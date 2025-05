Qu’est-ce qu’un cloud de données ?

Les clouds de données s’appuient sur des protocoles de partage modernes, afin d’améliorer l’échange de données entre les solutions de stockage cloud et d’optimiser la performance des applications qui reposent sur les données pour fonctionner. Grâce aux interfaces de programmation d’applications, les clouds relient les applications externes aux bases de données et aident les applications à traiter les données, quels que soient leur type, leur format et leur structure.

Les solutions cloud gèrent facilement les différents types de données métier sur lesquelles les applications s’appuient, comme les données transactionnelles et analytiques, et même les données non structurées telles que les images et les vidéos. Les indicateurs du cloud de données aident les responsables informatiques à surveiller l’efficacité de leur solution et à identifier les opportunités d’améliorer l’efficacité tout en réduisant les coûts.