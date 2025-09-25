Qu’est-ce qu’une plateforme d’applications ?

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les applications pour rationaliser les processus, innover à l’échelle et attirer de nouveaux clients. Par conséquent, les plateformes d’applications font désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises modernes.

Les plateformes d’applications avancées d’aujourd’hui offrent un ensemble standardisé de solutions qui permettent aux entreprises de créer, de déployer et de gérer leurs applications dans un environnement de développement et d’exploitation (DevOps) de plus en plus complexe.

Qu’il s’agisse d’intégrer de nouvelles technologies telles que l’IA générative et l’Internet des objets (IdO), ou d’assurer la performance sur différents appareils et systèmes d’exploitation, les entreprises sont confrontées à une complexité croissante. Bien choisir sa plateforme d’applications est désormais indispensable pour toute entreprise numérique.

Les plateformes d’applications sont essentielles au développement d’applications et de logiciels, un marché qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Selon un rapport récent, le marché mondial du développement d’applications s’élevait à 111 milliards de dollars USD en 2024. Il devrait atteindre 621 milliards de dollars d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 24 %.1

Certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Microsoft Azure et Google Cloud, sont des leaders dans ce domaine. Leurs plateformes offrent l’infrastructure, l’évolutivité et les capacités d’intégration dont les entreprises modernes ont besoin pour créer et déployer efficacement leurs applications.