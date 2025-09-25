DevOps

Qu’est-ce qu’une plateforme d’applications ?

Une plateforme d’application est un ensemble de services et solutions logiciels qui permettent aux applications d’entreprise de fonctionner.

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les applications pour rationaliser les processus, innover à l’échelle et attirer de nouveaux clients. Par conséquent, les plateformes d’applications font désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises modernes.

Les plateformes d’applications avancées d’aujourd’hui offrent un ensemble standardisé de solutions qui permettent aux entreprises de créer, de déployer et de gérer leurs applications dans un environnement de développement et d’exploitation (DevOps) de plus en plus complexe.

Qu’il s’agisse d’intégrer de nouvelles technologies telles que l’IA générative et l’Internet des objets (IdO), ou d’assurer la performance sur différents appareils et systèmes d’exploitation, les entreprises sont confrontées à une complexité croissante. Bien choisir sa plateforme d’applications est désormais indispensable pour toute entreprise numérique.

Les plateformes d’applications sont essentielles au développement d’applications et de logiciels, un marché qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Selon un rapport récent, le marché mondial du développement d’applications s’élevait à 111 milliards de dollars USD en 2024. Il devrait atteindre 621 milliards de dollars d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 24 %.1

Certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Microsoft Azure et Google Cloud, sont des leaders dans ce domaine. Leurs plateformes offrent l’infrastructure, l’évolutivité et les capacités d’intégration dont les entreprises modernes ont besoin pour créer et déployer efficacement leurs applications.

Comment fonctionnent les plateformes d’applications ?

Les plateformes d’applications fournissent l’infrastructure sous-jacente, l’environnement d’exécution et les capacités de développement nécessaires pour assurer un contrôle de bout en bout du cycle de vie des applications.

Les plateformes d’applications avancées combinent des services DevOps connus tels que l’automatisation, la gestion des données, le provisionnement et l’orchestration des workflows dans un écosystème unique et rationalisé, qui peut écourter considérablement le cycle de vie des applications.

Pour atteindre cet objectif, les plateformes d’applications utilisent des composants comme les interfaces de programmation d’application (API) et les conteneurs afin de rationaliser et d’automatiser les processus, permettant aux développeurs de se concentrer davantage sur l’innovation que sur la gestion de l’infrastructure sous-jacente.

Les plateformes d’applications modernes sont conçues pour s’intégrer parfaitement aux pipelines DevOps en utilisant des technologies de pointe comme les outils cloud natifs, les architectures de type microservices et les solutions PaaS (plateforme à la demande).

Voici un aperçu des composants des plateformes d’applications et des types de solutions disponibles.

Composants des plateformes d’applications

  • Environnements d’exécution : l’environnement d’exécution est l’endroit où les applications fonctionnent après leur création et leur déploiement. « L’hébergement », le processus de mise en place d’un environnement d’exécution, implique le provisionnement et la mise à l’échelle des ressources de calcul nécessaires pour prendre en charge une application et la mettre à la disposition des utilisateurs.
  • Outils de développement : les outils de développement englobent tous les outils nécessaires pour assurer la performance des plateformes d’applications. Ils comprennent des kits de développement logiciel (SDK), des outils de ligne de commande (CLI) et des bibliothèques de code qui permettent aux développeurs de travailler plus efficacement. 
  • Tableaux de bord de surveillance et d’observabilité : la surveillance, la tâche qui consiste à collecter des indicateurs sur un environnement d’exécution pour évaluer son état, s’appuie sur des capacités comme la journalisation, le traçage et les alertes pour aider les équipes informatiques à prendre des décisions importantes. Les tableaux de bord d’observabilité et de surveillance des applications contribuent au bon fonctionnement des plateformes d’applications. Ils fournissant aux équipes informatiques une visibilité en temps réel sur l’état des applications, afin qu’elles puissent identifier et résoudre les problèmes sans temps d’arrêt coûteux.
  • Services d’intégration : les composants des plateformes d’applications qui prennent en charge l’intégration fournissent les API et les connecteurs nécessaires pour permettre aux applications de s’intégrer à diverses ressources telles que les bases de données, les réseaux et les solutions tierces.

Types de plateformes d’applications

  • Plateformes d’applications Web : un ensemble de solutions et d’environnements de serveurs conçus pour héberger des applications Web connues comme Slack, Google Workspace et Asana, et leurs API correspondantes.
  • Plateformes d’applications mobiles : les environnements d’exécution et les services nécessaires pour créer, tester et déployer des applications pour les appareils mobiles telles que iOS et Android. Les fonctionnalités spécifiques aux plateformes d’applications mobiles comprennent les notifications push et les bases de données en temps réel, conçues spécialement pour le développement d’applications mobiles.
  • Plateforme à la demande (PaaS) : les solutions PaaS (plateforme à la demande) sont des outils cloud qui offrent aux développeurs un environnement virtuel pour créer et déployer des logiciels. Avec l’essor du cloud computing, le marché PaaS a considérablement progressé. Un rapport récent estime la taille du marché à près de 90 milliards de dollars l’année dernière, et prévoit une croissance pour atteindre 288 milliards de dollars d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 %.2
  • Plateformes low code et no-code : les plateformes low code et no-code sont des plateformes d’applications qui permettent aux utilisateurs sans expérience en ingénierie de créer des applications via des composants intuitifs tels que les interfaces visuelles, les modèles prédéfinis et les fonctionnalités de type glisser-déposer.

 

Avantages des plateformes d’applications

En fournissant un environnement d’exécution fiable pour un large éventail de nouvelles applications, les plateformes d’applications prennent en charge les processus métier critiques de nombreuses entreprises prospères. Les plateformes d’applications offrent plusieurs avantages, de la rationalisation des délais DevOps à la réduction des vulnérabilités qui font peser un risque sur la sécurité des entreprises. Elles prennent également en charge l’intégration sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils.

Cycles de développement rationalisés

La modernisation des plateformes d’applications permet d’automatiser divers aspects des technologies associées pour écourter considérablement le cycle de développement applicatif. Les plateformes d’applications permettent aux développeurs de s’appuyer sur des services prédéfinis tels que les environnements d’exécution et les tutoriels pour déployer les architectures courantes. Ils peuvent ainsi consacrer leur temps et leur énergie au codage.
Évolutivité améliorée

Les plateformes d’applications sont conçues pour être hautement évolutives, ce qui permet aux développeurs d’utiliser des machines virtuelles (VM), des conteneurs et d’autres services cloud selon leurs besoins. Certaines plateformes d’applications avancées sont même équipées d’une fonctionnalité d’auto-scaling, qui permet d’augmenter ou de réduire automatiquement certaines ressources en fonction de la demande.
Contrôle de bout en bout

Du provisionnement à l’optimisation en passant par les tests et le déploiement, les plateformes d’applications sont équipées d’outils de gestion et de tableaux de bord avancés, permettant aux équipes de contrôler le cycle de vie des applications de bout en bout.  
Réduction des coûts

Les modèles de tarification à la carte permettent aux entreprises de toutes tailles d’accéder à des solutions de plateforme d’applications de pointe, et ce de manière virtuelle et économique, par le biais d’infrastructures cloud. Cette approche permet aux entreprises de surveiller de plus près et d’ajuster leur consommation de ressources informatiques, afin de réduire les dépenses d’investissement liées aux infrastructures sur site.
Plus de flexibilité

Compte tenu de la complexité des environnements d’exécution actuels, il est important que les plateformes d’applications fonctionnent sur un large éventail d’écosystèmes, d’API et de systèmes d’exploitation. Les plateformes d’applications modernes sont suffisamment flexibles pour s’adapter aux besoins et aux exigences spécifiques de chaque application et de son public.
Workflows optimisés

Les plateformes d’applications modernes optimisent les workflows en automatisant des fonctions critiques telles que la mise à l’échelle et le provisionnement des ressources, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer davantage sur l’écriture de code. Des notifications et des tableaux de bord entièrement automatisés et intégrés alertent les équipes en temps réel en cas de fluctuation des performances ou de cyberattaque.

Tendances en matière de plateformes d’applications d’entreprise

Les plateformes d’applications jouent un rôle crucial dans la transformation numérique, une approche largement adoptée qui intègre la technologie numérique dans chaque aspect de l’entreprise. Les plateformes d’applications aident les entreprises à utiliser les nouvelles technologies, à stimuler l’innovation, ainsi que la croissance.

Voici un aperçu des principales tendances qui façonnent l’avenir des plateformes d’applications.

  • Croissance des microservices : l’architecture de type microservices, une architecture cloud native au sein de laquelle les applications sont construites à partir de composants plus petits, ne cesse de gagner en popularité en raison de son adéquation aux environnements d’exécution modernes.
  • Intégration à l’IA : les plateformes d’applications modernes intègrent davantage de fonctionnalités d’IA, comme la collecte et le traitement des données, pour automatiser et optimiser les workflows complexes.
  • Solutions open source : comme les plateformes d’applications ne cessent d’évoluer pour répondre aux demandes des utilisateurs, les outils open source, c’est-à-dire des logiciels développés en collaboration et disponibles gratuitement, sont essentiels. Ils permettent aux développeurs de collaborer de manière flexible pour résoudre les problèmes les plus complexes en entreprise.
  • Résolution avancée des menaces : face aux cyberattaques qui gagnent en ampleur et en complexité, les plateformes d’applications doivent toujours innover pour sécuriser les applications essentielles aux entreprises.
  • Développement de modèles hybrides : concilier ressources sur site et cloud au sein d’une architecture hybride reste une priorité pour les entreprises. Elles cherchent constamment à allier efficacement contrôle, flexibilité et optimisation des coûts dans leurs solutions d’infrastructure.

Principaux cas d’utilisation des plateformes d’applications en entreprise

Les plateformes d’applications sont très recherchées pour leur évolutivité, leur flexibilité et leurs capacités de personnalisation. Voici les principaux cas d’utilisation des plateformes d’applications en entreprise.

Développement d’applications cloud natives

Alors que les entreprises cherchent à créer davantage d’applications pour le cloud, le développement d’applications cloud natives gagne en popularité.

Le développement d’applications cloud natives tire parti de technologies plus récentes telles que les microservices et l’orchestration de conteneurs, qui sont conçues pour l’évolutivité et la flexibilité du cloud.

Modernisation SAP

Les plateformes d’applications permettent aux entreprises de moderniser les systèmes hérités tels que SAP et COBOL, afin qu’ils puissent être intégrés aux systèmes d’entreprise plus récents et plus efficaces.

Les plateformes d’applications sont indispensables pour aligner les anciens systèmes et solutions informatiques sur des approches plus modernes, basées sur le cloud et axées sur les données, qui sont mieux adaptées aux applications modernes.

Intégration continue/livraison continue

Les plateformes d’applications sont essentielles aux pipelines d’intégration continue/livraison continue (CI/CD), les workflows DevOps automatisés qui rationalisent le développement logiciel.

Dans les pipelines CI/CD, la plateforme d’applications est le hub qui permet aux développeurs de créer, de tester, de déployer et d’intégrer le code dans divers environnements.

Gestion des données

Puissantes, les applications modernes exigent de grands jeux de données pour leurs fonctionnalités de base. Les plateformes d’applications jouent un rôle important dans la collecte, le stockage, le traitement et l’analyse des données.

À l’aide d’API et d’une infrastructure cloud hautement évolutive, les plateformes d’applications rationalisent et automatisent les workflows de données, protégeant ainsi les données en transit et offrant des capacités en temps réel.

Déploiement de logiciels à la demande

Les plateformes d'applications aident les entreprises à proposer des solutions SaaS (logiciel à la demande) et des applications Web dans le cloud, et ce d’une manière hautement évolutive et rentable.

Les plateformes d’applications fournissent l’environnement, les machines virtuelles et les outils d’orchestration de conteneurs nécessaires à l’exécution d’applications complexes à l’échelle mondiale.

