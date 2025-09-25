Qu’est-ce qu’une plateforme d’applications ?

Une plateforme d’application est un ensemble de services et solutions logiciels qui permettent aux applications d’entreprise de fonctionner.
Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les applications pour rationaliser les processus, innover à l’échelle et attirer de nouveaux clients. Par conséquent, les plateformes d’applications font désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises modernes.
Les plateformes d’applications avancées d’aujourd’hui offrent un ensemble standardisé de solutions qui permettent aux entreprises de créer, de déployer et de gérer leurs applications dans un environnement de développement et d’exploitation (DevOps) de plus en plus complexe.
Qu’il s’agisse d’intégrer de nouvelles technologies telles que l’IA générative et l’Internet des objets (IdO), ou d’assurer la performance sur différents appareils et systèmes d’exploitation, les entreprises sont confrontées à une complexité croissante. Bien choisir sa plateforme d’applications est désormais indispensable pour toute entreprise numérique.
Les plateformes d’applications sont essentielles au développement d’applications et de logiciels, un marché qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Selon un rapport récent, le marché mondial du développement d’applications s’élevait à 111 milliards de dollars USD en 2024. Il devrait atteindre 621 milliards de dollars d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 24 %.1
Certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Microsoft Azure et Google Cloud, sont des leaders dans ce domaine. Leurs plateformes offrent l’infrastructure, l’évolutivité et les capacités d’intégration dont les entreprises modernes ont besoin pour créer et déployer efficacement leurs applications.
Les plateformes d’applications fournissent l’infrastructure sous-jacente, l’environnement d’exécution et les capacités de développement nécessaires pour assurer un contrôle de bout en bout du cycle de vie des applications.
Les plateformes d’applications avancées combinent des services DevOps connus tels que l’automatisation, la gestion des données, le provisionnement et l’orchestration des workflows dans un écosystème unique et rationalisé, qui peut écourter considérablement le cycle de vie des applications.
Pour atteindre cet objectif, les plateformes d’applications utilisent des composants comme les interfaces de programmation d’application (API) et les conteneurs afin de rationaliser et d’automatiser les processus, permettant aux développeurs de se concentrer davantage sur l’innovation que sur la gestion de l’infrastructure sous-jacente.
Les plateformes d’applications modernes sont conçues pour s’intégrer parfaitement aux pipelines DevOps en utilisant des technologies de pointe comme les outils cloud natifs, les architectures de type microservices et les solutions PaaS (plateforme à la demande).
Voici un aperçu des composants des plateformes d’applications et des types de solutions disponibles.
En fournissant un environnement d’exécution fiable pour un large éventail de nouvelles applications, les plateformes d’applications prennent en charge les processus métier critiques de nombreuses entreprises prospères. Les plateformes d’applications offrent plusieurs avantages, de la rationalisation des délais DevOps à la réduction des vulnérabilités qui font peser un risque sur la sécurité des entreprises. Elles prennent également en charge l’intégration sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils.
La modernisation des plateformes d’applications permet d’automatiser divers aspects des technologies associées pour écourter considérablement le cycle de développement applicatif. Les plateformes d’applications permettent aux développeurs de s’appuyer sur des services prédéfinis tels que les environnements d’exécution et les tutoriels pour déployer les architectures courantes. Ils peuvent ainsi consacrer leur temps et leur énergie au codage.
Les plateformes d’applications sont conçues pour être hautement évolutives, ce qui permet aux développeurs d’utiliser des machines virtuelles (VM), des conteneurs et d’autres services cloud selon leurs besoins. Certaines plateformes d’applications avancées sont même équipées d’une fonctionnalité d’auto-scaling, qui permet d’augmenter ou de réduire automatiquement certaines ressources en fonction de la demande.
Du provisionnement à l’optimisation en passant par les tests et le déploiement, les plateformes d’applications sont équipées d’outils de gestion et de tableaux de bord avancés, permettant aux équipes de contrôler le cycle de vie des applications de bout en bout.
Les modèles de tarification à la carte permettent aux entreprises de toutes tailles d’accéder à des solutions de plateforme d’applications de pointe, et ce de manière virtuelle et économique, par le biais d’infrastructures cloud. Cette approche permet aux entreprises de surveiller de plus près et d’ajuster leur consommation de ressources informatiques, afin de réduire les dépenses d’investissement liées aux infrastructures sur site.
Compte tenu de la complexité des environnements d’exécution actuels, il est important que les plateformes d’applications fonctionnent sur un large éventail d’écosystèmes, d’API et de systèmes d’exploitation. Les plateformes d’applications modernes sont suffisamment flexibles pour s’adapter aux besoins et aux exigences spécifiques de chaque application et de son public.
Les plateformes d’applications modernes optimisent les workflows en automatisant des fonctions critiques telles que la mise à l’échelle et le provisionnement des ressources, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer davantage sur l’écriture de code. Des notifications et des tableaux de bord entièrement automatisés et intégrés alertent les équipes en temps réel en cas de fluctuation des performances ou de cyberattaque.
Les plateformes d’applications jouent un rôle crucial dans la transformation numérique, une approche largement adoptée qui intègre la technologie numérique dans chaque aspect de l’entreprise. Les plateformes d’applications aident les entreprises à utiliser les nouvelles technologies, à stimuler l’innovation, ainsi que la croissance.
Voici un aperçu des principales tendances qui façonnent l’avenir des plateformes d’applications.
Les plateformes d’applications sont très recherchées pour leur évolutivité, leur flexibilité et leurs capacités de personnalisation. Voici les principaux cas d’utilisation des plateformes d’applications en entreprise.
Alors que les entreprises cherchent à créer davantage d’applications pour le cloud, le développement d’applications cloud natives gagne en popularité.
Le développement d’applications cloud natives tire parti de technologies plus récentes telles que les microservices et l’orchestration de conteneurs, qui sont conçues pour l’évolutivité et la flexibilité du cloud.
Les plateformes d’applications permettent aux entreprises de moderniser les systèmes hérités tels que SAP et COBOL, afin qu’ils puissent être intégrés aux systèmes d’entreprise plus récents et plus efficaces.
Les plateformes d’applications sont indispensables pour aligner les anciens systèmes et solutions informatiques sur des approches plus modernes, basées sur le cloud et axées sur les données, qui sont mieux adaptées aux applications modernes.
Les plateformes d’applications sont essentielles aux pipelines d’intégration continue/livraison continue (CI/CD), les workflows DevOps automatisés qui rationalisent le développement logiciel.
Dans les pipelines CI/CD, la plateforme d’applications est le hub qui permet aux développeurs de créer, de tester, de déployer et d’intégrer le code dans divers environnements.
Puissantes, les applications modernes exigent de grands jeux de données pour leurs fonctionnalités de base. Les plateformes d’applications jouent un rôle important dans la collecte, le stockage, le traitement et l’analyse des données.
À l’aide d’API et d’une infrastructure cloud hautement évolutive, les plateformes d’applications rationalisent et automatisent les workflows de données, protégeant ainsi les données en transit et offrant des capacités en temps réel.
Les plateformes d'applications aident les entreprises à proposer des solutions SaaS (logiciel à la demande) et des applications Web dans le cloud, et ce d’une manière hautement évolutive et rentable.
Les plateformes d’applications fournissent l’environnement, les machines virtuelles et les outils d’orchestration de conteneurs nécessaires à l’exécution d’applications complexes à l’échelle mondiale.
