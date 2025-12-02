Certains cadres de maturité API mettent l’accent sur des dimensions spécifiques telles que la sécurité, la découvrabilité, la maintenabilité ou l’ingénierie de plateforme. Les fournisseurs de gestion API, dont Kong, Tyk et Curity, proposent des modèles de maturité API alignés sur leurs propres solutions, aidant les clients à évaluer leurs progrès dans l’adoption de ces plateformes. D’autres modèles sont plus vastes et peuvent être appliqués à n’importe quel protocole ou architecture.

Les interfaces de programmation d’application (API), qui facilitent les connexions entre plusieurs services et applications, sont un pilier essentiel de l’Internet, permettant aux développeurs d’utiliser des technologies et des sources de données tierces, plutôt que de devoir les créer de toutes pièces. Elles favorisent également l’intégration des ressources et des données, mais aussi la sécurité et la gouvernance au sein des entreprises, simplifiant les déploiements internes et les communications entre les équipes. Plusieurs API peuvent être regroupées avec des bibliothèques, des outils d’interface utilisateur et d’autres composants pour former un kit de développement logiciel (SDK), un ensemble d’outils qui aide les développeurs à concevoir rapidement et de manière fiable des applications standardisées.

Les modèles de maturité API identifient et décrivent des innovations structurelles et technologiques spécifiques ainsi que des bonnes pratiques stratégiques pouvant aider les entreprises à développer des systèmes API plus sophistiqués et robustes, améliorant l’efficacité, la sécurité et l’interopérabilité. Ils servent de feuille de route qui aide les entreprises à décider quelles innovations privilégier lorsqu’elles accélèrent leur développement d’API.