Bonnes pratiques en matière de stratégie d’API

Les API sont souvent utilisées comme vecteur d’attaque et présentent un risque de sécurité qui doit être pris en compte. Une stratégie d’API qui détaille les normes de sécurité d’entreprise et la façon dont une entreprise empêchera l’utilisation abusive de ses API peut réduire ce risque. Des outils tels que les passerelles API et des techniques telles que l’authentification ou la limitation du débit sont souvent utilisés à cette fin.

La limitation de débit est utilisée pour réduire le risque d’attaques par force brute ou déni de service distribué (attaques DDoS). La limitation du débit bloque ou rejette les demandes qui présentent un risque en termes de volume et empêche les systèmes d’être inondés de demandes. Certaines fonctions automatisées peuvent également être encore plus précises. Par exemple, les entreprises peuvent fixer des limites de débit pour certaines adresses IP dont l’activité de requêtes est élevée et qui ont été signalées comme suspectes.

Les techniques d’authentification sont également intégrées à la stratégie de sécurité API afin de garantir que seules les requêtes sûres et approuvées sont satisfaites. OAuth, ou autorisation ouverte, est un protocole qui utilise un token qui permet aux utilisateurs d’accéder à des données ou à des services précédemment approuvés sans avoir à se connecter. Les clés API, qui sont une chaîne unique de caractères connue uniquement du client et du serveur, sont un autre outil populaire utilisé par les entreprises pour assurer la sécurité des API.

Les entreprises peuvent utiliser des plates-formes de test automatisées qui vérifient en permanence la sécurité du système pour compléter et améliorer les vérifications et les tests manuels.