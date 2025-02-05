Qu’est-ce que la conception d’API ?

Pour tirer le meilleur parti des API, les entreprises mettent souvent l’accent sur les aspects suivants :

Gouvernance et documentation des API

Recueillir le feedback des parties prenantes

Authentification appropriée

Gestion des versions

Standardisation des messages d’erreur

Échelle et contexte

Cohérence

Ces principes permettent de tenir toutes les parties prenantes informées tout au long du processus de conception des API et de s’assurer que les API s’alignent sur les objectifs et la stratégie de l’entreprise.

Gouvernance et documentation des API : l’établissement précoce d’une stratégie de gouvernance et de documentation des API à l’échelle de l’entreprise favorise la cohérence et facilite la navigation dans le portefeuille d’API d’une entreprise. Par exemple, une entreprise peut choisir d’adopter une spécification telle que OpenAPI afin que toutes les API d’entreprise adhèrent à une norme applicable à l’ensemble du secteur. Dans tous les cas, le maintien d’une gouvernance et d’une documentation appropriées et cohérentes permet aux nouveaux utilisateurs de l’API de comprendre rapidement l’API et ses fonctions.



Recueillir les commentaires des parties prenantes : l’entrée précoces des principales parties prenantes et des utilisateurs d’API aident les développeurs à rester sur la bonne voie tout au long du processus de développement. Une mauvaise communication peut entraîner des retards dans le développement des API et des API de moindre valeur.

Authentification appropriée et sécurité de l’API : pour protéger les API ainsi que les données sensibles, les entreprises mettent en œuvre des techniques d’authentification qui permettent de valider les requêtes d’API. Les mécanismes d’authentification tels que les clés API, OAuth et les tokens Web JSON (JWT) offrent différentes méthodes de sécurisation des données et du trafic API. Le chiffrement des API, le processus d’encodage des données pour les déplacements entre le client et le serveur, permet également de protéger les données et les API.

Tests et versions : les tests d’API couvrent divers scénarios, positifs et négatifs, afin d’identifier les problèmes avant qu’une API ne soit déployée. Les API évoluent au cours de ces tests et les développeurs créent de nouvelles versions qui corrigent les bugs ou améliorent la performance. De nouvelles versions d’API sont également publiées pour d’autres raisons, par exemple lorsque des développeurs ajoutent de nouvelles fonctionnalités à une API. La gestion des versions permet aux développeurs de gérer les modifications apportées à une API, de rendre les modifications transparentes et de s’assurer que les mises à jour ne perturbent pas les utilisateurs actuels.

Il est utile de définir des mécanismes de gestion des versions, tels que des versions basée sur les URL ou les en-têtes, avant de commencer sérieusement le développement.

Standardisation des messages d’erreur : une gestion correcte des erreurs améliore l’expérience des utilisateurs d’API, car elle facilite le dépannage en cas de problème. Les codes d’erreur, les messages et les réponses doivent décrire avec précision la nature de l’erreur et rester clairs et cohérents.

Contexte et contraintes : chaque API existe dans un contexte spécifique qui détermine comment elle sera construite et quelles sont ses fonctions. Le respect des délais des projets, les volumes de trafic attendus et le fait que l’entreprise privilégie les API ou le code peuvent façonner l’API qui en résulte. Il est important que toutes les parties prenantes soient conscientes de ces informations afin de pouvoir prendre des décisions éclairées au cours du processus de développement.

Cohérence : avant tout, maintenir la cohérence permet généralement d’améliorer la conception des API. La cohérence dans la conception des API ne se limite pas à la version et aux codes d’erreur. Lors de la définition des points de terminaison, conserver des conventions de dénomination cohérentes peut faciliter leur identification. Lorsque vous faites une requête spécifique à une API, elle doit être résolue de la même manière à chaque fois. Lorsque tout est cohérent dans un environnement d’API, il est également plus facile de documenter les API afin qu’elles soient compréhensibles pour les futurs utilisateurs.