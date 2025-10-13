Les 7 R de la migration vers le cloud (réhébergement, relocalisation, replatformage, refactorisation, rachat, retrait et conservation) représentent sept approches stratégiques pour déplacer les applications et les workloads, vers le cloud.
Chaque application a sa propre architecture, ses propres dépendances et ses propres besoins. Le cadre des 7 R aide les organisations à évaluer chaque situation individuellement et à sélectionner la voie de migration qui équilibre le mieux la rapidité, la rentabilité et la valeur à long terme.
Le cloud computing constitue la base du fonctionnement de la plupart des entreprises modernes. Les institutions financières traitent quotidiennement des millions de transactions via des infrastructures cloud, tandis que les détaillants gèrent les stocks et les données client dans le cadre de leurs opérations mondiales. Dans le secteur de la santé, les professionnels de santé analysent et stockent les dossiers des patients sur des plateformes cloud qui respectent des normes strictes de confidentialité et de sécurité. Les entreprises manufacturières s’appuient sur ces mêmes systèmes pour surveiller les lignes de production et les chaînes d’approvisionnement en temps réel, ce qui leur permet de réagir rapidement aux perturbations.
Alors que l’adoption du cloud s’accélère dans tous les secteurs, les entreprises ont besoin d’approches stratégiques pour gérer leurs projets de migration.
C’est dans cet environnement que des cadres comme les 7 R deviennent essentiels. Le recours généralisé au cloud dans tous les secteurs souligne la demande croissante d’environnements cloud évolutifs et flexibles.
Les applications cloud s’exécutent sur une infrastructure, offrant un accès à la demande à des ressources informatiques évolutives comme des serveurs, du stockage de données, des réseaux, des outils de développement et des analyses d’IA, le tout fourni via Internet avec une tarification flexible à l’usage.
Le marché mondial du cloud reflète cette évolution, évalué à 752,44 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 390,19 milliards de dollars d’ici 2030.1 L’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA), et du machine learning (ML) est à l’origine de cette croissance, car ces deux technologies nécessitent une infrastructure cloud robuste.
Les 7 R ont évolué à partir du cadre initial des 5 R (réhéberger, refactoriser, réviser, reconstruire et remplacer) introduit en 2010 par Gartner, Inc. Ces stratégies ont été lancées à une époque où les entreprises commençaient tout juste à réaliser le potentiel du cloud computing, mais faisaient face au défi de déplacer des applications héritées sur site vers ce nouvel environnement. La règle des 5 R a servi de feuille de route pour aider les entreprises à classer leurs applications en vue de leur migration.
Au fur et à mesure de l’adoption du cloud, Amazon Web Services (AWS) a étendu le cadre en 2016 en y ajoutant un sixième R : retrait. Cet ajout reconnaît que les projets de migration révèlent souvent des applications qui ne sont plus nécessaires, ce qui permet d’éliminer les coûts inutiles plutôt que de tout migrer.
En 2017, le cadre a encore évolué avec l’ajout du septième R : conserver ou Retain par AWS. Aujourd’hui, la plupart des entreprises utilisent des stratégies cloud hybride et multicloud, où certaines applications restent sur site tandis que d’autres sont déplacées vers le cloud.
Le cadre complet des 7 R fournit désormais des orientations exhaustives pour toute une gamme de décisions relatives aux approches de migration
La migration vers le cloud est le processus de migration d’applications, de données, de workloads et d’infrastructures informatiques des centres de données sur site vers une infrastructure basée sur le cloud.
Les entreprises migrent vers le cloud pour profiter d’avantages tels que l’optimisation des coûts, une meilleure évolutivité, une meilleure reprise après sinistre (DR), une meilleure continuité de l’activité, et l’accès à des technologies avancées telles que l’IA et le ML.
La décision de migrer intervient souvent lorsque les entreprises font face à des infrastructures vieillissantes, à la hausse des coûts des centres de données ou à la nécessité de soutenir les personnels à distance. Certains déplacent vers le cloud pour accélérer les cycles d’innovation et de déploiement. D’autres migrent pour répondre à la demande croissante de stockage de données ou pour exploiter des fonctionnalités cloud natives qui ne sont pas réalisables sur site.
Les types de migration vers le cloud varient selon la destination des applications et les raisons de leur déplacement. Ils comprennent les catégories suivantes :
Dans une migration de centre de données, les entreprises déplacent toute leur infrastructure vers le cloud, consolidant les serveurs physiques et le stockage en ressources cloud. Cette évolution se produit souvent lorsque les entreprises souhaitent mettre fin à la location coûteuse de centres de données ou éliminer le fardeau de la maintenance du matériel sur site.
La migration cloud hybride conserve certains workloads sur site tout en déplaçant d’autres vers le cloud. Cette approche fonctionne bien lorsque les exigences réglementaires imposent que certaines applications restent sur site tandis que d’autres bénéficient des avantages du cloud.
Selon un rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV) intitulé Mastering Hybrid Cloud, les entreprises qui adoptent une approche cloud hybride peuvent obtenir une valeur nettement supérieure. En fait, elles peuvent obtenir une valeur 2,5 fois supérieure par rapport à l’utilisation d’une seule plateforme de cloud public.
Dans ce scénario, les applications et les données se déplacent d’un fournisseur de services en nuage à un autre (par exemple, AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) ou entre différents services en nuage au sein d’un même fournisseur.
Les entreprises choisissent cette voie pour éviter l’enfermement propriétaire, profiter de meilleurs tarifs ou accéder à des fonctionnalités spécifiques de la plateforme qui répondent mieux à leurs besoins.
Avec une stratégie multicloud, les organisations répartissent les workloads entre plusieurs fournisseurs, exploitent les points forts de chaque plateforme et optimisent les coûts. Cette approche favorise la flexibilité et réduit la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.
Cette approche consiste à déplacer des workloads particuliers, des bases de données ou des mainframes pour profiter des avantages du cloud. Les entreprises commencent souvent par là lorsqu’elles souhaitent moderniser des systèmes spécifiques sans s’engager immédiatement dans un processus de migration complète.
Le passage au cloud soulève plusieurs défis qui rendent indispensable une stratégie structurée. Les systèmes existants ont souvent des dépendances complexes et non documentées, ce qui rend difficile la compréhension de l’impact total de leur migration. Des problèmes de performance peuvent survenir lorsque des applications conçues pour une infrastructure sur site ne fonctionnent pas de manière optimale dans des environnements cloud. De plus, la latence réseau peut impacter les applications nécessitant un traitement de données en temps réel ou une communication fréquente entre composants.
Les problèmes de sécurité et de conformité nécessitent une planification minutieuse afin de garantir le respect des exigences réglementaires et de protection des données dans le cloud. Selon un rapport IBM IBV 2023, le manque de compétences représente un obstacle majeur, environ 58 % des décideurs mondiaux indiquant que les compétences en matière de cloud restent un défi considérable. En l’absence d’une gouvernance appropriée, les coûts cloud peuvent grimper en flèche, car les équipes utilisent des ressources sans comprendre les implications de tarification.
Chacun des 7 R représente une stratégie de migration distincte avec des cas d’utilisation et des compromis spécifiques.
Le réhébergement déplace les applications vers le cloud sans modifier le code ou l’architecture de l’application (cette approche est également connue sous le nom de lift-and-shift). Les applications sont transférées telles quelles de l’infrastructure sur site à l’infrastructure cloud, généralement via des machines virtuelles (VM).
Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les organisations doivent migrer rapidement, manquent de ressources pour réarchitecturer des applications ou souhaitent obtenir des avantages immédiats dans le cloud comme la réduction des coûts des centres de données.
La relocalisation transfère les workloads en déplaçant les machines virtuelles directement entre les environnements sans modifier les applications. Cette approche consiste généralement à déplacer des workloads basés sur VMware vers des environnements cloud.
Les entreprises avec des investissements importants dans l’infrastructure VMware peuvent utiliser cette stratégie pour migrer rapidement des machines virtuelles avec leur couche de virtualisation existante intacte, tout en maintenant la cohérence opérationnelle.
Le replatformage apporte des optimisations ciblées aux applications pendant la migration afin de tirer parti des capacités du cloud sans modifier l’architecture de base.
Des exemples courants incluent la migration de bases de données en langage de requête structuré (SQL) vers des services gérés comme Amazon RDS ou la conteneurisation d’applications.
La refactorisation réinvente la façon dont les développeurs créent des applications en les restructurant complètement pour devenir des solutions cloud natives. Ce processus consiste généralement à décomposer des applications en microservices ou à adopter l’informatique sans serveur. Ces architectures fonctionnent bien avec les pratiques DevOps, permettant une intégration et un déploiement continus.
Les entreprises choisissent cette stratégie lorsqu’elles doivent ajouter des fonctionnalités difficiles avec l’architecture actuelle, lorsque les applications nécessitent des améliorations significatives de l’évolutivité ou lorsque l’efficacité opérationnelle à long terme justifie l’investissement initial.
Le rachat remplace les applications existantes par des logiciels en tant que service (SaaS) basés sur le cloud. Au lieu de migrer les logiciels existants, les entreprises adoptent une nouvelle solution déjà cloud native.
Cette stratégie est pertinente pour les applications où les offres SaaS commerciales offrent des fonctionnalités équivalentes ou supérieures. Il s’agit également d’une approche logique lorsque la migration des applications héritées coûterait plus cher que l’adoption d’une alternative SaaS.
Le retrait implique l’identification et le déclassement des applications qui ne sont plus nécessaires. Les projets de migration vers le cloud révèlent souvent que certaines applications n’ont qu’une valeur commerciale minimale par rapport à leur coût.
Les entreprises retirent les applications lorsque les données d’utilisation révèlent une adoption minimale, que d’autres systèmes remplacent leurs capacités ou que les coûts de migration dépassent leur valeur commerciale.
Conserver signifie maintenir les applications dans leur environnement actuel, du moins pour le moment. Ces applications restent sur site et il est prévu de revoir la décision de migration ultérieurement. Cette stratégie s’applique aux applications récemment mises à jour et stables, aux applications soumises à des exigences de conformité qui doivent être résolues avant la migration, ou aux applications dont les dépendances complexes nécessitent plus de temps de planification.
L’élaboration d’une stratégie efficace de migration vers le cloud commence par une découverte et une évaluation complètes. Les entreprises doivent inventorier toutes les applications, comprendre leurs dépendances et évaluer la criticité commerciale. Cette évaluation détermine lequel des 7 R est pertinent pour chaque application.
Les entreprises commencent généralement par des applications qui offrent des résultats positifs rapides, comme des systèmes faciles à migrer et qui apportent une valeur immédiate. Cela crée une dynamique, développe les capacités de l’équipe et démontre les avantages du cloud. Les applications complexes ou à haut risque migrent généralement plus tard, une fois que les équipes ont acquis de l’expertise en matière de cloud.
Les plans de migration pour chaque application doivent inclure des critères de réussite, des procédures de retour en arrière, la planification de la migration des données et la coordination avec les parties prenantes de l’entreprise en ce qui concerne le calendrier.
Les stratégies de test nécessitent une attention particulière. Les applications nécessitent des tests approfondis dans les environnements cloud pour garantir leur compatibilité avant leur mise en production, et de nombreuses entreprises exécutent des environnements parallèles pendant les périodes de transition afin de réduire les risques.
Des cadres de gouvernance et de gestion des coûts doivent être mis en place avant le début de la migration. Les dépenses liées au cloud peuvent augmenter rapidement sans contrôles appropriés. L’étiquetage des ressources, les alertes budgétaires et les examens réguliers des coûts aident les entreprises à optimiser les dépenses cloud et à éviter les surprises.
Les fournisseurs de cloud proposent divers outils pour soutenir la migration. Les outils de migration cloud AWS, tels que AWS Application Migration Service, simplifient les migrations lift-and-shift en convertissant automatiquement les serveurs sources, tandis qu’IBM Cloud fournit des services de migration et des outils pour évaluer et déplacer les workloads. Azure Migrate et des services similaires aident à déplacer les bases de données avec un minimum de temps d’arrêt, et les outils automatisés de suivi offrent une visibilité centralisée sur l’avancement de la migration sur plusieurs workloads.
Au-delà de la fourniture d’outils, les partenaires de l’écosystème étendent leurs capacités cloud grâce à une expertise et des services spécialisés. Les grandes entreprises technologiques comme IBM et Microsoft offrent des services de conseil et des outils de migration qui aident les organisations à évaluer leurs portefeuilles, à planifier les migrations et à optimiser les déploiements cloud.
Les plateformes d’analytique fournissent des outils de planification pour estimer les coûts opérationnels, les fournisseurs de services gérés offrent une assistance pratique à la migration et les intégrateurs de systèmes apportent une expertise approfondie dans des industries ou des types d’application spécifiques.
Le choix de la bonne combinaison de services, d’outils et de partenaires dépend de facteurs tels que la taille et la complexité de la migration, les capacités internes de l’équipe, les contraintes budgétaires et les délais exigés.
Une migration vers le cloud réussie ne consiste pas seulement à déplacer l’infrastructure, mais aussi à transformer le mode de fonctionnement d’une entreprise. Le cadre des 7 R, associé aux services cloud appropriés, permet aux entreprises d’aligner chaque workload sur le chemin de migration le plus efficace. Cette approche garantit que chaque application contribue à l’agilité de l’entreprise, à l’efficacité opérationnelle et à l’innovation à long terme.
