Les 7 R de la migration vers le cloud

Chaque application a sa propre architecture, ses propres dépendances et ses propres besoins. Le cadre des 7 R aide les organisations à évaluer chaque situation individuellement et à sélectionner la voie de migration qui équilibre le mieux la rapidité, la rentabilité et la valeur à long terme.

Le cloud computing constitue la base du fonctionnement de la plupart des entreprises modernes. Les institutions financières traitent quotidiennement des millions de transactions via des infrastructures cloud, tandis que les détaillants gèrent les stocks et les données client dans le cadre de leurs opérations mondiales. Dans le secteur de la santé, les professionnels de santé analysent et stockent les dossiers des patients sur des plateformes cloud qui respectent des normes strictes de confidentialité et de sécurité. Les entreprises manufacturières s’appuient sur ces mêmes systèmes pour surveiller les lignes de production et les chaînes d’approvisionnement en temps réel, ce qui leur permet de réagir rapidement aux perturbations.

Alors que l’adoption du cloud s’accélère dans tous les secteurs, les entreprises ont besoin d’approches stratégiques pour gérer leurs projets de migration.

C’est dans cet environnement que des cadres comme les 7 R deviennent essentiels. Le recours généralisé au cloud dans tous les secteurs souligne la demande croissante d’environnements cloud évolutifs et flexibles.

Les applications cloud s’exécutent sur une infrastructure, offrant un accès à la demande à des ressources informatiques évolutives comme des serveurs, du stockage de données, des réseaux, des outils de développement et des analyses d’IA, le tout fourni via Internet avec une tarification flexible à l’usage.

Le marché mondial du cloud reflète cette évolution, évalué à 752,44 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 390,19 milliards de dollars d’ici 2030.1 L’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA), et du machine learning (ML) est à l’origine de cette croissance, car ces deux technologies nécessitent une infrastructure cloud robuste.