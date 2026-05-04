Los centros de datos tradicionales seguían un modelo centralizado. Los servidores físicos ejecutaban aplicaciones individuales, los equipos conectaban sistemas de almacenamiento a hosts específicos y las configuraciones de red requerían una operación manual. Este modelo funcionó bien cuando las cargas de trabajo implicaban ejecutar aplicaciones empresariales, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y las bases de datos.

La transición hacia los centros de datos modernos comenzó con la virtualización de servidores, que separaba las cargas de trabajo del hardware físico y permitía que múltiples aplicaciones compartieran recursos en un solo servidor. La infraestructura definida por software amplió este concepto al almacenamiento y a las redes.

La introducción de los contenedores y de Kubernetes ha mejorado la portabilidad, lo que permite que las aplicaciones se ejecuten de forma coherente tanto en servidores locales como en plataformas de nube privada y pública. Este enfoque basado en el software para gestionar todo el centro de datos se denomina centro de datos definido por software (SDDC).

Hoy en día, el centro de datos moderno ya no es una ubicación fija. Abarca instalaciones, plataformas basadas en la nube y en el edge, con cargas de trabajo que se ajustan según el rendimiento, el coste, la latencia y cumplimiento normativo en lugar de la proximidad física al hardware. Este modelo de nube híbrida distribuida ofrece a las organizaciones la flexibilidad de ejecutar las cargas de trabajo donde mejor funcionan, mientras que el software y la automatización impulsan el aprovisionamiento y la gestión de los recursos.

Los centros de datos de IA van más allá, ya que están diseñados para satisfacer las exigencias de escala y rendimiento de las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA, que los centros de datos tradicionales no estaban preparados para gestionar.