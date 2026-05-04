La modernización del centro de datos es el proceso de actualización de la infraestructura de TI heredada, incluidos el procesamiento, el almacenamiento y las redes, para cumplir con los requisitos de rendimiento, escalabilidad y seguridad de las cargas de trabajo modernas.
Para la mayoría de las organizaciones, la modernización de centros de datos no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo. Se centra en pasar de sistemas dependientes del hardware a una infraestructura definida por software que abarca entornos locales, de nube privada y de nube pública, así como entornos edge, todo ello gestionado como un único entorno.
La necesidad de obtener valor de la inteligencia artificial (IA), las aplicaciones distribuidas y el procesamiento en tiempo real en el edge ha cambiado lo que las organizaciones necesitan de los centros de datos. Según la investigación de Goldman Sachs, las necesidades de energía de los centros de datos aumentarán un 50 % en 2027 y alcanzarán el 165 % de los niveles de 2023 en 2030, impulsadas en gran medida por las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia.1 La mayoría de los centros de datos heredados no se crearon para satisfacer esas exigencias.
Los centros de datos servían a una era diferente de la informática, donde la infraestructura tradicional se basaba en computación basada en CPU, cargas de trabajo predecibles y almacenamiento centralizado.
A diferencia del entrenamiento de modelos, que se ejecuta en grandes instalaciones, la inferencia de IA se ejecuta cada vez más en el edge (por ejemplo, en fábricas, comercio minorista, sitios remotos). La modernización se extiende ahora más allá del centro de datos central y a ubicaciones distribuidas.
La soberanía de los datos también está determinando el lugar donde se ejecutan las cargas de trabajo. En muchos sectores y zonas geográficas se exige que determinados datos permanezcan dentro de jurisdicciones específicas, lo que significa que las decisiones sobre la ubicación de las cargas de trabajo deben tener en cuenta dónde se almacenan los datos y dónde se aplican las normativas.
Los centros de datos tradicionales seguían un modelo centralizado. Los servidores físicos ejecutaban aplicaciones individuales, los equipos conectaban sistemas de almacenamiento a hosts específicos y las configuraciones de red requerían una operación manual. Este modelo funcionó bien cuando las cargas de trabajo implicaban ejecutar aplicaciones empresariales, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y las bases de datos.
La transición hacia los centros de datos modernos comenzó con la virtualización de servidores, que separaba las cargas de trabajo del hardware físico y permitía que múltiples aplicaciones compartieran recursos en un solo servidor. La infraestructura definida por software amplió este concepto al almacenamiento y a las redes.
La introducción de los contenedores y de Kubernetes ha mejorado la portabilidad, lo que permite que las aplicaciones se ejecuten de forma coherente tanto en servidores locales como en plataformas de nube privada y pública. Este enfoque basado en el software para gestionar todo el centro de datos se denomina centro de datos definido por software (SDDC).
Hoy en día, el centro de datos moderno ya no es una ubicación fija. Abarca instalaciones, plataformas basadas en la nube y en el edge, con cargas de trabajo que se ajustan según el rendimiento, el coste, la latencia y cumplimiento normativo en lugar de la proximidad física al hardware. Este modelo de nube híbrida distribuida ofrece a las organizaciones la flexibilidad de ejecutar las cargas de trabajo donde mejor funcionan, mientras que el software y la automatización impulsan el aprovisionamiento y la gestión de los recursos.
Los centros de datos de IA van más allá, ya que están diseñados para satisfacer las exigencias de escala y rendimiento de las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA, que los centros de datos tradicionales no estaban preparados para gestionar.
Las cargas de trabajo empresariales tradicionales siguen ejecutándose en la mayoría de las instalaciones en una infraestructura virtualizada y local. Por el contrario, las aplicaciones nativas de la nube están diseñadas para ejecutarse simultáneamente en sistemas locales y en la nube pública, en lugar de estar limitadas a un único entorno.
Hoy en día, las cargas de trabajo impulsadas por IA son las que más exigen a la infraestructura, ya que requieren una gran capacidad de cálculo con numerosas GPU, un almacenamiento rápido y una red de baja latencia. Las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) comparten muchos de estos requisitos.
Más allá del centro de datos principal, las cargas de trabajo en el edge están aumentando a medida que el machine learning (ML) y la IA se trasladan a ubicaciones distribuidas más cercanas a la fuente, donde se ejecutan en servidores remotos y dispositivos del Internet de las cosas (IoT).
La infraestructura moderna de centros de datos abarca sistemas que proporcionan cómputo, almacenamiento y protección de datos. He aquí un vistazo a lo que incluyen esos componentes:
La modernización del centro de datos ofrece una serie de beneficios que satisfacen las necesidades empresariales actuales:
Los proyectos de modernización de centros de datos son complejos y, a menudo, forman una parte fundamental de una estrategia de transformación digital más amplia. Comenzar con una estrategia clara y una hoja de ruta que pueda adaptarse a medida que cambian la tecnología y los requisitos empresariales es más importante de lo que la mayoría de las organizaciones esperan.
Muchas organizaciones empresariales integran servicios de consultoría de proveedores de tecnología empresarial (por ejemplo, IBM, HPE) para evaluar la infraestructura actual y gestionar la transición entre arquitectura, seguridad y operaciones.
Antes de tomar decisiones de infraestructura, las organizaciones necesitan saber qué cargas de trabajo están ejecutando y cuáles son sus requisitos de rendimiento, seguridad y cumplimiento. Esto permite detectar las dependencias heredadas e indica dónde debe ubicarse cada carga de trabajo.
Según un estudio de Deloitte, más del 60 % de los presupuestos de TI aún se destina al mantenimiento de los sistemas heredados, que suele ser la primera restricción con la que se encuentran los programas de modernización.2
Establezca objetivos concretos, como reducir los costes de infraestructura, dar soporte a un caso de uso específico de la IA o cumplir un requisito de residencia de datos.
Los objetivos específicos ofrecen a los equipos una forma de medir el progreso y decidir sobre la marcha.
No todas las cargas de trabajo deben estar en la nube, ni todas deben estar en el entorno local. Las soluciones en la nube ofrecen escalabilidad y un acceso más rápido a nuevos servicios, mientras que la infraestructura local proporciona a las organizaciones un mayor control sobre el rendimiento y el cumplimiento normativo.
Para aquellas organizaciones cuyas instalaciones no puedan albergar una infraestructura de IA de alta densidad, merece la pena considerar la coubicación como parte de esta decisión.
Un enfoque por fases da prioridad a las cargas de trabajo de mayor valor, lo que reduce el riesgo de tiempos de inactividad y de que se vean afectadas las operaciones clave a medida que avanza la iniciativa.
Los controles de seguridad, el seguimiento del cumplimiento y la gestión de costes deben formar parte de la arquitectura de modernización desde el principio. Este enfoque incluye copias de seguridad y recuperación ante desastres, así como planificación de la continuidad del negocio para que las operaciones puedan seguir funcionando si un sistema o una migración fallan.
La modernización del centro de datos no termina con la implementación. La infraestructura requiere monitorización continua, parches, actualizaciones y gestión del ciclo de vida.
A menudo se requiere experiencia en plataformas de servicios en la nube, Kubernetes e infraestructura de IA, y los equipos de TI necesitan formación continua a medida que evolucionan los servicios de los centros de datos y las nuevas tecnologías.
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1 AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030. Goldman Sachs Research. Febrero de 2024
2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI. Deloitte Center for Integrated Research. 6 de junio de 2025