¿Qué es la virtualización de servidores?

La virtualización de servidores es una función clave de la TI empresarial moderna. Por ejemplo, cuando reserva un vuelo, retransmite un evento musical en directo o accede a una aplicación de la empresa de forma remota, las aplicaciones que se ejecutan detrás de esas experiencias se alojan invariablemente en servidores virtualizados. Esta infraestructura permite a las organizaciones ejecutar miles de cargas de trabajo al tiempo que reduce el uso de hardware físico.

En un entorno tradicional de servidores, las organizaciones dedican un servidor físico a una sola aplicación, dejando los servidores en gran medida infrautilizados. La virtualización de servidores cambia eso. Varias máquinas virtuales (VM) comparten un único servidor físico, cada una con sus propios recursos dedicados y aisladas de las demás. El resultado es una infraestructura más barata de ejecutar, más rápida de escalar y más eficiente de gestionar.

Hoy en día, la virtualización de servidores es fundamental para cloud computing y las operaciones modernas de los centro de datos. Un estudio de SkyQuest estima que el mercado mundial de virtualización de servidores alcanzará los 9000 millones de dólares en 2024. El informe proyecta que alcanzará los 13 960 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,0 %.1

A medida que las organizaciones consolidan los centros de datos y gestionan entornos multinube híbridos, las demandas de infraestructura virtualizada han crecido. La virtualización de servidores también ofrece a las organizaciones la flexibilidad necesaria para soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y cumplir los requisitos de soberanía de datos para gestionar la infraestructura en todas las regiones.