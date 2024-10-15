Las máquinas virtuales se introdujeron por primera vez durante el período de computación altamente fértil que tuvo lugar entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Las máquinas virtuales se desarrollaron como consecuencia de la experimentación con la virtualización llevada a cabo principalmente por International Business Machines (IBM).

La tecnología de virtualización permite que el software virtual imite con éxito la funcionalidad del hardware físico, como servidores, almacenamiento y redes. Las representaciones virtuales pueden ejecutarse en una sola máquina física, lo que multiplica significativamente los servicios que una Organización puede obtener de un sistema de un solo ordenador.

El objetivo principal de IBM durante este período era encontrar formas de mejorar el rendimiento de su histórica línea de ordenadores mainframe. Parte de ese esfuerzo implicó desarrollar soluciones para compartir el tiempo. IBM demostró por primera vez que la virtualización podía funcionar al presentar su sistema de investigación CP-40 en 1967. Sus características incluían comandos fáciles de usar, comandos del sistema de archivos, asignación de registros a bloques de tamaño uniforme y archivos que podían crearse simplemente escribiendo en esos archivos.

En los cinco años siguientes continuaron los perfeccionamientos, que culminaron en 1972 con la introducción de lo que hoy se considera la primera máquina virtual del mundo. El VM/370 marcó el comienzo de los mainframes IBM System/370 y fue el primero en admitir el uso de memoria virtual. Había comenzado la era de las máquinas virtuales que podían ofrecer una funcionalidad informática completa dentro de un entorno virtual.