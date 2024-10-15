La proliferación de máquinas virtuales (VM) se refiere a una expansión excesiva e incontrolada de máquinas virtuales dentro de una infraestructura virtual.
Las máquinas virtuales son sencillas de crear e implementar, lo que puede llevar fácilmente a un crecimiento excesivo de máquinas virtuales que pierden servicios con el tiempo y el desuso. La expansión de VM a menudo desperdicia tanto mano de obra como recursos.
Las máquinas virtuales funcionan como versiones digitalizadas de un ordenador físico. En la mayoría de los aspectos, una máquina virtual puede realizar las mismas funciones informáticas que un ordenador físico. Esto incluye ejecutar sistemas operativos (SO) y varios programas, mantener el almacenamiento de datos y conectarse a redes informáticas. Una máquina virtual realiza estas tareas confiando en los componentes virtuales, en lugar de en los recursos «reales», como los servidores físicos.
Los servicios de VM se consideran "gestionados" o "de autoservicio", dependiendo de cuán activamente participe el usuario en la administración de la creación y el uso de VM. La imitación de las máquinas virtuales es tan experta que éstas pueden incluso sincronizarse para funcionar con la misma precisión cronológica de las aplicaciones en tiempo real.
Las máquinas virtuales se introdujeron por primera vez durante el período de computación altamente fértil que tuvo lugar entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Las máquinas virtuales se desarrollaron como consecuencia de la experimentación con la virtualización llevada a cabo principalmente por International Business Machines (IBM).
La tecnología de virtualización permite que el software virtual imite con éxito la funcionalidad del hardware físico, como servidores, almacenamiento y redes. Las representaciones virtuales pueden ejecutarse en una sola máquina física, lo que multiplica significativamente los servicios que una Organización puede obtener de un sistema de un solo ordenador.
El objetivo principal de IBM durante este período era encontrar formas de mejorar el rendimiento de su histórica línea de ordenadores mainframe. Parte de ese esfuerzo implicó desarrollar soluciones para compartir el tiempo. IBM demostró por primera vez que la virtualización podía funcionar al presentar su sistema de investigación CP-40 en 1967. Sus características incluían comandos fáciles de usar, comandos del sistema de archivos, asignación de registros a bloques de tamaño uniforme y archivos que podían crearse simplemente escribiendo en esos archivos.
En los cinco años siguientes continuaron los perfeccionamientos, que culminaron en 1972 con la introducción de lo que hoy se considera la primera máquina virtual del mundo. El VM/370 marcó el comienzo de los mainframes IBM System/370 y fue el primero en admitir el uso de memoria virtual. Había comenzado la era de las máquinas virtuales que podían ofrecer una funcionalidad informática completa dentro de un entorno virtual.
Dado que no requieren el mismo nivel de gasto de capital, trabajar con máquinas virtuales suele suponer un ahorro financiero considerable. El uso de máquinas virtuales a menudo elimina la necesidad de adquirir costosos servidores físicos y otros equipos, lo que mantiene bajos los precios de las máquinas virtuales. Además, las máquinas virtuales pueden gestionar cargas de trabajo con capacidad, especialmente si siguen tipos de carga de trabajo tradicionales, heredados y monolíticos.
Para coordinar su actividad, las máquinas virtuales funcionan en estrecha colaboración con los hipervisores. Mientras que las máquinas virtuales son archivos que duplican aspectos de la informática física, los hipervisores son el software que ejecuta y gestiona su funcionalidad. Los hipervisores permiten la ejecución simultánea de diferentes sistemas operativos en distintas máquinas virtuales. Las máquinas virtuales también trabajan eficazmente con los centros de datos, ayudándoles a transmitir servicios basados en la nube a través de servidores virtualizados que utilizan hardware físico.
La proliferación de máquinas virtuales, como muchas situaciones desafortunadas, sale mal después de empezar con las mejores intenciones. Al departamento de TI de una empresa se le encarga desarrollar una máquina virtual para un uso muy específico que suele ser puntual y conlleva algún tipo de urgencia. Esa máquina virtual se construye y se pone en funcionamiento. Todo está bien.
Pero el tiempo pasa. La situación empresarial que justificó la creación de la VM puede seguir vigente, pero la urgencia que solía rodear a esa VM definitivamente se ha enfriado. Independientemente de la causa de su desuso, en el momento en que las máquinas virtuales sin usar empiezan a acumular polvo, se convierten en reliquias (y tan necesarias como una herramienta de hardware que se compra para un proyecto doméstico y nunca se vuelve a usar). Con el tiempo, esas máquinas virtuales se convierten rápidamente en poco más que desorden.
Las siguientes son razones adicionales por las que ocurre la expansión de VMs:
Algunos se preguntarán cuál es el gran problema de la expansión de VMs. Claro, es posible que algunas máquinas virtuales inactivas no se utilicen, pero ¿es esa una razón para hacer sonar la alarma? Resulta que, sí, hay un número suficiente de razones por las que la expansión de las VMs merece preocupación:
Existen técnicas de gestión sencillas que pueden ayudar a limitar el número de máquinas virtuales que mantiene una organización a un nivel manejable.
Las organizaciones inteligentes supervisan y regulan la creación y la gestión de sus máquinas virtuales. Una política eficaz de gobernanza de máquinas virtuales aborda cuestiones como la planificación de la capacidad (que regula el número máximo de máquinas virtuales nuevas permitidas), la optimización del rendimiento de las máquinas virtuales y la gestión de su ciclo de vida.
Una vez identificada una VM para su eliminación, comienza el proceso de desmantelamiento. La máquina virtual saliente se retira del servicio. A continuación, se protegen los datos contenidos en esa máquina virtual. Por último, se erradican el hardware y el software de la máquina virtual.
Las organizaciones deberán observar las medidas de protección de datos para proteger las máquinas virtuales que se merecen un almacenamiento permanente. Esto incluye herramientas de monitorización que identifican la utilización del espacio en disco y las salvaguardas de seguridad para proteger el control de acceso adecuado.
Incluso la operación informática más cuidadosamente diseñada está sujeta a situaciones de emergencia en la era neomoderna. Eso requiere un plan de recuperación ante desastres eficaz para las máquinas virtuales, que pueda ponerse en marcha en el peor de los casos.
Una vez establecidas las políticas de gobernanza, la Organización debe asegurarse de que todo el personal relevante esté formado en la infraestructura de TI acordada y en los planes de copia de seguridad. La política de gobernanza debe estar claramente articulada a todos los equipos y administradores de TI.
Otra forma de combatir la expansión de las máquinas virtuales es enfrentarlas directamente con herramientas y tecnologías de virtualización diseñadas para ayudar a gestionar su uso y reducir los efectos de la expansión de las máquinas virtuales. Estas herramientas de gestión incluyen las siguientes:
