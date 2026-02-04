¿Qué es la soberanía de la IA?

La soberanía de la IA se ha convertido en una prioridad a medida que las organizaciones escalan sus cargas de trabajo de IA y de IA generativa. Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), aproximadamente el 79 % de los ejecutivos encuestados creen que la IA tendrá un impacto positivo en sus ingresos para 2030. Esta rápida adopción crea nuevas dependencias en la infraestructura de IA y plantea problemas en torno al control, el cumplimiento y la competencia.

En general, la soberanía digital se ha vuelto crucial tanto para los gobiernos como para las empresas. El IBM 2025 CEO Study muestra que los líderes se centran en las estrategias de IA y nube a la vez que abordan los desafíos relacionados con la soberanía. Esta tendencia está impulsando la inversión en la nube soberana y la IA que las empresas, desde las emergentes hasta las grandes, pueden controlar y gobernar plenamente.

Los gobiernos de todo el mundo también están desarrollando capacidades soberanas en materia de IA y promoviendo estrategias nacionales en este ámbito. Lo hacen para proteger la seguridad nacional y garantizar la soberanía tecnológica en los sistemas de IA del sector público

Por último, la tecnología de la IA plantea cuestiones de soberanía que van más allá de la infraestructura informática tradicional. Por ejemplo, los modelos de IA, como los modelos fundacionales y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), se basan en el entrenamiento y las actualizaciones continuos, mientras que la inferencia se produce en tiempo real en entornos de TI complejos. Los requisitos normativos no solo incluyen el almacenamiento de datos (por ejemplo, el almacenamiento en nubes privadas), sino también el rendimiento de los modelos y las operaciones de toma de decisiones. En resumen, incorporar el control a la arquitectura del sistema se ha vuelto esencial.