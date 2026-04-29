¿Qué es el gobierno de la nube?

El gobierno de la nube se refiere a los marcos políticos que guían la forma en que las empresas adoptan, gestionan, utilizan y ejecutan los servicios en la nube.
Los marcos de gobierno describen todos los roles y controles técnicos que emplea una empresa para garantizar que el uso de la nube siga siendo seguro, transparente y alineado con los objetivos empresariales más amplios. Los marcos de gobierno funcionan como "normas internas" para la nube. Definen quién puede crear o eliminar recursos, qué medidas de seguridad deben implementarse, cómo controlarán los equipos los costes y cómo la empresa cumplirá con las leyes y normativas.
Los marcos de gobierno de la nube se construyen sobre, y se escriben para abordar, un conjunto de componentes de gobierno. Estos componentes incluyen:
Las plataformas en la nube facilitan la creación de nuevas instancias de activos y recursos con solo unos clics. Sin unas directrices claras, el riesgo de un gasto descontrolado, de fallos de seguridad y de caos operativo aumenta drásticamente en estos entornos.
Los marcos de gobierno de la nube ayudan a prevenir estos problemas al establecer políticas (reglas escritas), procesos (cómo se siguen esas reglas), controles (mecanismos técnicos que hacen cumplir las reglas) y roles claramente definidos (quién puede hacer qué).
En última instancia, el objetivo del gobierno en la nube es permitir que las organizaciones disfruten de los beneficios de los servicios en la nube mientras implementan medidas de seguridad y rendición de cuentas para mitigar los riesgos.
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Las estrategias de gobierno en la nube ayudan a las empresas a abordar los desafíos comúnmente asociados con la adopción de la nube, incluyendo la complejidad, la gestión de superficie de ataque, la TI invisible y la gestión de costes.
En general, la adopción de la nube ha sido una bendición para las empresas. Los servicios en la nube permiten a los equipos de desarrollo y operaciones escalar rápidamente los recursos al alza o a la baja para adaptarse a la demanda (en lugar de sobredimensionar el hardware para hacer frente a los picos de capacidad), lo que aumenta la flexibilidad de los entornos de TI. Ayudan a los desarrolladores a aprovisionar la infraestructura en cuestión de minutos, lo que acelera el proceso de creación, prueba e implementación de nuevas aplicaciones y servicios.
Los proveedores de servicios en la nube también suelen diseñar sus plataformas con capacidades de redundancia y recuperación ante desastres que aumentan la disponibilidad del sistema en todas las regiones.
Sin embargo, el cloud computing no está exento de desafíos.
Los entornos en la nube son intrínsecamente complejos, y la mayoría de las empresas implementan servicios en la nube en entornos de nube híbrida y multinube de gran envergadura y geográficamente dispersos.
Los servicios en la nube también añaden más endpoints orientados a internet, como aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones (API) o balanceadores de carga, a un entorno de TI, lo que amplía significativamente la superficie de ataque. Las superficies de ataque más amplias aumentan el riesgo de problemas de seguridad y vulneraciones de datos. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM, el 30 % de las vulneraciones de datos implican datos distribuidos en múltiples entornos.
Los empleados y los departamentos suelen crear sus propias herramientas en la nube sin aprobación, lo que fomenta el crecimiento descontrolado de los servicios sin una ruta de propiedad ni prácticas de gestión claras. Este fenómeno, conocido como "cloud sprawl", hace que sea prácticamente imposible para los equipos tener una visión global de todos los activos, las cargas de trabajo, los flujos de datos y las identidades en todas las nubes, los centros de datos y las regiones. Resulta difícil mantener la visibilidad de lo que ocurre en los sistemas en la nube y gestionar el gasto en la nube.
Casi la mitad (44 %) de todas las empresas tienen una visibilidad limitada de sus gastos en la nube. Las fuentes de datos no gestionadas (datos invisibles) que proliferan en entornos de nube extensos son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, por lo que la expansión en la nube también puede generar riesgos y vulnerabilidades considerables para la seguridad de los datos.
Y dado que los entornos en la nube requieren datos para atravesar plataformas y servicios descentralizados, puede ser difícil aplicar protocolos de cifrado adecuados y controles de acceso a cada componente.
Las iniciativas de gobierno de la nube ayudan a las empresas a crear una única fuente fiable para las buenas prácticas y políticas de la nube, lo que permite una toma de decisiones más clara y basada en datos. Los equipos pueden establecer medidas y controles de seguridad coherentes en todos los entornos de nube. Se aplican las mismas reglas a todos los recursos de la nube y la posición de seguridad del entorno de TI se refuerza.
El gobierno permite a las empresas estandarizar cómo se crean los entornos, quién es el propietario de qué y cómo se realizan los cambios para que los diferentes equipos puedan utilizar los recursos de la nube aprobados de forma segura y sencilla. Un modelo de gobierno sólido también aclara los roles y responsabilidades en la toma de decisiones en la nube. Si surge algún problema con una carga de trabajo en la nube, todo el mundo sabe qué usuario es el responsable de resolverlo. Esta mayor estandarización y claridad de funciones ayuda a impulsar la eficiencia operativa en todos los departamentos.
El gobierno de la nube admite la monitorización centralizada y la elaboración de informes sobre el uso de la nube, lo que ofrece a los usuarios una mejor visibilidad de los entornos de nube. Estas características ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del gasto en la nube, asignar los costes a personas o acciones concretas y optimizar los presupuestos en la nube a lo largo del tiempo.
Además, los marcos de gobierno de la nube pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que las inversiones en la nube aporten un valor medible, en lugar de limitarse a añadir más tecnología de gama alta a la arquitectura.
La incorporación de tecnologías nuevas y emergentes en un entorno de TI tiene beneficios considerables, pero esas tecnologías deben tener un propósito claro. Un buen gobierno requiere que los equipos vinculen directamente las decisiones en la nube con los resultados del negocio y articulen la propuesta de valor de las nuevas inversiones antes de expandir los servicios en la nube, lo que fomenta la optimización de costes.
Las organizaciones suelen utilizar soluciones de gobierno en la nube para implementar marcos de gobierno en la nube. Estas soluciones incluyen una gama de herramientas avanzadas de gestión en la nube que automatizan las prácticas de gobierno y la aplicación de políticas. La amplia funcionalidad de las soluciones de gobierno de la nube ayuda a reducir la complejidad del gobierno de la nube, lo que permite a las empresas optimizar la aplicación en todo el ecosistema de TI.
Los marcos eficaces de gobierno de la nube se basan en un conjunto de principios comunes.
El uso de la nube debe apoyar los objetivos generales de negocio y TI, no solo las preferencias técnicas. Los marcos de gobierno ayudan a las organizaciones a asignar las decisiones sobre la nube a resultados específicos, evaluaciones de valor y evaluaciones de riesgo.
El gobierno ayuda a garantizar que todo lo que hacen los usuarios en la nube cumpla con normativas externas, estándares del sector y políticas internas (como las líneas base de seguridad). Los marcos de gobierno traducen esos requisitos en normas concretas y comprobaciones continuas que mantienen a las empresas en una situación de cumplimiento demostrable.
El gobierno aclara las funciones y responsabilidades de los equipos de negocio, seguridad, operaciones, finanzas y desarrollo. El gobierno hace explícitas las líneas de responsabilidad, a menudo mediante una matriz de responsabilidades compartidas por servicio o por ámbito (por ejemplo, "¿Quién se encarga de aplicar los parches?" y "¿Quién es el propietario de la copia de seguridad?").
Estas medidas permiten una comunicación transparente y convierten el gobierno en una práctica de colaboración en toda la empresa.
El gobierno de la nube requiere que todos los cambios en los entornos de nube sigan flujos de trabajo coherentes y predecibles para que los equipos puedan reproducirlos, revisarlos y auditarlos. Cualquier acción que pueda afectar a la seguridad de la nube, el cumplimiento de la normativa, el coste o la disponibilidad debe tratarse como un cambio controlado y seguir procesos automatizados de gestión del cambio para minimizar el riesgo.
Las estrategias exitosas de gobierno en la nube suelen depender de flujos de trabajo automatizados que observan continuamente lo que ocurre con cada servicio en la nube y reaccionan cuando algo se desvía de las expectativas de política o rendimiento. Estos procesos ayudan a garantizar que las plataformas en nube puedan ajustarse de forma rápida y dinámica, respondiendo a las amenazas y corrigiendo los problemas casi en tiempo real.
Los marcos de gobierno de la nube permiten a las empresas desarrollar y aplicar políticas estrictas para interactuar con los servicios en la nube, lo que facilita la gestión de entornos en la nube complejos y dinámicos.
Como disciplina, el gobierno en la nube combina varios tipos diferentes de gestión de TI para proporcionar marcos integrales que protejan los servicios en la nube de principio a fin.
El componente de gestión de datos del gobierno en la nube establece reglas sobre cómo se clasifican, almacenan, protegen, conservan y eliminan los datos en la nube.
En la nube se almacenan enormes cantidades de datos. Actualmente, más de la mitad de los datos empresariales (51 %) se encuentran en nubes públicas..
Las plataformas en la nube facilitan la recopilación y el análisis de datos a esta escala. Al mismo tiempo, la existencia de flujos de trabajo y bases de datos de big data en la nube hace que la gestión de datos sea aún más fundamental para el gobierno de la nube.
La gestión de datos suele comenzar con un esquema de clasificación de datos que utiliza categorías como "público", "interno", "confidencial" y "altamente confidencial". Cada clasificación se asigna a los protocolos de cifrado, restricciones de acceso, limitaciones de geolocalización y políticas de copia de seguridad adecuados.
Las políticas de gestión de datos también se ocupan de la gestión del ciclo de vida de los datos. La gestión del ciclo de vida de los datos dicta cuándo deben archivarse los datos, cuánto tiempo deben conservarse por motivos legales o empresariales y cómo eliminarlos de forma segura. Define los requisitos de soberanía de los datos (las leyes que rigen la forma en que se pueden procesar o almacenar los datos en los diferentes países y regiones), las transferencias transfronterizas y la protección de datos, especialmente cuando se trata de información de identificación personal.
La gestión de operaciones define las operaciones diarias en la nube, como:
La gestión de operaciones también define los objetivos de nivel de servicio (SLO) y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que establecen los objetivos de rendimiento para los servicios en la nube.
La gestión de seguridad y cumplimiento, un componente crítico de la gestión de la nube, ayuda a garantizar que cada carga de trabajo en la nube esté protegida, se apliquen las políticas de seguridad y se cumplan los requisitos regulatorios.
En la práctica, esto significa convertir las obligaciones de alto nivel (·debemos proteger los datos personales·, por ejemplo) en controles concretos, como la autenticación multifactor (MFA). También implica aplicar controles de forma coherente en todos los entornos de nube.
Las prácticas de gestión de la seguridad y el cumplimiento dependen en gran medida de los sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM). Los sistemas IAM ayudan a hacer cumplir políticas de acceso detalladas, como los controles de acceso basados en roles (RBAC), que dictan quién puede ver, modificar o implementar cada componente.
La gestión de seguridad de la nube también implica la seguridad de la red (mediante firewalls y prácticas de segmentación), herramientas y prácticas de respuesta a incidentes (como software de gestión de seguridad y eventos) y protocolos de recopilación de pruebas.
La gestión de costes en la nube garantiza que el gasto en la nube sea intencional, rentable y esté vinculado a los objetivos empresariales.
Casi el 85 % de los líderes ejecutivos y profesionales técnicos a nivel mundial. señalan que el gasto en la nube es su mayor reto. Como es tan fácil crear nuevas instancias y servicios, el gasto en la nube puede descontrolarse rápidamente. La mayoría de las empresas (76 %) gastan más de 5 millones de dólares en servicios en la nube cada mes. .
Las prácticas de gestión de costes añaden disciplina financiera a las decisiones técnicas, de modo que los equipos siempre piensan en presupuestos y ROI al seleccionar servicios en la nube.
La gestión financiera implica definir los procesos presupuestarios, los modelos de devolución o presentación y los mecanismos de asignación de costes (utilizar etiquetas para asignar el gasto a operaciones o unidades empresariales específicas, por ejemplo). Los modelos de reembolso muestran a los equipos sus costes de uso de la nube sin facturarles directamente, y los modelos de reembolso facturan directamente a los equipos por el uso de servicios en la nube.
Entre los principales objetivos de la gestión de costes en la nube se encuentran el ajuste adecuado de los recursos y la eliminación de su uso innecesario, que representa el 29 % del gasto.
La gestión de riesgos permite a las empresas identificar y evaluar riesgos específicos de la nube, como la dependencia de un proveedor (que dificulta que las empresas cambien de proveedor de servicios en la nube sin incurrir en costes, esfuerzos o interrupciones considerables). Se trata de comprender qué puede salir mal, lo grave que sería y la probabilidad de que ocurra. Con este conocimiento, las organizaciones pueden establecer controles para evitar, mitigar, compartir o aceptar explícitamente los riesgos.
La gestión de riesgos también influye en el diseño de los controles preventivos, detectivos y correctivos.
Supongamos que un equipo de seguridad en la nube encuentra un servicio de almacenamiento de objetos que contiene datos confidenciales de los clientes, pero que tiene políticas de grupos demasiado permisivas (lo que puede provocar una filtración de datos).
El equipo podría crear una regla para toda la empresa en la que cualquier intento de crear un bucket en una cuenta de producción deba tener habilitada la configuración de "acceso público bloqueado" (controles preventivos). Si la plantilla de implementación de un usuario intenta hacer público un depósito, la implementación fallará y aparecerá un mensaje de error.
El equipo puede implementar un escaneo continuo de la configuración (controles de detección) mediante un script que compruebe si hay depósitos marcados como "públicos" o que contengan objetos con una etiqueta de "datos sensibles". Si los escaneos encuentran algún depósito que cumpla con los criterios, el equipo de seguridad y el equipo propietario del servicio recibirán una notificación.
El equipo de seguridad también podría implementar funciones de corrección automática (controles correctivos). Cuando un sistema de monitorización detecta un bucket público con datos sensibles, elimina automáticamente el acceso público del bucket, activa el cifrado por defecto y crea un ticket de incidente en el sistema de gestión de servicios de TI (ITSM).
Imagine que una empresa sanitaria global está migrando su sistema de historiales médicos electrónicos (EHR) a una nube pública para mejorar la escalabilidad y la disponibilidad. La empresa utiliza múltiples cuentas en la nube y servicios, incluyendo máquinas virtuales (VM), bases de datos, almacenamiento de objetos y funciones sin servidor. La creación de un marco de gobierno de la nube para este entorno podría incluir estos pasos:
La empresa crea un consejo de gobierno de la nube compuesto por personal de seguridad, cumplimiento, TI, DevOps y finanzas. El consejo de gobierno establece normas claras, tales como:
Estas reglas se convierten en políticas escritas. Por ejemplo, "la información médica protegida (PHI) debe estar cifrada y no ser de acceso público" y "solo el grupo de aplicaciones clínicas puede acceder a las bases de datos de EHR de producción".
La junta decide cómo organizar los entornos de nube. Crean cuentas separadas para desarrollo, pruebas, preparación y producción. Las cargas de trabajo de EHR sensibles se ejecutan en cuentas de producción dedicadas, mientras que las herramientas y los registros viven en cuentas de seguridad compartidas.
Luego, definen las políticas de RBAC. Los desarrolladores pueden dedicarse al desarrollo y a las pruebas. El personal de operaciones puede gestionar la puesta en escena y la producción. Los equipos de seguridad pueden consultar los registros y las políticas de gobierno de todo el sistema. Estos roles se asignan a grupos de RR. HH. para que los controles de acceso se alineen con los trabajos de las personas.
La empresa conecta sus servicios en la nube a su sistema de inicio de sesión único (SSO). Los usuarios inician sesión con sus cuentas de trabajo y obtienen un rol en la nube (por ejemplo, administrador de producción, usuario con acceso de solo lectura, auditor de seguridad o analista financiero) en función del grupo de trabajo al que pertenezcan.
La junta directiva decide exigir MFA para los puestos de responsabilidad. Y para las funciones más arriesgadas, el acceso se concede durante un breve periodo de tiempo, solo cuando es necesario (lo que se denomina "acceso justo a tiempo") y luego se elimina automáticamente.
Por ejemplo, si un nuevo ingeniero DevOps se une al equipo, se le asigna al grupo correcto y obtiene automáticamente los permisos correctos en la nube para desarrollo y pruebas (pero no para producción).
La empresa convierte las políticas en reglas de política como código, que bloquean automáticamente las acciones de riesgo. Con la política como código, las políticas de seguridad, cumplimiento y operaciones se escriben directamente en el código del software y las herramientas de gobierno o las plataformas en la nube las aplican automáticamente.
Por ejemplo, las reglas de política como código pueden impedir que las cargas de trabajo de PHI se implementen fuera de EE. UU. o Canadá o requerir que las bases de datos tengan activadas las copias de seguridad.
Estas normas se aplican de dos maneras. A nivel de plataforma en la nube, los canales de integración continua/entrega continua (CI/CD) comprueban las plantillas de infraestructura en la nube antes de la implementación. También se aplican como políticas en toda la empresa que deniegan los cambios que no cumplan con las normas, incluso si alguien intenta crear recursos manualmente a través de la consola.
Dado que la empresa gestiona datos de salud, es especialmente estricta con el gobierno de datos. Cada almacén de datos está etiquetado con una clasificación, todo el almacenamiento y las bases de datos están cifrados por defecto (usando claves de cifrado gestionadas a nivel central) y a los desarrolladores se les prohíbe desactivar el cifrado.
Las cargas de trabajo PHI se ejecutan en redes privadas sin acceso directo a internet, y solo los gateways aprobados o balanceadores de carga exponen los servicios. La empresa también recopila registros detallados en una cuenta central y realiza comprobaciones automáticas para mostrar a los auditores que la organización cumple la HIPAA y otras normas de cumplimiento.
Cada recurso en la nube está etiquetado con un centro de costes y un propietario, por lo que los costes pueden rastrearse hasta un equipo o producto específico.
Las herramientas FinOps, que hacen cumplir las prácticas de responsabilidad financiera en entornos de nube híbrida y multinube, utilizan paneles de control para mostrar el gasto en la nube por aplicación, entorno y región, y muestran los presupuestos y alertas por unidad de negocio. Si una nueva carga de trabajo de análisis se vuelve más cara de repente, los paneles de control marcan la carga de trabajo como por encima del presupuesto.
El equipo de investigación recibe una alerta automática sobre la costosa carga de trabajo, lo que les obliga a revisar el uso de la nube. En el proceso, descubren que la carga de trabajo utiliza datos anonimizados para las pruebas de EHR, no datos de producción reales y en vivo. Las pruebas son importantes, por lo que, en lugar de detener toda la carga de trabajo, el equipo decide establecer límites estrictos sobre la cantidad de datos que las cargas de trabajo que no son de producción pueden utilizar en un día.
La empresa revisa continuamente su marco de gobierno de la nube y las políticas asociadas a medida que aparecen nuevos servicios en la nube, amenazas o normativas.
Si las condiciones cambian, el consejo de gobierno ajusta el marco en consecuencia. También proporcionan formación y documentación para ayudar a los desarrolladores a trabajar dentro de las normas de gobierno, incluyendo cómo etiquetar recursos, solicitar entornos y manejar PHI.
La inteligencia artificial (IA) está remodelando el gobierno de la nube al automatizar funciones críticas y permitir el análisis en tiempo real de los recursos, las cargas de trabajo y las actividades de la nube. La IA se refleja en cómo se definen, aplican, monitorizan y optimizan las políticas en entornos de nube, pero también obliga a las empresas a implementar nuevos requisitos de gobierno además de los controles tradicionales en la nube.
Las herramientas de IA pueden descubrir y clasificar continuamente recursos en la nube, identificar datos sensibles, proporcionar perspectivas sobre controles débiles o restrictivos y mantener líneas de servicio (registros de cómo evoluciona un servicio en la nube a lo largo del tiempo).
El gobierno de la nube impulsado por IA también mejora la escalabilidad de la nube, lo que permite a las empresas pasar de contar con miles de recursos en la nube a cientos de miles sin apenas aumentar la plantilla dedicada al gobierno.
Para adaptarse a la escalabilidad, la IA simplemente reorganiza las cargas de trabajo de gobierno. Los algoritmos de IA y machine learning (ML) se encargan de la detección de recursos, la clasificación de problemas y las tareas básicas de corrección (como etiquetar recursos o aplicar límites presupuestarios, por ejemplo). Los humanos se centran en diseñar medidas de seguridad, gestionar excepciones y casos extremos y considerar las compensaciones de riesgo.
Muchos proveedores de nube y plataformas especializadas también ofrecen controles de gobierno específicos para IA generativa como parte de sus pilas de nube, lo que ayuda a los equipos a emplear una gobierno inteligente en la nube.
En los entornos de gobierno inteligente, las políticas se codifican y aplican en la plataforma en la nube, y encima se sitúa una capa de IA generativa. Las herramientas de gobierno impulsadas por IA generativa pueden ejecutar análisis avanzados para proporcionar capacidades automatizadas de puntuación de riesgos, detección de anomalías y resumen de datos. Algunos proveedores de servicios en la nube también ofrecen endpoints privados y enrutamiento de datos zero trust para ayudar a garantizar que los endpoints de IA generativa nunca estén expuestos a la red pública de Internet.
Aunque las tecnologías de IA pueden servir como potentes facilitadores de gobierno, también necesitan ser gobernadas.
La IA es vulnerable a problemas como la deriva del modelo (donde un modelo de IA o ML empeora con el tiempo porque los patrones aprendidos ya no coinciden con la realidad) y los ciberataques.
Como ocurre con los recursos en la nube, los equipos pueden poner en marcha rápidamente los servicios de IA y crear sin darse cuenta herramientas de IA en la sombra que no se rigen por los controles y políticas de seguridad formales. En el informe "Cost of a Data Breach" de 2025, los incidentes de seguridad relacionados con la IA en la sombra representaron el 20 % de todas las vulneraciones de datos.
Además, muchas herramientas de IA se desarrollan y ejecutan en la nube, por lo que los requisitos de gobierno de la IA se han convertido, en la práctica, en requisitos de gobierno de la nube. Por lo tanto, en lugar de un enfoque de "añadir IA a las políticas existentes", las empresas están avanzando hacia un gobierno holístico de la nube consciente de la IA, con pruebas rigurosas y rutas de escalado bien definidas.
El gobierno eficaz de la IA en entornos de nube suele delinear:
Estas prácticas (entre otras) ayudan a las organizaciones a incorporar suficientes controles de IA al tiempo que maximizan los beneficios del uso de la IA en la nube.
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