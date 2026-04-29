¿Qué es el gobierno de la nube?

Las estrategias de gobierno en la nube ayudan a las empresas a abordar los desafíos comúnmente asociados con la adopción de la nube, incluyendo la complejidad, la gestión de superficie de ataque, la TI invisible y la gestión de costes.

En general, la adopción de la nube ha sido una bendición para las empresas. Los servicios en la nube permiten a los equipos de desarrollo y operaciones escalar rápidamente los recursos al alza o a la baja para adaptarse a la demanda (en lugar de sobredimensionar el hardware para hacer frente a los picos de capacidad), lo que aumenta la flexibilidad de los entornos de TI. Ayudan a los desarrolladores a aprovisionar la infraestructura en cuestión de minutos, lo que acelera el proceso de creación, prueba e implementación de nuevas aplicaciones y servicios.

Los proveedores de servicios en la nube también suelen diseñar sus plataformas con capacidades de redundancia y recuperación ante desastres que aumentan la disponibilidad del sistema en todas las regiones.

Sin embargo, el cloud computing no está exento de desafíos.

Los entornos en la nube son intrínsecamente complejos, y la mayoría de las empresas implementan servicios en la nube en entornos de nube híbrida y multinube de gran envergadura y geográficamente dispersos.

Los servicios en la nube también añaden más endpoints orientados a internet, como aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones (API) o balanceadores de carga, a un entorno de TI, lo que amplía significativamente la superficie de ataque. Las superficies de ataque más amplias aumentan el riesgo de problemas de seguridad y vulneraciones de datos. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM, el 30 % de las vulneraciones de datos implican datos distribuidos en múltiples entornos.

Los empleados y los departamentos suelen crear sus propias herramientas en la nube sin aprobación, lo que fomenta el crecimiento descontrolado de los servicios sin una ruta de propiedad ni prácticas de gestión claras. Este fenómeno, conocido como "cloud sprawl", hace que sea prácticamente imposible para los equipos tener una visión global de todos los activos, las cargas de trabajo, los flujos de datos y las identidades en todas las nubes, los centros de datos y las regiones. Resulta difícil mantener la visibilidad de lo que ocurre en los sistemas en la nube y gestionar el gasto en la nube.

Casi la mitad (44 %) de todas las empresas tienen una visibilidad limitada de sus gastos en la nube. Las fuentes de datos no gestionadas (datos invisibles) que proliferan en entornos de nube extensos son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, por lo que la expansión en la nube también puede generar riesgos y vulnerabilidades considerables para la seguridad de los datos.

Y dado que los entornos en la nube requieren datos para atravesar plataformas y servicios descentralizados, puede ser difícil aplicar protocolos de cifrado adecuados y controles de acceso a cada componente.

Las iniciativas de gobierno de la nube ayudan a las empresas a crear una única fuente fiable para las buenas prácticas y políticas de la nube, lo que permite una toma de decisiones más clara y basada en datos. Los equipos pueden establecer medidas y controles de seguridad coherentes en todos los entornos de nube. Se aplican las mismas reglas a todos los recursos de la nube y la posición de seguridad del entorno de TI se refuerza.

El gobierno permite a las empresas estandarizar cómo se crean los entornos, quién es el propietario de qué y cómo se realizan los cambios para que los diferentes equipos puedan utilizar los recursos de la nube aprobados de forma segura y sencilla. Un modelo de gobierno sólido también aclara los roles y responsabilidades en la toma de decisiones en la nube. Si surge algún problema con una carga de trabajo en la nube, todo el mundo sabe qué usuario es el responsable de resolverlo. Esta mayor estandarización y claridad de funciones ayuda a impulsar la eficiencia operativa en todos los departamentos.

El gobierno de la nube admite la monitorización centralizada y la elaboración de informes sobre el uso de la nube, lo que ofrece a los usuarios una mejor visibilidad de los entornos de nube. Estas características ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del gasto en la nube, asignar los costes a personas o acciones concretas y optimizar los presupuestos en la nube a lo largo del tiempo.

Además, los marcos de gobierno de la nube pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que las inversiones en la nube aporten un valor medible, en lugar de limitarse a añadir más tecnología de gama alta a la arquitectura.

La incorporación de tecnologías nuevas y emergentes en un entorno de TI tiene beneficios considerables, pero esas tecnologías deben tener un propósito claro. Un buen gobierno requiere que los equipos vinculen directamente las decisiones en la nube con los resultados del negocio y articulen la propuesta de valor de las nuevas inversiones antes de expandir los servicios en la nube, lo que fomenta la optimización de costes.

Las organizaciones suelen utilizar soluciones de gobierno en la nube para implementar marcos de gobierno en la nube. Estas soluciones incluyen una gama de herramientas avanzadas de gestión en la nube que automatizan las prácticas de gobierno y la aplicación de políticas. La amplia funcionalidad de las soluciones de gobierno de la nube ayuda a reducir la complejidad del gobierno de la nube, lo que permite a las empresas optimizar la aplicación en todo el ecosistema de TI.