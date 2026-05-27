Was sind verteilte Systeme?

Verteilte Systeme verteilen Aufgaben und Daten auf mehrere gleichzeitig laufende Geräte, sodass eine Aufgabe, für die eine große Maschine Wochen gebraucht hätte, in Stunden oder sogar Minuten erledigt werden kann. Jede Maschine – oder jeder „Knoten“ – im System verfügt über eine eigene CPU, einen eigenen Arbeitsspeicher und oft auch einen eigenen Datenspeicher. Die Knoten können sich untereinander Nachrichten senden, um den Datenaustausch zu koordinieren, Aufgaben aufteilen und ihre Arbeit auf ein gemeinsames Ziel ausrichten.

In einem verteilten System befinden sich Maschinen oft im selben Server-Rack (eines Rechenzentrums), in verschiedenen Rechenzentren oder in hybriden Cloud-Umgebungen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Unabhängig von der Konfiguration sind verteilte Systeme so konzipiert, dass Benutzer und Client-Anwendungen mit ihnen interagieren, als wären sie ein Dienst („eine Datenbank“, „eine Website“, „ein Speicherdienst“) und nicht eine Gruppe einzelner Server.

Verteilte Systeme bieten Unternehmen eine Lösung für dringende Herausforderungen der modernen Datenverarbeitung. Viele der heutigen Anwendungen sind zu groß, zu ausgelastet oder zu kritisch, um auf einem einzelnen Computer einwandfrei ausgeführt zu werden. Diese Anwendungen verarbeiten häufig riesige Datenmengen und Anfragen, die einen einzelnen Server überfordern könnten. Sie beschäftigen sich mit sprunghaften Verkehrsströmen, die flexible Funktionen zur Lastverteilung erfordern. Sie verwalten geschäftskritische Prozesse, bei denen umfangreiche Ausfallzeiten katastrophal sein können (zum Beispiel Banksysteme).

Verteilte Systeme verteilen Workloads über mehrere Knoten und nehmen automatisch weitere Knoten nach Bedarf ins Netzwerk auf. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es dem System, mehr Benutzer und Daten aufzunehmen, selbst wenn der Verkehrsfluss unvorhersehbar ist. Die Skalierbarkeit verteilter Systeme ist der Grund dafür, dass Streaming-Plattformen beispielsweise Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt oft gleichzeitig bedienen können.

Verteilte Systeme tragen außerdem dazu bei, die Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz einer IT-Architektur zu optimieren. Wenn ein Knoten ausfällt, können andere Knoten dessen Arbeit übernehmen, so dass der Dienst insgesamt weiterläuft. Diese Funktion reduziert einzelne Fehlerpunkte und hilft Unternehmen, hochverfügbare Systeme aufrechtzuerhalten, was für Systeme entscheidend ist, die nahezu 100 % Betriebszeit benötigen.

Außerdem arbeiten in einem verteilten System die einzelnen Knoten eng zusammen, haben aber ihre eigenen Datenbanken und Speichersysteme. Diese Anordnung erleichtert es IT-Teams, modulare Architekturen zu entwickeln, bei denen verschiedene Teile des Systems unabhängig voneinander skalieren und sich weiterentwickeln können.