Was ist das API-Reifegradmodell?

Das Richardson-Reifemodell, eines der meistzitierten Frameworks, bewertet die Einhaltung der RESTful-Prinzipien einer API über vier Reifestufen hinweg, wobei die höchste Stufe ein vollständig RESTful-System repräsentiert.

Im Jahr 2000 führte der Informatiker Roy Fielding REST ein, einen Architekturstil, der Funktionen wie eine einheitliche Schnittstelle, die Entkopplung von Client und Server, Zustandslosigkeit, Zwischenspeicherbarkeit und geschichtete Systeme fördert. Zusammen können diese Funktionen die Skalierbarkeit, Effizienz und Flexibilität innerhalb von Unternehmen verbessern und zu einem offeneren, Resilient und sichereren Internet beitragen, wenn es in größerem Maßstab implementiert wird. Moderne Versionen verwenden häufig HTTP zum Transport von Informationen und das für Menschen lesbare JSON-Format zur Organisation dieser Daten, obwohl auch andere Protokolle und Formate verwendet werden können.

Im Jahr 2008 entwickelte der Softwareingenieur Leonard Richardson auf diesem Rahmenwerk ein Modell, das konkrete technische Änderungen aufzeigt, die Unternehmen implementieren können, um die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ihres REST-API-Designs zu verbessern. Das Richardson-Reifemodell (RMM) "lädt dazu ein, die drei Web-Technologien – URI, HTTP und Hypermedia (auch bekannt als HTML) – als drei einzelne Technologien und nicht als Paket zu betrachten", sagte Richardson gegenüber IBM Think. Das Framework zeigt die praktischen Nutzen einer schrittweisen Implementierung jeder einzelnen Technologie auf, „da wir über diese Technologien verfügen, sie sehr beliebt sind und von nahezu jeder Programmiersprache umfassend unterstützt werden.“

Das Richardson-Reifemodell priorisiert die Implementierung von Ressourcen, bei der jede Ressource eine eigene URI gemäß den allgemeinen REST-Prinzipien erhält, die empfehlen, jeder Ressource eine eindeutige Identifikation zuzuweisen. Das RMM fördert außerdem die Verwendung von Antwortdokumenten, die den aktuellen Zustand einer API erfassen, anstatt Beschreibungsdokumente, die eine statische, vordefinierte Beschreibung einer API zu einem bestimmten Zeitpunkt präsentieren. Das Modell gilt im Allgemeinen für HTTP-basierte Webanwendungen, kann aber als konzeptionelles Framework auch in anderen Kontexten wie IoT-Netzwerken und Datenpipelines verwendet werden.