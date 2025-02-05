Was ist API-Design?

Um den größten Nutzen aus Unternehmens-APIs zu ziehen, legen Unternehmen häufig Wert auf folgende Aspekte:

API-Governance und Dokumentation

Sammeln von Stakeholder-Feedback

Richtige Authentifizierung

Versionierung

Standardisierung von Fehlermeldungen

Skalierung und Kontext

Konsistenz

Diese Grundsätze tragen dazu bei, dass alle Stakeholder während des gesamten API-Designprozesses auf dem Laufenden bleiben und sicherstellen, dass die APIs mit den Zielen und der Strategie des Unternehmens übereinstimmen.

API-Governance und Dokumentation: Die frühzeitige Festlegung einer unternehmensweiten API-Governance- und Dokumentationsstrategie trägt dazu bei, die Konsistenz zu fördern und die Navigation im API-Portfolio eines Unternehmens zu erleichtern. Ein Unternehmen könnte sich beispielsweise für die Einführung einer Spezifikation wie OpenAPI entscheiden, damit alle Unternehmens-APIs einem branchenweiten Standard entsprechen. In jedem Fall ermöglicht die Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen und einheitlichen Governance und Dokumentation neuen API-Nutzern ein schnelles Verständnis der API und ihrer Funktionen.



Einholen von Feedback der Stakeholder: Frühzeitige Rückmeldungen von wichtigen Stakeholdern und API-Nutzern helfen den Entwicklern, während des gesamten Entwicklungsprozesses auf dem richtigen Weg zu bleiben. Schlechte Kommunikation kann zu Verzögerungen bei der API-Entwicklung und weniger wertvollen APIs führen.

Angemessene Authentifizierung und API-Sicherheit: Um APIs und sensible Daten zu schützen, implementieren Unternehmen Authentifizierungstechniken, die eine Validierung für API-Anfragen ermöglichen. Authentifizierungsmechanismen wie API-Schlüssel, OAuth und JSON Web Tokens (JWT) bieten verschiedene Methoden zur Sicherung von Daten und API-Datenverkehr. Die API-Verschlüsselung, der Prozess der Codierung von Daten für die Übertragung zwischen Client und Server, wird ebenfalls zum Schutz von Daten und APIs verwendet.

Testen und Versionierung: API-Tests umfassen die Abdeckung verschiedener Szenarien, positiver und negativer, um Probleme zu identifizieren, bevor eine API bereitgestellt wird. APIs entwickeln sich im Laufe dieser Tests weiter und Entwickler erstellen neue Versionen, die Fixes beheben oder die Leistung verbessern. Neue API-Versionen werden auch aus anderen Gründen veröffentlicht, z. B. wenn Entwickler einer API neue Funktionen hinzufügen. Versionierung ist die Art und Weise, wie Entwickler Änderungen an einer API verwalten, Änderungen transparent machen und dafür sorgen, dass Updates aktuelle Benutzer nicht stören.

Es ist hilfreich, Versionsmechanismen – wie z. B. URL-basierte Versionierung oder Header-basierte Versionierung – zu definieren, bevor die Entwicklung ernsthaft beginnt.

Standardisierung von Fehlermeldungen: Eine ordnungsgemäße Fehlerbehandlung verbessert die Erfahrung eines API-Konsumenten, da sie bei der Fehlerbehebung hilft, wenn etwas schiefläuft. Fehlercodes, Meldungen und Antworten müssen die Art des Fehlers genau beschreiben und klar und einheitlich bleiben.

Kontext und Einschränkungen: Jede API existiert in einem bestimmten Kontext, der bestimmt, wie sie aufgebaut wird und welche Funktionen sie hat. Konkurrierende Projekttermine, erwartetes Traffic-Volumen und die Frage, ob das Unternehmen API-First oder Code-First ist, können die resultierende API beeinflussen. Es ist wichtig, dass alle Stakeholder diese Informationen kennen, damit sie während des Entwicklungsprozesses fundierte Entscheidungen treffen können.

Konsistenz: Vor allem die Konsistenz führt im Allgemeinen zu einem besseren API-Design. Konsistenz im API-Design bedeutet mehr als nur Versionierung und Fehlercodes. Bei der Definition von Endgeräten können einheitliche Namenskonventionen die Identifizierung erleichtern. Wenn Sie eine spezifische Anfrage an eine API stellen, sollte diese jedes Mal auf die gleiche Weise gelöst werden. Wenn in einer API-Landschaft alles einheitlich ist, ist es auch einfacher, APIs so zu dokumentieren, dass sie für zukünftige Benutzer verständlich sind.