Was ist API-Governance?

API-Governance ist wichtig, weil sie dazu beiträgt, die API-Verfügbarkeit und -Sicherheit zu gewährleisten, da IT-Umgebungen immer komplexer werden und Unternehmen sich immer stärker auf Microservices und Apps (wie SaaS-Lösungen) verlassen, die über verschiedene Umgebungen verteilt sind. API-Governance ermöglicht es einem Unternehmen, Geschäftsfähigkeiten und -funktionen auf sichere Weise offenzulegen und sie für die Nutzung durch interne und externe Clients verfügbar zu machen.

Dies gilt insbesondere für große Unternehmen, von denen viele Tausende von APIs verwenden.1 Eine effektive API-Governance stellt sicher, dass das API-Programm eines Unternehmens effizient und kohärent arbeitet und mit den Geschäftszielen in Einklang steht. So kann ein Unternehmen beispielsweise APIs erstellen, die für die Integration von Altsystemen in zusammengesetzte Services sowie für die Interaktion mit moderneren Anwendungen und Services, die in der Cloud gehostet werden, verwendet werden können.

API-Governance ist auch deshalb wichtig, weil sie dazu beiträgt, Redundanzen zu reduzieren und die Risiken zu mindern, die mit der Ausbreitung von APIs einhergehen. Governance macht es für die Stakeholder einfacher zu wissen, welche Funktionen bereits vorhanden sind (und wie sie genutzt werden können) und welche Funktionen möglicherweise entwickelt werden müssen. API-Governance-Richtlinien tragen zur Standardisierung des API-Designs und der API-Entwicklung bei und gewährleisten, dass neu entwickelte APIs mit anderen modularen APIs zusammenarbeiten. Governance trägt auch dazu bei, dass APIs mit den gesetzlichen Bestimmungen konform bleiben und dass Unternehmen angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und durchsetzen.

API-Governance ist besonders wichtig für Unternehmen, die eine API-First-Strategie verfolgen. Bei einer API-First-Strategie werden APIs als strategische Geschäftsressourcen behandelt, denen während des Entwicklungsprozesses Priorität eingeräumt wird, und nicht als etwas, das erst nach der Anwendungsentwicklung in Angriff genommen wird. Governance-Richtlinien können dazu beitragen, dass alle APIs modular und interoperabel sind und dass alle neuen APIs, die der Umgebung hinzugefügt werden, einen neuen Wert liefern und wie vorgesehen funktionieren.