Was ist API-Überwachung?

Die Überwachung der Betriebszeit pingt einen API-Endpunkt (d. h. den Ort des API-Datenaustauschs) in regelmäßigen Abständen an, um sicherzustellen, dass er erreichbar und reaktionsfähig (d. h. „aktiv“) ist. Wenn die API nicht reagiert oder zu lange braucht, um zu antworten, sendet das System eine Warnung.

Zu den API-Metriken für die Verfügbarkeitsüberwachung gehören der Verfügbarkeitsprozentsatz (der Anteil der Zeit, in der auf eine API zugegriffen werden kann) und die Ausfalldauer (die Dauer, in der auf eine API nicht zugegriffen werden kann). Es ist nicht ungewöhnlich, dass in Service Level Agreements (SLAs) die geforderte Betriebszeit in Prozent angegeben wird. Oft wird eine Betriebszeit von 99,9 Prozent („drei Neunen“) oder höher verlangt.