Für viele IT-Abteilungen ist die Bereitstellung der Ressourcen, die Anwendungen zur Ausführung benötigen, ein Ratespiel. Also gehen sie auf Nummer sicher und stellen zu viele Ressourcen zur Verfügung, wodurch die Cloud-Kosten unnötig in die Höhe schnellen. Allerdings ist es möglich, diese Überkapazitäten zu vermeiden und genau herauszufinden, was Ihre Anwendungen von welchen Ressourcen benötigen, und zwar in Echtzeit.



Die IBM Turbonomic-Plattform verwendet einen patentierten Top-Down-Ansatz, der Ihre geschäftskritischen Anwendungen mit den zugrunde liegenden Ressourcen auf jeder Ebene Ihrer Infrastruktur verknüpft. Von Anwendungen über Container bis hin zu Virtualisierung. Cloud und On-Premise. Rechenleistung, Speicher und Netzwerk. Mit der Plattform IBM Turbonomic haben Sie Ihren gesamten Stack im Blick und können so genauere und kostenwirksamere Entscheidungen zur Ressourcenbeschaffung treffen.