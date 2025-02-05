APIs werden häufig als Angriffsvektor eingesetzt und bringen ein Sicherheitsrisiko dar, das angegangen werden muss. Eine API-Strategie, die die Sicherheitsstandards eines Unternehmens detailliert und darlegt, wie das Unternehmen den Missbrauch seiner APIs verhindern wird, kann dieses Risiko verringern. Hierfür werden häufig Tools wie API-Gateways und Techniken wie Authentifizierung oder Ratenbegrenzung eingesetzt.

Rate Limiting wird eingesetzt, um das Risiko von Brute-Force- oder Distributed Denial-of-Service-Angriffen (DDoS-Angriffen) zu verringern. Sie blockiert oder verwirft Anfragen, die ein Volumenrisiko darstellen, und verhindert, dass die Systeme mit Anfragen überflutet werden. Es gibt auch automatisierte Funktionen, die noch präziser sein können. Zum Beispiel können Unternehmen Ratenlimits für bestimmte IP-Adressen mit hoher Anfrageaktivität festlegen, die als verdächtig gekennzeichnet wurden.

Authentifizierungstechniken sind ebenfalls in die API-Sicherheitsstrategie integriert, um sicherzustellen, dass nur sichere und genehmigte Anfragen erfüllt werden. OAuth, oder offene Autorisierung, ist ein Protokoll, das ein Token verwendet, das Benutzern Zugriff auf zuvor genehmigte Daten oder Dienste gewährt, ohne dass sie sich anmelden müssen. API-Schlüssel, eine eindeutige Zeichenkette, die nur dem Client und dem Server bekannt ist, sind ein weiteres beliebtes Tool, das Unternehmen verwenden, um APIs sicher zu halten.

Unternehmen können automatisierte Testplattformen einsetzen, die die Systemsicherheit kontinuierlich überprüfen, um die manuellen Kontrollen und Tests zu ergänzen und zu verbessern.