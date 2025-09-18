Was ist ein KI-Gateway?

Unabhängig davon, ob es sich bei den KI-Diensten um proprietäre Tools handelt, die intern entwickelt wurden, oder um Modelle von Drittanbietern, auf die über die Cloud zugegriffen wird, bieten Gateways eine einheitliche, leichtgewichtige Schicht, die Anwendungen und KI-Modelle miteinander verbindet und Governance- und Sicherheitsrichtlinien für alle KI-Tools im Ökosystem einheitlich durchsetzt.

Während herkömmliche API-Gateways (Programmierschnittstellen) den Datenaustausch zwischen Kunden und Backenddiensten ermöglichen, sind KI-Gateways darauf ausgelegt, die einzigartigen Herausforderungen von KI-Workloads zu bewältigen. Sie erweitern die Funktionen von Standard-API-Gateways um den Zugriff und die Integration mehrerer Modelle, intelligentes KI-Workload-Routing, dynamischen Lastausgleich, Verfolgung des Token-Verbrauchs und Ratenbegrenzung, Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und mehr.

Unternehmens-KI-Workloads können beispielsweise anspruchsvolle KI-Infrastrukturen erfordern, die massive Rechenlasten bewältigen können, insbesondere für Deep Learning und das Training großer Modelle. Bestehende Unternehmenssysteme können nur schwer die hohe Bandbreite und die geringe Latenz bereitstellen, die Unternehmen für die Verwaltung von KI-Modellen im Produktionsmaßstab benötigen.

KI-Gateways helfen Entwicklungsteams, komplexe KI-gestützte Architekturen einfacher zu verwalten. Sie bieten einen einheitlichen Einstiegspunkt für alle Interaktionen mit KI-Modellen, indem sie KI-basierte APIs nutzen, um den Fluss von Daten, Anweisungen und Richtlinien zwischen Anwendungen und KI-Systemen zu orchestrieren. Mit dieser Funktion können Teams kontrollieren, wie verschiedene Modelle und KI-Workflows von einer einzigen Oberfläche aus verwendet und abgerufen werden, anstatt sich auf eine separate Schnittstelle für jedes Modell verlassen zu müssen.

So können KI-Gateways dazu beitragen, den Zugang zu KI-Modell-Ökosystemen zu optimieren. Sie tragen dazu bei, die Reibungsverluste, die mit der Modellintegration einhergehen können, zu verringern und eine zentralisierte Governance-Struktur für die unternehmensweite Einführung von KI zu schaffen.