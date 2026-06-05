KI-Asset-Management ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Automatisierung in traditionelle Asset-Management-Prozesse.
KI-gestütztes Asset-Management revolutioniert die Art und Weise, wie Asset-Manager, Betriebsleiter und Wartungsteams den Betrieb aufrechterhalten.
Die KI-gestützte Asset-Management umfasst eine Reihe von Bereichen, darunter Portfolio-Management, Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Anlagemanagement und Compliance. Asset-Management-Lösungen mit KI-Unterstützung sind für alle Arten von Assetportfolios anwendbar, darunter Immobilien und Anlagen, Fertigung, erneuerbare Energien, IT-Assets und digitale Assets. Asset-Management kann sich auf Finanzdienstleistungen oder die operative Seite eines Unternehmens beziehen. Dieser Artikel befasst sich mit dem KI-Asset-Management für kritisches physisches Equipment und Infrastrukturen.
Einheitliche Asset- und Facilities Management-Lösungen nutzen generative KI für das Asset-Management, kombiniert mit traditioneller KI, um Workflows zu optimieren, die Nachverfolgung zu automatisieren und Belegschaftsengpässe zu mindern. Diese Foundation Models basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs) und werden auf einer riesigen Datenmenge trainiert.
Die Technologie bewegt Unternehmen weg von geplanter oder reaktiver Wartung hin zu kontinuierlicher, datengesteuerter Asset-Überwachung. Durch vorausschauende Analyse und Leistungsüberwachung in Echtzeit können Unternehmen ihren Assetwert maximieren.
Intelligente KI-Systeme für physische Assets verändern die gesamte Geschäftssituation für Unternehmen und helfen CEOs, die operative Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern.
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Moderne Unternehmen sehen sich mit höherer Komplexität, kostspieligen ungeplanten Ausfallzeiten und Big Data konfrontiert. Turbulente Marktbedingungen und unvorhersehbare Markttrends erschweren es Unternehmen, vorausschauend zu planen. KI-gestützte Lösungen können dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen und zu verhindern, bevor sie zu operativen Problemen werden, indem wichtige Prozesse wie Asset-Integritätsmanagement (AIM) und Asset-Verfolgung verstärkt werden.
In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass immer mehr Unternehmen den Wert von KI-Plattformen erkennen. Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value sagen 71 % der Führungskräfte, dass generative KI grundlegend verändert, wie sie Assets verwalten. Ebenso geben 72 % an, dass sie den strategischen Wert des physischen Asset-Managements für ihr Unternehmen erhöht.
Branchenübergreifend ist ein Equipment-Ausfall eine der störendsten und teuersten operativen Herausforderungen, denen ein Team gegenüberstehen kann. KI-Modelle können dazu beitragen, Geräteausfälle zu minimieren, indem sie vorausschauende Wartung durchführen und potenzielle Ausfälle prognostizieren.
Modernes Equipment erzeugt mehr Sensordaten, als Wartungsteams verarbeiten können. KI-gestützte Lösungen für das Asset-Management können die Datenverarbeitung optimieren und sie nutzen, um eine strategischere Entscheidungsfindung und intelligentere Investitionsentscheidungen zu ermöglichen.
Zu den weiteren Herausforderungen zählen die alternde Infrastruktur und eine Lücke im institutionellen Wissen aufgrund des Ausscheidens erfahrener Mitarbeiter aus dem Berufsleben. KI-Tools bieten skalierbare Technologieoptionen, die diese Lücken schließen und dieses Wissen in großem Maßstab anwenden können.
Das Management von KI-Assets umfasst mehrere wichtige Schritte und zentrale KI-Technologien, um den Prozess voranzutreiben.
Geräte des Internets der Dinge (IoT) , Sensoren und Drohnen produzieren kontinuierlich große Datenmengen. Diese Daten sind für den Prozess des Asset Performance Managements von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage bilden, von der alles andere abhängt.
Verschiedene Sensortypen erfassen unterschiedliche Daten, wie zum Beispiel Vibrationen, Temperatur, Druck, Akustik und Flüssigkeitsstände. Es ist wichtig zu wissen, dass Sensordaten als Eingabeebene für den Asset-Management-Prozess dienen. KI-Outputs sind direkt mit sauberen, kontinuierlichen Daten verknüpft.
Modelle für maschinelles Lernen (ML) lernen aus historischen Daten, wie „normal“ aussieht, und überwachen eingehende Daten auf Abweichungen.
Enterprise-Asset-Management (EAM)-Plattformen integrieren KI und ML nativ, um versteckte Probleme und Anomalien zu erkennen, bevor sie zu ungeplanter Ausfallzeit führen. Im Wesentlichen stattet ML jedes Gerät mit einer eigenen, kontinuierlichen Zustandsüberwachung aus, die auf das Verhalten des jeweiligen Geräts abgestimmt ist.
Wie beim maschinellen Lernen werden auch bei der vorausschauenden Analyse historische Daten und Echtzeitdaten genutzt, um vorherzusagen, wann ein Asset oder eine Komponente sich verschlechtert oder kurz vor dem Ausfall steht.
Bei der vorausschauenden Analyse kommen KI-Algorithmen zum Einsatz, um Daten zu analysieren und die verbleibende Nutzungsdauer von Komponenten zu berechnen sowie gezielte Wartung bedarfsgerecht zu planen. Dieses Maß an Erkenntnis ermöglicht es den Wartungsteams, sich nicht mehr auf feste Kalenderpläne zu verlassen, sondern die Arbeiten auf der Grundlage des tatsächlichen Assetzustands zu planen.
Mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache werden unstrukturierte Daten wie Wartungsprotokolle, Technikernotizen, Arbeitsaufträge und Störungsprotokolle gelesen und interpretiert. Die Technologie kann Muster in Tausenden von Textdatensätzen aufdecken und daraus Erkenntnisse gewinnen, die sonst verborgen blieben.
Durch den Einsatz von KI und NLP können Benutzer Reparaturhistorien durchsuchen und mühelos Lösungen empfehlen.
Generative KI unterstützt Asset-Management-Teams bei ihren täglichen Aufgaben und Workflows. Bei der generativen KI geht es weniger um Vorhersagen als vielmehr um die Bereitstellung origineller Inhalte, wie Arbeitsaufträge oder Wartungsberichte.
Die Technologie hilft Asset-Managern, schneller auf KI-generierte Erkenntnisse zu reagieren und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Generative KI ersetzt menschliches Urteilsvermögen und Fachwissen nicht. Stattdessen übernimmt sie die Informationsbeschaffung und zeitaufwändige Kommunikationsaufgaben, damit mehr Zeit für die eigentlichen Wartungsarbeiten bleibt.
Agentische KI befindet sich zwar auf dem Vormarsch, ist im Asset-Management jedoch noch keine etablierte Technologie.
Asset-Manager nutzen KI im gesamten Asset-Management-Prozess, um Aufgaben zu automatisieren und Störungen vorherzusagen. Agentische KI ist jedoch ein vollständiges KI-System, das Handlungsabläufe autonom von Anfang bis Ende ausführen kann. Diese Art von KI-Anwendung erfordert nach wie vor menschliche Aufsicht und die Genehmigung wichtiger Entscheidungen durch einen Menschen.
Betriebs- und Wartungsteams können von KI-Asset-Management während ihres gesamten Arbeitsablaufs profitieren. Einige gängige reale Anwendungsfälle sind Automatisierung, Budgetallokation und Asset-Investment-Planung:
Das KI-Asset-Management ist team- und branchenübergreifend anwendbar. Die Verwendung hängt von den Zielen und dem Zweck des Unternehmens ab:
KI-gestütztes Asset-Management kann vielen Stakeholdern innerhalb und außerhalb eines Unternehmens Vorteile bringen. Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten für Wachstum und operative Ergebnisse:
Neue Technologie bietet große Möglichkeiten, doch die Integration eines KI-Systems in einen traditionellen Asset-Management-Prozess kann eine Herausforderung darstellen:
Unternehmen, die KI-gestütztes Asset-Management einführen möchten, können einen schrittweisen Ansatz verfolgen. Der Implementierungsprozess variiert je nach Unternehmen leicht, aber Sie können diese allgemeinen Schritte befolgen, um die Vorteile voll auszuschöpfen:
Assets ändern sich vielleicht nicht, aber wie ein Unternehmen sie verwaltet, ändert sich auf jeden Fall, dank neuer Technologieoptionen, für den Asset-Management-Bereich:
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