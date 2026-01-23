Moderne AIM-Programme nutzen erprobte Prozesse und modernste Technologien wie vorbeugende und vorausschauende Wartung, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), um zu verhindern, dass Assets unerwartet ausfallen und Ausfallzeiten verursachen.

AIM-Programme tragen durch bewährte Wartungsstrategien und regelmäßige risikobasierte Inspektionen (RBI) dazu bei, die Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Betriebsbereitschaft von Assets zu gewährleisten.

Laut einem aktuellen Bericht belief sich der weltweite Markt für AIM-Produkte und -Lösungen im vergangenen Jahr auf 25 Milliarden US-Dollar. Außerdem wird erwartet, dass er in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 6 % wachsen wird.1