Ihr Unternehmen und/oder Ihr Wartungsteam können verschiedene Techniken und Tools zur Implementierung eines Zustandsüberwachungsprogramms einsetzen. Zu den gängigen Lösungen gehören:

Elektromagnetische überwachung

Die elektromagnetische Überwachung misst Feldverzerrungen und Veränderungen im Wirbelstrom zum Ermitteln von Korrosion, Rissen, Schwachstellen und anderen Fehlern. Der Techniker legt an den Oberflächenwänden und Rohrleitungen der Anlage Magnetfelder an, um Fehler an Oberflächenmaterial und Einrichtungen zu erkennen.



Infrarot-Thermografie



Bei der Infrarot-Thermografie handelt es sich um eine Art der zerstörungsfreien Prüfung, bei der mittels Wärmebildtechnik Überhitzung und andere temperaturbedingte Probleme erkannt werden. Es werden Wärmebildkameras eingesetzt, um die von einem Objekt/einer Oberfläche abgegebene Infrarotstrahlung zu erfassen und in ein visuelles Bild (oder Thermogramm) umzuwandeln. Unternehmen nutzen diese Art von CBM hauptsächlich zur Überwachung von Motoren, zur Inspektion von Lagern und zur Überprüfung von Gas-, Schlamm- oder Flüssigkeitsständen.

Laserinterferometrie



Bei der Laserinterferometrie werden anhand von lasergenerierten Lichtwellenlängen Abweichungen von der Referenzwellenverschiebung einer Anlage gemessen. Mit einem Interferometer misst der Wartungstechniker Interferenzmuster, die auf Fehler wie Korrosion und Aussparungen im Oberflächen- und Untergrundmaterial hindeuten.

Ölanalyse



Die Ölanalyse bewertet die Eigenschaften des Öls (z. B. Viskosität, Azidität usw.) in einer Anlage, um Verunreinigungen oder Verschleißpartikel zu erkennen. Dabei wird in der Regel eine Schmierölprobe aus der Anlage entnommen und zur Analyse an ein Labor geschickt. Die Ölanalyse kann für die Überwachung von Anlagen wie Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen sinnvoll sein.

Vibrationsüberwachung



Bei der Vibrationsüberwachung (oder Vibrationsanalyse) werden Vibrationssensoren eingesetzt, um Vibrationsfrequenzen in einer Anlage zu messen und Anomalien zu erkennen, die auf ein Problem hindeuten können. Da beispielsweise rotierende Anlagen (z. B. Motoren und Pumpen) mit zunehmendem Alter zu stärkeren und lauteren Vibrationen neigen, lassen sich durch Messung von Veränderungen der Vibration Verschleiß und Schäden erkennen, bevor die Anlage ausfällt. Anhand von Vibrationsdaten lässt sich eine Vielzahl von Problemen erkennen, wie Fehlausrichtungen, Unausgewogenheiten, Verschleiß oder Störungen von Lagern, verbogene Wellen und lose Komponenten, um nur einige Fehler zu nennen.



Schallemissionsprüfung



Die Schallemissionsprüfung ist eine Art Vibrationsanalyse, bei der jedoch Schall mit wesentlich höheren Frequenzen eingesetzt wird, um Stöße und Risse zu erkennen. Schallmuster zeigen ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auf, die auf ein Problem oder eine drohende Störung hindeuten können. Diese Technik eignet sich besonders gut zum Erkennen von Fehlern an rotierenden Ausrüstungen wie Motoren, Pumpen und Lüftern.

Ultraschallanalyse



Die Ultraschallanalyse (auch Ultraschallprüfung genannt) setzt hochfrequente Schallwellen ein, um Lecks, Risse oder Fehler an einer Ausrüstung zu erkennen. Sie ermittelt die Abnutzung von Anlagen sowohl mit berührenden (Körperschall) als auch mit berührungslosen (Luftschall) Datenerfassungstechniken. Berührende Methoden werden in der Regel zum Erkennen von mechanischen Problemen wie Schmierproblemen, Getriebeschäden und gebrochenen Rotorstäben eingesetzt, die hochfrequente Geräusche erzeugen. Berührungslose Methoden können Probleme wie Druck- und Vakuumlecks in Druckgassystemen erkennen, die zum Erzeugen niederfrequenter Geräusche tendieren.

Motorschaltungsanalyse (MCA)



Bei der Motorschaltungsanalyse, die auch als Motorprüfung bezeichnet wird, werden mittels spannungs- oder strombasierter Prüfungen elektrische Unausgewogenheiten ermittelt und der Qualitätsverlust der Isolierung gemessen, was beides zu Motorausfällen führen kann. Die MCA wird hauptsächlich zur Überwachung von Elektromotoren verwendet.

Zur Zustandsüberwachung können auch andere Methoden wie Sichtprüfungen und Leistungstests eingesetzt werden. Natürlich hat jede Technik ihre Stärken und Schwächen, so dass die beste Wahl für Ihre Abteilung von Ihren Ressourcen, Ihren Ausrüstungen, Ihrer Umgebung und Ihren organisatorischen Anforderungen abhängt.