Was ist Digital-Asset-Management?

Digital Asset Management (DAM) kann sich sowohl auf einen Geschäftsprozess als auch auf eine Form der Informationsmanagement-Technologie oder ein System für Digital Asset Management beziehen. Eine DAM-Lösung hilft einem Unternehmen, ein durchsuchbares, zentrales Repository zu erstellen, in dem Teams auf Medieninhalte zugreifen können. Darüber hinaus ermöglicht sie einem Unternehmen die Steuerung von Benutzerberechtigungen, Zugriffskontrolle, Versionierung und Metadatenverwaltung.

Das digitale Asset ist eine wichtige Komponente des DAM-Prozesses. Es handelt sich dabei um jeden Dateityp mit einem Nutzen, der sich im Besitz eines Unternehmens oder einer Einzelperson befindet, in einem digitalen Format vorliegt, über Metadaten durchsuchbar ist und Zugangs- und Nutzungsrechte beinhaltet. Es gibt viele Arten von digitalen Assets, einschließlich, darunter beispielsweise:

Dokumente

Bilder

Audiodateien

Videoinhalt

Präsentationen

Animationen

Mediendateien

Grafiken

Alle digitalen Medien mit einem Nutzungsrecht

Eine DAM-Software kann das Asset-Management rationalisieren und die Produktion von Rich Media optimieren, insbesondere in Vertriebs- und Marketingteams, indem sie ein zentrales Verwaltungssystem für digitale Assets schafft. Digital Asset Management ermöglicht ein stärkeres Brand-Management und ein einheitliches Branding durch automatische Aktualisierungen von Assets und die Durchsetzung von Markenrichtlinien. Außerdem bietet es eine einzige, Single-Source-of-Truth (SSOT) innerhalb von Unternehmen sowie eine einheitlichere Benutzererfahrung für externe Zielgruppen.

Moderne digitale Content-Management-Teams und Marketer verlassen sich auch auf DAM, um Kreativ-Assets wiederzuverwenden und so unnötige Produktionskosten und doppelte Arbeitsabläufe mit seinen hilfreich Suchfunktionen zu reduzieren.

Angesichts der hohen Sichtbarkeit von Marken- und Marketing-Assets auf digitalen Kanälen wie Social Media ist es für Marken wichtig, in der Bildsprache und im Messaging konsistent zu bleiben, um Markenautorität aufzubauen und Geschäftswachstum zu generieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Plattformen für das Digital Asset Management zu einem kritischen Bestandteil der Bemühungen um die digitale Transformation werden. Unternehmen können eine DAM-Lösung lokal, in einem Cloud-Computing-Ökosystem oder in einer hybriden Topologie implementieren.

Der Begriff „digitales Asset“ wird auch für digitale Währungen und Token verwendet, z. B. für Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum oder nicht-fungible Token (NFTs). Diese sind eine andere Art von digitalen Assets und werden nicht in DAM-Systemen verwaltet.