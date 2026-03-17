Die Unternehmen, die sich durchsetzen werden, werden Lösungen hervorbringen, die vielleicht nicht die auffälligsten, aber die verantwortungsvollsten und nachhaltigsten sind.

Anfang dieses Jahres verkündete Gabe Goodhart, Chefarchitekt bei IBM, die Kommodifizierung von Modellen.

„Sie können das Modell auswählen, das genau zu Ihrem Anwendungsfall passt, und sofort loslegen. „Das Modell selbst wird nicht mehr das entscheidende Unterscheidungsmerkmal sein“, sagte er und betonte dabei die neue Ausrichtung auf die Orchestrierung. Sie verfügen über alle Modelle, die Sie benötigen – kleine Spezialmodelle und große Allzweckmodelle –, doch wie sorgen Sie dafür, dass diese effizient und intelligent zusammenarbeiten?

Hier sind neun der größten Herausforderungen im Bereich der generativen KI, denen Unternehmen heute gegenüberstehen.