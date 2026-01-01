Die Trends, die KI und Technologie im Jahr 2026 prägen werden

Ein Jahr in der Technologiebranche kann sich wie ein Jahrzehnt in anderen Bereichen anfühlen.
Bitte bedenken Sie: Vor einem Jahr haben wir darüber diskutiert, dass ChatGPT nicht in der Lage war, die Anzahl der Buchstaben „r“ im Wort „strawberry“ zu zählen. Reasoning-Modelle aus chinesischen Spitzenforschungslabors (wie DeepSeek-R1) hatten die Welt noch nicht im Sturm erobert, ebenso wenig wie Open-Source-Reasoning-Agenten.
Der dedizierte Codierungsagent von Claude existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. IBM Granite 3.0 war gerade erst auf den Markt gekommen. Und die Gespräche mit den Agenten hatten gerade erst begonnen: MCP hatte im Frühjahr mit einer bemerkenswerten Unterstützung von Sam Altman an Bedeutung gewonnen.
In der Zwischenzeit wurden in der Welt der Infrastruktur Chips und Rechenressourcen immer knapper, was neuen Regionen einen Wettbewerbsvorteil verschaffte.
In den letzten Wochen hat IBM Think mit einem Dutzend Technologieexperten – Forschern, Gründern und Führungskräften von IBM und anderen Unternehmen – gesprochen, um ihre Einschätzungen zu den Erwartungen für das kommende Jahr zu erhalten. Alle teilten eine gemeinsame Überzeugung für das kommende Jahr: Das Innovationstempo wird sich im Jahr 2026 nicht verlangsamen.
„Es ist eine äußerst herausfordernde Zeit“, erklärte Peter Staar, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am IBM Research Zurich Laboratory, in einem Interview mit IBM Think. „Und sie beschleunigt sich nur noch weiter.“
Neue Handlungsmöglichkeiten werden sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen neue Chancen eröffnen. „Ich sehe tatsächlich Parallelen zwischen der Musikproduktion im Stil von Rick Rubin und der KI-Entwicklung“, erklärte Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, gegenüber IBM Think. „Ich beschränke mich nicht auf die Codierung.“ Ich bin der Ansicht, dass wir alle zu KI-Komponisten werden, unabhängig davon, ob Sie Marketingfachmann, Programmierer oder Projektmanager sind.
Viele sind der Ansicht, dass Effizienz die neue Herausforderung sein wird. „GPUs werden weiterhin dominieren, aber ASIC-basierte Beschleuniger, Chiplet-Designs, analoge Inferenz und sogar quantenunterstützte Optimierer werden ausgereift sein“, erklärte Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist bei IBM, während der diesjährigen Veranstaltung „Mixture of Experts“. „Möglicherweise wird eine neue Klasse von Chips für agentische Workloads entstehen.“
Nach anfänglicher Skepsis hinsichtlich der Rentabilität von KI werden KI-Fähigkeiten neue Wege für die Geschäftsabläufe in Unternehmen eröffnen. Open-Source-Modelle und -Agenten werden weiterhin Grenzen verschieben, um die Unternehmens-KI zu erobern.
Gleichzeitig werden Vertrauen und Sicherheit zu zentralen Prioritäten, da viele Unternehmen ihren Fokus verstärkt auf die Souveränität im Bereich der künstlichen Intelligenz richten.
Dies ist lediglich der Auftakt für die bevorstehenden Entwicklungen im Bereich der Unternehmenstechnologie. Lesen Sie weiter für 18 Expertenprognosen, auf die Sie 2026 achten sollten.
IBM hat öffentlich erklärt, dass im Jahr 2026 erstmals ein Quantencomputer einen klassischen Computer übertreffen wird – das heißt, dass ein Quantencomputer ein Problem besser lösen kann als alle rein klassischen Methoden.
Laut IBM wird dieser Meilenstein bahnbrechende Fortschritte in der Arzneimittelentwicklung, Materialwissenschaft, Finanzoptimierung und weiteren Branchen ermöglichen, die mit äußerst komplexen Herausforderungen konfrontiert sind.
„Wir haben die Theorie hinter uns gelassen“, erklärte Jamie Garcia, Director, Strategic Growth and Quantum Partnerships bei IBM, gegenüber IBM Think. „Heute nutzen wir die besten verfügbaren Quantencomputer der Branche für reale Anwendungsfälle. Dabei handelt es sich zwar nicht um Probleme im Produktionsmaßstab, aber sie sind Anzeichen dafür, dass wir mit zunehmender Reife der Quantencomputer einen Wertzuwachs erwarten. Und wir beobachten unglaubliche Fortschritte in der Forschung in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Materialforschung und Optimierung für Finanzen und Logistik.“
Garcia hebt auch die Konvergenz mit KI hervor: Tools wie Qiskit Code Assistant helfen Entwicklern bereits dabei, Quantencode automatisch zu generieren. IBM entwickelt eine quantenzentrierte Supercomputing-Architektur, die Quantencomputing mit leistungsstarkem Hochleistungs-Computing und KI-Infrastruktur kombiniert, unterstützt von CPUs, GPUs und anderen Rechen-Engines, erklärte sie.
Um dieses Ziel voranzutreiben, untersuchen AMD und IBM derzeit Möglichkeiten zur Integration von AMD-CPUs, -GPUs und -FPGAs in IBM-Quantencomputer, um eine neue Klasse von Algorithmen effizient zu beschleunigen, die derzeit mit keinem der beiden Paradigmen allein realisierbar sind.
"2026 wird das Jahr der Grenz- versus effizienten Modellklassen sein", sagteKaoutar El Maghraoui, ein Principal Research Scientist bei IBM, in einer kürzlichen Folge von Mixture of Experts. Neben umfangreichen Modellen mit Milliarden von Parametern werden auch effiziente, hardwarebewusste Modelle auf bescheidenen Beschleunigern verfügbar sein. „Wir können die Rechenleistung nicht immer weiter ausbauen, daher muss die Branche stattdessen die Effizienz steigern.“
Im Jahr 2025 überstieg die Nachfrage das Angebot, was Unternehmen dazu zwang, ihre Rechenkapazitäten zu optimieren. Dieser Druck führte zu einer Spaltung der Hardware-Strategien: entweder eine Skalierung nach oben mit Superchips wie H200, B200, GB200 oder eine Skalierung nach außen mit Edge-Optimierungen, Quantisierungsdurchbrüchen und kleinen LLMs, erklärte sie.
Dies bedeutet auch, dass Edge-KI vom Hype zur Realität wird. Und im Hardware-Wettlauf wird es nicht mehr nur um GPUs gehen. „GPUs werden weiterhin dominieren, aber ASIC-basierte Beschleuniger, Chiplet-Designs, analoge Inferenz und sogar quantenunterstützte Optimierer werden ausgereift sein“, sagte El Maghraoui. „Möglicherweise wird eine neue Klasse von Chips für agentische Workloads entstehen.“
Im Jahr 2026 wird der Wettbewerb nicht mehr auf den KI-Modellen, sondern auf den Systemen stattfinden.
„Wir werden einen Punkt erreichen, an dem es um eine Ware geht“, sagte Gabe Goodhart, Chefarchitekt, KI Open Innovation bei IBM, in einem Interview mit IBM Denken. Es ist ein Käufermarkt. Sie können das Modell auswählen, das genau zu Ihrem Anwendungsfall passt, und sofort loslegen. Das Modell selbst wird nicht das Hauptunterscheidungsmerkmal sein.“
Wichtig ist jetzt die Orchestrierung: die Kombination von Modellen, Tools und Workflows. „Wenn Sie ChatGPT nutzen, sprechen Sie nicht mit einem KI-Modell“, erklärte er. „Sie kommunizieren mit einem Softwaresystem, das Tools für die Suche im Internet, die Ausführung verschiedener individueller skriptbasierter programmatischer Aufgaben und höchstwahrscheinlich eine agentische Schleife umfasst.“
„Ich denke, im Jahr 2026 werden wir vermehrt kooperative Modellrouten sehen“, sagte Goodhart. „Man wird kleinere Modelle haben, die viele Aufgaben übernehmen können und bei Bedarf an das größere Modell delegieren. Wer diese Systemintegration erfolgreich umsetzt, wird den Markt prägen.“
Im Jahr 2026 wird die Dokumentenverarbeitung nicht mehr nur aus einem Modell bestehen. Anstatt ein einzelnes System zur Interpretation einer gesamten Datei zu zwingen, zerlegen synthetische Parsing-Pipelines Dokumente in ihre Bestandteile (Titel, Absätze, Tabellen, Bilder) und leiten jeden Teil an das Modell weiter, das ihn am besten versteht.
„Dies ermöglicht es uns, die Rechenkosten zu senken und gleichzeitig die Genauigkeit zu verbessern, da jedes Element von der Modellklasse interpretiert wird, die es am besten versteht“, sagte Brian Raymond, Gründer und CEO von Unstructured, gegenüber IBM Think. Unstrukturierte Daten werden in saubere Daten umgewandelt, die für KI bereit sind.
„Das Ergebnis ist eine flexible Rekonstruktionsschicht, die eine präzise Darstellung der ursprünglichen Quelle synthetisiert und gleichzeitig starke Garantien hinsichtlich Struktur, Abstammung und Bedeutung aufrechterhält“, sagte Raymond. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Unstructured kürzlich die Objekterkennungsfunktionen von Docling von IBM Research integriert und damit die Gesamtgenauigkeit erhöht.
Als nächstes folgt das agentische Parsing. Stellen Sie sich das als ein Team von Fachexperten vor – nur dass es sich um KI-Agenten handelt –, die kontinuierlich Ihren Korpus scannen, detaillierte semantische Profile erstellen und alles in einem mehrdimensionalen Graphen indexieren. „Dies ermöglicht eine Suche, die gleichzeitig über Absicht, Struktur, Inhalt und Metadaten hinweg funktioniert und zuvor unzugängliches internes Wissen in Echtzeit verfügbar macht“, erklärte Raymond.
Zusammengenommen weisen diese Fortschritte auf selbstbewusste Unternehmensdatensysteme hin, die 2026 die Grundlage für schnellere Entscheidungen und intelligentere Workflows bilden werden.
„Wir haben die Zeitalter der Einzweck-Agenten hinter uns gelassen“, erklärte Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, kürzlich in einer Folge von Mixture of Experts. Im Jahr 2024 waren die Agenten klein und spezialisiert: der E-Mail-Verfasser, der Rechercheassistent. Aber jetzt können Agenten mit Hilfe von Reasoning-Funktionen planen, Tools aufrufen und komplexe Aufgaben erledigen.
„Wir erleben derzeit den Aufstieg dessen, was ich als ‚Superagenten‘ bezeichne“, erklärte Hay.
„Im Jahr 2026 sehe ich die Realisierung von Agent-Steuerungsebenen und Multi-Agent-Dashboards. Sie starten Aufgaben von einem Ort aus, und diese Agenten arbeiten in verschiedenen Umgebungen – Ihrem Browser, Ihrem Editor, Ihrem Posteingang –, ohne dass Sie ein Dutzend separate Tools verwalten müssen“, erklärte Hay. Verzichten Sie auf statische Software in der Benutzererfahrung und Benutzeroberfläche. Hay prognostiziert, dass Schnittstellen und Anwendungen, die sich an jedes Szenario anpassen können, jeden Nutzer zu einem KI-Komponisten machen werden.
Wer auch immer Zugang zu diesem Superagenten hat, wird den Markt prägen.“
Das Jahr 2026 wird von drei Trends geprägt sein, die KI über die persönliche Produktivität hinausbringen, so Kevin Chung, Chief Strategy Officer bei Writer, einer KI-Plattform für agentische Arbeit in Unternehmen.
„Erstens verlagert sich der Einsatz von KI von der individuellen Nutzung hin zur Teamarbeit und Workflow-Orchestrierung“, sagte Chung gegenüber IBM Think. Dies beinhaltet die Koordination vollständiger Workflows, die Vernetzung von Daten über Abteilungsgrenzen hinweg und die Umsetzung von Projekten von der Idee bis zur Fertigstellung.
Zweitens: Wenn sich die Fähigkeiten verbessern, werden die Systeme nicht nur Anweisungen befolgen, sondern auch Bedürfnisse antizipieren. „Diese Entwicklung verwandelt die KI von einem passiven Assistenten in einen aktiven Kollaborateur, der zu sinnvollen Problemlösungen und Entscheidungsfindung fähig ist“, erklärt er.
Schließlich sieht Chung die bedeutendste Veränderung: die Demokratisierung der Erstellung von KI-Agenten. „Die Fähigkeit, intelligente Agenten zu entwerfen und einzusetzen, geht über die Entwickler hinaus und gelangt in die Hände der alltäglichen Geschäftsanwender“, erklärte er. Durch die Reduzierung technischer Hindernisse werden Unternehmen eine Welle von Innovationen erleben, die von denjenigen vorangetrieben wird, die am nächsten an den tatsächlichen Problemen sind.
Agentische Systeme haben LLMs und Codierungsassistenten 2025 in etwas Dynamischeres verwandelt . Und das ist erst der Anfang, so Ismael Faro, Vice President für Quantum und KI bei IBM Research. Er beobachtet, dass sich Software von informellen Interaktionen hin zu einem strukturierten Ansatz entwickelt, bei dem Benutzer Ziele festlegen und Fortschritte validieren, während autonome Agenten Aufgaben ausführen und die Genehmigung durch Menschen anfordern.
„Die Softwarepraxis wird sich von Vibe Coding zu Objective-Validation Protocol weiterentwickeln“, erklärte Faro in einem Interview mit IBM Think. „Die Benutzer werden Ziele definieren und validieren, während Gruppen von Agenten autonom ausführen, was die Idee des Human-in-the-Loop erweitert und an kritischen Kontrollpunkten die Zustimmung von Menschen einholt.“
Diese Veränderung wird die Entwicklung von agentenbasierten Laufzeitumgebungen ermöglichen, die komplexe Workflows mit einem Kontrollmechanismus ausführen und das Verhalten von Agenten von statischen, codeabhängigen Ausgaben zu einer dynamischen Anpassung überführen. Dies wird durch richtliniengesteuerte Schemata ermöglicht, die Flexibilität und Kontrolle in Einklang bringen.
Dies wird die Grundlage für ein „Agentic Operating System (AOS)“ bilden, erklärte Faro, das die Koordination, Sicherheit, Compliance und Ressourcenverwaltung über Agentenschwärme hinweg standardisieren wird.
„Durch konsequente Aufmerksamkeit für Sicherheit, Ressourcenmanagement, Compliance und operative Exzellenz können Unternehmen Expertensystem-Agenten einsetzen, um ihre Führungsposition im Bereich der geschäftskritischen Datenverarbeitung zurückzugewinnen“, erklärte er.
Generative Modelle müssen multisensorisch sein, damit sie die Welt wie Menschen interpretieren und sogar Signale erkennen können, die wir möglicherweise übersehen, erklärte Aaron Baughman, IBM Fellow und Master Inventor, in einer kürzlich erschienenen Folge von „Mixture of Experts“.
Herr Baughman hat im Bereich Sport mit multimodaler KI gearbeitet und leitet insbesondere einige der Projekte von IBM im Zusammenhang mit den US Open, ESPN Fantasy Football und den Masters. Für ihn ist multimodale KI ein Trend, von dem er erwartet, dass er im Jahr 2026 weiter zunehmen wird.
Diese Modelle werden in der Lage sein, eine Welt wahrzunehmen und in ihr zu agieren, ähnlich wie ein Mensch. Sie werden Sprache, Sehen und Handeln miteinander verbinden können“, erklärte er. „In naher Zukunft werden wir multimodale digitale Mitarbeiter erleben, die in der Lage sind, verschiedene Aufgaben zur Interpretation von Sachverhalten selbstständig zu erledigen, möglicherweise sogar komplexe Fälle im Gesundheitswesen.“
Autonomie bedeutet jedoch nicht, dass die menschliche Aufsicht entfällt. „Es ist auch für die Zukunft von Bedeutung, diese Human-in-the-Loop-KI zu haben“, sagte Baughman, „damit der Mensch die Fähigkeiten feinabstimmen und ändern kann.“
Es ist erst ein Jahr her, seit Anthropic MCP eingeführt hat, parallel zu IBMs ACP und Googles A2A. Wenn 2025 das Jahr der Agenten war, sollte 2026 das Jahr sein, in dem alle Multi-Agenten-Systeme in die Produktion gehen, erklärte Kate Blair von IBM in einem Interview mit IBM Think. Diese Veränderung hängt von der Reife und Konvergenz des Protokolls ab.
„Im Jahr 2026 werden diese Muster aus dem Labor in die Praxis umgesetzt werden“, erklärte Blair, der die Initiativen BeeAI und Agent Stack von IBM leitet. Beide Projekte wurden der Linux Foundation zur Verfügung gestellt.
Die Linux Foundation hat kürzlich die Gründung der Agentic AI Foundation und den Beitrag von Anthropic in Form von MCP bekanntgegeben. „Wir freuen uns sehr, dass MCP nun einer Open Governance unterliegt“, erklärte Blair. „Offene, gemeinschaftliche Governance-Standards sind der Schlüssel zu mehr Kreativität, mehr Innovation und mehr Lösungen.“
Das A2A-Projekt steht kurz vor seiner ersten großen Aktualisierung. „Wir beobachten bereits eine Zusammenarbeit zwischen A2A und MCP, um eine einheitliche Karte zur Beschreibung einer Entität zu standardisieren, unabhängig davon, ob es sich um ein Tool oder eine Ressource in MCP oder einen Agenten in A2A handelt“, erklärte sie.
Blair betrachtet diese einheitliche Karte als Katalysator für Interoperabilität und als Möglichkeit, Register, Ermittlung und Nutzung zwischen Agenten und agentischen Systemen auszutauschen.
„Ich freue mich darauf, die nächste Stufe zu erreichen, auf der wir tatsächlich über weit verbreitete Anwendungsfälle in der Produktion sprechen, über Agenten, die mit anderen Agenten kommunizieren.“
Atolio bietet eine sichere und private KI-Plattform für Unternehmen. Die Herausforderung, die sie bei ihren Kunden beobachten, besteht darin, schnell zu sein und mit neuen Technologien zu experimentieren, gleichzeitig aber auch das Risiko zu minimieren, die Kontrolle über ihre KI-Daten zu verlieren.
„Der bedeutendste Trend, den wir für das nächste Jahr erwarten, ist die Verlagerung von KI-Experimenten und -Begeisterung hin zu privaten und sicheren Implementierungen mit realistischen ROI-Erwartungen innerhalb von Unternehmen“, erklärte David Lanstein, Mitbegründer und CEO von Atolio, gegenüber IBM Think.
„Datenlecks untergraben weiterhin das Vertrauen in Unternehmen“, erklärte er. „Die ungelöste Herausforderung von Prompt-Injection-Angriffen in Produktionsumgebungen macht Datenhoheit und erstklassige Berechtigungsverwaltung zu unverzichtbaren Anforderungen.“
Die Lösung sind nicht größere Modelle, sondern intelligentere Daten. Lanstein formuliert es so: „Der wahre Wert entsteht dadurch, dass man den Modellen qualitativ hochwertige, auf Berechtigungen abgestimmte strukturierte Daten zuführt, um intelligente, relevante und vertrauenswürdige Antworten zu generieren.“
„Was mich am meisten begeistert, ist die Konvergenz, die erforderlich ist, um dies zu erreichen“, erklärte er und verwies auf „ein erneutes Bekenntnis zu Sicherheit, Fortschritten und Lösungen, die den Kontext und die Bedürfnisse der Nutzer besser verstehen, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des MCP-Ökosystems.“
AuthMind wurde im Jahr 2020 gegründet und befasst sich mit einem der komplexesten Probleme im Bereich Cybersicherheit: Unternehmen eine klare, nahezu in Echtzeit erfolgende Übersicht über den Zugriff und die Aktivitäten jeder Identität zu bieten, damit sie Angriffe verhindern können, bevor diese beginnen.
„In den kommenden Jahren werden agentenbasierte KI und andere nicht-menschliche Identitäten die Anzahl der menschlichen Nutzer in Unternehmen deutlich übertreffen“, erklärte Shlomi Yanai, CEO und Mitbegründer von AuthMind, gegenüber IBM Think.
Der Wandel wird Unternehmenssicherheit und Unternehmensführung neu definieren. „Es ist nun ein Anliegen der Geschäftsleitung, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter erfasst wird und so handelt, wie es vorgesehen ist, um sowohl die Produktivität als auch die Sicherheit zu erhöhen“, sagte Yanai. Mit zunehmender Verbreitung von KI in Unternehmen besteht die Herausforderung nicht mehr nur in der Bereitstellung von Modellen, sondern auch in der Verwaltung der Identitäten neuer Benutzer: autonome Agenten, die systemübergreifend arbeiten.
Für Unternehmen bedeutet es in diesem Zusammenhang, drei entscheidende Fragen zu beantworten: Sind wir mit allen existierenden KI-Agenten vertraut? Verstehen wir, worauf es zugreift? Und können wir uns darauf verlassen, was er tut, wenn er auf ein System zugreift?
Die Entdeckung, Beobachtung und der Schutz nicht nur jedes einzelnen Menschen, sondern auch jedes einzelnen KI-Agenten werden immer wichtiger für eine verantwortungsvolle und sichere Einführung von KI. „Ich bin sehr gespannt darauf, die Unternehmen zu beobachten, die diese Transparenz, Verantwortlichkeit und dieses Vertrauen über alle KI-Agentenidentitäten hinweg meistern“, sagte Yanai.
„Der bedeutendste Trend, den ich für das nächste Jahr sehe, ist der Einsatz von KI zur Bewältigung komplexer Unternehmensabläufe“, erklärte Steven Aberle, Gründer von Rohirrim, einem KI-orientierten Start-up-Unternehmen, das sich auf komplette Beschaffungsökosysteme konzentriert, in einem Interview mit IBM Think. „Nicht als Machbarkeitsnachweis, sondern als verlässliches System, das komplexe Aufgaben von Anfang bis Ende ausführen kann.“
Generative und agentische Systeme interpretieren Absichten, durchsuchen riesige Netzwerke, wählen die richtigen Tools aus und machen weiter, bis Ergebnisse erzielt werden. „Diese Veränderung schafft völlig neue Kategorien von Plattformen und sogar neue Märkte, da wir nicht mehr durch die Grenzen dessen eingeschränkt sind, was ein einzelner Mensch oder eine einzelne Anwendung bewältigen kann“, erklärte er. „Das ist wahre Maschinenautomatisierung.“
Transformer haben dies ermöglicht. „Sie haben uns Systeme zur Verfügung gestellt, die umfangreiche Textmengen, Codes und Historien verarbeiten und anschließend mit Nuancen und Präzision reagieren können, wobei wirksame Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind“, erklärte Aberle. „Wir treten in eine Ära ein, in der KI nicht mehr nur Fragen beantwortet, sondern direkt Einfluss auf Ergebnisse nimmt.“
Im Beschaffungswesen bedeutet dies, Anforderungen zu verfolgen, Lücken frühzeitig zu erkennen und Lösungen vorzuschlagen, um Fachleuten Klarheit und Schnelligkeit für fairere und schnellere Entscheidungen zu bieten.
Vor einem Jahr prognostizierte Matt White, Geschäftsführer der PyTorch Foundation, dass kleinere Modelle die KI an ihre Grenzen bringen würden.
„Die Branche hat die These bestätigt, dass kleinere, domainoptimierte Modelle eine zentrale Rolle spielen würden“, sagte White kürzlich gegenüber IBM Think. „Fortschritte in den Bereichen Destillation, Quantisierung und speichereffiziente Laufzeiten haben die Inferenz auf Edge-Cluster und eingebettete Geräte verlagert, angetrieben durch Anforderungen hinsichtlich Kosten, Latenz und Datenhoheit.“
Laut White werden drei Faktoren die Open-Source-KI im Jahr 2026 prägen: die globale Modelldiversifizierung, angeführt von chinesischen mehrsprachigen und auf Schlussfolgerungen abgestimmten Veröffentlichungen; Interoperabilität als Wettbewerbsfaktor, da Frameworks und Laufzeiten auf gemeinsame Standards abgestimmt werden; sowie eine strengere Governance mit sicherheitsgeprüften Veröffentlichungen und transparenten Datenpipelines.
„Mit dem Aufkommen agentischer Systeme wird PyTorchs Rolle als gemeinsames Substrat für Training, Simulation und Orchestrierung nur noch weiter zunehmen“, sagte White. „Entwickler benötigen flexible Tools für multimodales Denken, Speicherkomponenten und sicherheitsorientierte Bewertungen, und genau hier liegt die Stärke von Open Source.“
Peter Staar von IBM prognostiziert, dass sich die Prioritäten in der KI-Forschung bis 2026 zugunsten des Greifbaren verschieben werden. „Robotertechnik und physische KI werden definitiv an Fahrt gewinnen“, sagte er. Während große Sprachmodelle weiterhin dominieren, stellt Staar fest, dass die Branche bei der Skalierung an ihre Grenzen stößt. „Die Leute haben das Skalieren satt und suchen nach neuen Ideen“, erklärte er.
Staar sieht großes Interesse an KI, die in realen Umgebungen wahrnehmen, handeln und lernen kann. Hierin liegt die technische Herausforderung: Dies könnte die nächste Grenze für Innovationen sein.
Gleichzeitig ist Staar der Ansicht, dass Open-Source-KI auch weiterhin die Wettbewerbslandschaft prägen wird. „Diejenigen, die in Führung liegen, möchten sie geschlossen halten, und diejenigen, die aufholen, möchten sie öffnen“, sagte er.
NVIDIA entwickelt sich zu einem wichtigen Motor für offene Ökosysteme – vor allem, weil sein Geschäft eher von der breiten Einführung von GPUs als von proprietären Modellen abhängt. Staar geht davon aus, dass die Zusammenarbeit zunehmen wird, wenn KI über Bildschirme hinaus in die physische Welt vordringt.
Das Jahr 2024 endete für Open-Source-KI mit einem Höhepunkt, da die Llama-Modelle von Meta zunehmend an Bedeutung gewannen. Seitdem ist das Open-Source-KI-Ökosystem stark gewachsen, wobei kleinere, domainspezifische Modelle beeindruckende Ergebnisse erzielen – so ist es bei IBMs Granite, Ai2s Olmo 3 und natürlich den Modellen von DeepSeek. Anthony Annunziata, Director für Open Source KI bei IBM und der KI Alliance, sieht diesen Trend im Jahr 2026 beschleunigen.
„Wir werden kleinere Schlussfolgerungsmodelle sehen, die multimodal und für bestimmte Bereiche einfacher anzupassen sind“, erklärte er in einem Interview mit IBM Think.
Fortschritte in den Bereichen Feinabstimmung und verstärkendes Lernen bedeuten auch, dass Unternehmen Open-Source-KI einsetzen können, was die Nachfrage nach kleineren und effizienten Modellen fördert. „Anstelle eines einzigen umfassenden Modells für alle Anwendungsfälle werden Sie über kleinere, effizientere Modelle verfügen, die ebenso präzise – möglicherweise sogar präziser – sind, wenn sie auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sind“, erklärte er.
Agentische Open-Source-KI wird diesen Trend beschleunigen. „Allzweckmittel reichen für den Rechts-, Gesundheits- oder Fertigungsbereich nicht aus“, erklärte Annunziata. „Sie benötigen domainspezifische Modelle und Architekturen, die die Workflows der Experten widerspiegeln.“
Open-Source-KI ist eine Notwendigkeit. „Wenn Sie davon ausgehen, dass wir uns auf eine Wirtschaft zubewegen, in der automatisierte KI-Funktionen einen Großteil der Arbeit übernehmen, dann müssen die Standards für die Interaktion offen sein“, erklärte er. „Andernfalls entstehen fragmentierte Silos oder eine Plattform, auf der nur ein Anbieter dominiert.“
„Der große Mittelteil der Unternehmensglockenkurve beginnt sich von der Experimentierphase hin zu produktionsreifen Systemen zu bewegen“, erklärte Tomás Hernando Kofman, Mitbegründer von Not Diamond, einer multimodalen KI-Infrastrukturplattform, in einem Interview mit IBM Think.
Dieser Übergang wird nicht einfach sein: „KI-Teams müssen erhebliche Investitionen in Bewertung, Zuverlässigkeit, Optimierung, Effizienz, Skalierbarkeit und Wartbarkeit tätigen“, erklärte er.
Das erfordert ernsthafte Koordination und Ressourcen. Wenn Unternehmen diese Investition nicht tätigen, werden sie letztendlich in einer Sackgasse landen: Ohne die richtigen Fähigkeiten sind die Systeme nicht nutzbar, und diese mangelnde Nutzbarkeit verstärkt das Problem nur noch.
An der Grenze sehen die Herausforderungen anders aus. „Ich bin der Ansicht, dass dieser Bereich mit drei wesentlichen Herausforderungen konfrontiert sein wird: kontinuierliches Lernen, Speicherplatz und Skalierbarkeit“, erklärte Kofman.
Die Arbeit wird sowohl auf der Ebene der Modellarchitektur als auch in agentischen Systemen stattfinden.
„Wir werden dezentrale Netzwerke von Agenten erleben, die voneinander lernen, Informationen austauschen und wichtiges Wissen über lange Zeiträume hinweg – Wochen, Monate, sogar Jahre – speichern können“, erklärte er. „Diese Systeme werden die Dynamik und die kontinuierliche Verbesserung steigern und es Agenten und Modellen ermöglichen, sich auf effiziente, fokussierte Funktionen zu spezialisieren.“
Keine einzelne Instanz kann die Krise im Zusammenhang mit Deepfakes und als Waffen eingesetzter KI allein lösen, insbesondere da Ende dieses Jahres neue Bedrohungsvektoren wie als Waffen eingesetzte KI-Agenten aufgetaucht sind, erklärte Ben Colman, CEO und Mitbegründer von Reality Defender, einem Cybersicherheitsunternehmen, das Tools zur Erkennung von Deepfakes anbietet. Die schnelle Entwicklung von generativer KI erfordert ein kollaboratives Ökosystem.
„Strategische Partnerschaften sind unerlässlich, nicht nur zur Stärkung der Verteidigung, sondern auch, um die nächste Welle hochentwickelter Modelle und branchenspezifischer Schwachstellen zu antizipieren“, erklärte er gegenüber IBM Think.
Ich beobachte, dass diese Partnerschaften in unserer Branche – zwischen uns, anderen, die an verschiedenen Aspekten eines ähnlichen Problems arbeiten, und so weiter – ebenso schnell entstehen wie die Fortschritte in der KI, wenn nicht sogar schneller.
Colman beobachtet eine Verlagerung hin zu einem mehrschichtigen Sicherheitsmodell. „Durch die Kombination verschiedener Abwehrmechanismen werden Lücken in einer Schicht durch eine andere abgedeckt, sodass ein undurchdringlicher Schutzschild entsteht“, erklärte er.
Die Integration wird die nächste Phase bestimmen. „Wenn diese neuen Technologien mit Erkennungsplattformen wie der unseren kombiniert werden, ergibt sich eine umfassende Strategie der tiefgreifenden Verteidigung“, erklärte er. „Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen über alle Medienformate und Zugangspunkte hinweg, für alle Anwendungsfälle und in allen Toolsets geschützt sind – anstatt sich auf einen einzigen Schwachpunkt zu verlassen.“
Unternehmen können es sich nicht leisten, dass ihre KI-Projekte unterbrochen werden – jedoch gibt es Grenzen, was Führungskräfte kontrollieren können. Die Souveränität im Bereich der künstlichen Intelligenz – die Fähigkeit, KI-Systeme, Daten und Infrastruktur zu verwalten, ohne auf externe Stellen angewiesen zu sein – ist laut Anthony Marshall, Senior Director und Vice President des IBM Institute for Business Value (IBV), mittlerweile von entscheidender Bedeutung.
Für 93 % der vom IBV befragten Führungskräfte wird die Berücksichtigung der KI-Souveränität in der Unternehmensstrategie im Jahr 2026 ein Muss sein. „Dies ist nicht einfach nur das Abhaken von Punkten auf einer Liste“, sagte Marshall.
Die Hälfte der Führungskräfte äußert Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Abhängigkeit von Rechenressourcen in bestimmten Regionen (eine Sorge, die insbesondere unter Führungskräften im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum weit verbreitet ist), und viele sind der Ansicht, dass die Abhängigkeit von diesen Ressourcen eine Vielzahl von Risiken mit sich bringen kann. Bitte bedenken Sie Datenverstöße, den Verlust des Zugriffs auf Daten und den Diebstahl geistigen Eigentums.
Transparenz und Vertrauen werden ebenfalls Prioritäten bleiben. „Sowohl Regulierungsbehörden als auch Verbraucher fordern von Unternehmen Erklärungen dazu, wie KI-Agenten zu bestimmten Entscheidungen gelangen. Unternehmen müssen Agenten entwickeln, die ihre Arbeitsweise auch bei komplexesten Ergebnissen nachvollziehbar machen“, erklärte Marshall.
Dies bedeutet, Souveränität durch Modularität zu schaffen – KI-Umgebungen so zu gestalten, dass Workloads, Daten und Agenten zwischen vertrauenswürdigen Regionen und Anbietern verschoben werden können.
„Eine kontinuierliche Überwachung ist unerlässlich, um Modellabweichungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie die Leistung beeinträchtigen oder Verzerrungen verursachen“, erklärte Marshall.
