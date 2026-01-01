Die Trends, die KI und Technologie im Jahr 2026 prägen werden

Ein Jahr in der Technologiebranche kann sich wie ein Jahrzehnt in anderen Bereichen anfühlen.

Bitte bedenken Sie: Vor einem Jahr haben wir darüber diskutiert, dass ChatGPT nicht in der Lage war, die Anzahl der Buchstaben „r“ im Wort „strawberry“ zu zählen. Reasoning-Modelle aus chinesischen Spitzenforschungslabors (wie DeepSeek-R1) hatten die Welt noch nicht im Sturm erobert, ebenso wenig wie Open-Source-Reasoning-Agenten.

Der dedizierte Codierungsagent von Claude existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. IBM Granite 3.0 war gerade erst auf den Markt gekommen. Und die Gespräche mit den Agenten hatten gerade erst begonnen: MCP hatte im Frühjahr mit einer bemerkenswerten Unterstützung von Sam Altman an Bedeutung gewonnen.

In der Zwischenzeit wurden in der Welt der Infrastruktur Chips und Rechenressourcen immer knapper, was neuen Regionen einen Wettbewerbsvorteil verschaffte.

In den letzten Wochen hat IBM Think mit einem Dutzend Technologieexperten – Forschern, Gründern und Führungskräften von IBM und anderen Unternehmen – gesprochen, um ihre Einschätzungen zu den Erwartungen für das kommende Jahr zu erhalten. Alle teilten eine gemeinsame Überzeugung für das kommende Jahr: Das Innovationstempo wird sich im Jahr 2026 nicht verlangsamen.

„Es ist eine äußerst herausfordernde Zeit“, erklärte Peter Staar, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am IBM Research Zurich Laboratory, in einem Interview mit IBM Think. „Und sie beschleunigt sich nur noch weiter.“

Neue Handlungsmöglichkeiten werden sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen neue Chancen eröffnen. „Ich sehe tatsächlich Parallelen zwischen der Musikproduktion im Stil von Rick Rubin und der KI-Entwicklung“, erklärte Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, gegenüber IBM Think. „Ich beschränke mich nicht auf die Codierung.“ Ich bin der Ansicht, dass wir alle zu KI-Komponisten werden, unabhängig davon, ob Sie Marketingfachmann, Programmierer oder Projektmanager sind.

Viele sind der Ansicht, dass Effizienz die neue Herausforderung sein wird. „GPUs werden weiterhin dominieren, aber ASIC-basierte Beschleuniger, Chiplet-Designs, analoge Inferenz und sogar quantenunterstützte Optimierer werden ausgereift sein“, erklärte Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist bei IBM, während der diesjährigen Veranstaltung „Mixture of Experts“. „Möglicherweise wird eine neue Klasse von Chips für agentische Workloads entstehen.“

Nach anfänglicher Skepsis hinsichtlich der Rentabilität von KI werden KI-Fähigkeiten neue Wege für die Geschäftsabläufe in Unternehmen eröffnen. Open-Source-Modelle und -Agenten werden weiterhin Grenzen verschieben, um die Unternehmens-KI zu erobern.

Gleichzeitig werden Vertrauen und Sicherheit zu zentralen Prioritäten, da viele Unternehmen ihren Fokus verstärkt auf die Souveränität im Bereich der künstlichen Intelligenz richten.

Dies ist lediglich der Auftakt für die bevorstehenden Entwicklungen im Bereich der Unternehmenstechnologie. Lesen Sie weiter für 18 Expertenprognosen, auf die Sie 2026 achten sollten.