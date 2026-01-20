Observability-Trends 2026

KI-gestützte Observability-Tools können die Entscheidungsfindung auf Grundlage der von ihnen erfassten Telemetriedaten automatisieren, die Datenvisualisierung über generative KI in Dashboards integrieren und Workflows mit durch maschinelles Lernen gewonnenen Erkenntnissen optimieren. Die neue Ebene der Komplexität, die durch die KI entsteht, erfordert Wachsamkeit bei der Überwachung der Kosten, dem Aufbrechen von Silos und der Sicherstellung von Kompatibilität und Funktionalität über einen Full Stack verteilter Systeme.

Daher werden dies 2026 die drei entscheidenden Trends in der Observability-Landschaft sein:

Observability-Plattformen werden intelligenter, um mit der KI Schritt zu halten

Nutzung der Observability als Teil der Kostenverwaltungsstrategie Die zunehmende Verbreitung offener Observability-Standards

Die Entwicklung intelligenterer Observability-Plattformen wird von entscheidender Bedeutung sein, da immer mehr Systeme in KI-gestützte IT integriert werden und von ihr abhängig sind. Observability Intelligence erfordert den verstärkten Einsatz von KI-gestützten Observability-Tools – im Wesentlichen die Verwendung von KI zur Beobachtung von KI.

Wenn es um Kostenmanagement geht, erfordert das effektive Bereitstellen von Observability-Tools in einer cloudnativen Umgebung besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Preisgestaltung und Kompatibilität. Verbessertes Forecasting und Kapazitätsplanung und ein Fokus auf Servicelevelziele können dazu beitragen, die Ausgaben im Rahmen zu halten und eine Anbieterbindung zu vermeiden.

Die Standardisierung von Observability ist notwendig, da Open-Source-Telemetriestandards und -Tools, wie OpenTelemetry (OTel), Prometheus und Grafana, sich an den Einsatz generativer KI in ihren Workloads anpassen. Die Verwendung eines gemeinsamen Standards ermöglicht es Unternehmen, die von generativen KI-Tools, maschinellen Lernmodellen und KI-Agenten erzeugten Observability-Daten in ihren restlichen Stack zu integrieren und so einen umfassenderen Überblick über Systemleistung und -metriken zu erhalten.

Weitere wichtige Trends im Bereich der Observability sind Observability als Code, eine DevOps Vorgehensweise, bei der Observability-Konfigurationen wie Code verwaltet werden, und ein verstärkter Fokus auf Observability für kritische Funktionen, während Unternehmen versuchen, die wachsende Anzahl von Observability-Warnungen besser zu bewältigen.