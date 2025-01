Bei der Bewertung der Auswirkungen von generativer KI ist es entscheidend, den spezifischen Kontext zu berücksichtigen, in dem sie eingesetzt wird. KI-Tools funktionieren in verschiedenen Branchen, Abteilungen und Aufgaben unterschiedlich, was bedeutet, dass eine pauschale Bewertung keine genauen Erkenntnisse liefert.

Goldstein schließt sich diesem Gedanken an: „Um die Vorteile der generativen KI voll ausschöpfen zu können, müssen Führungskräfte sie zunächst mit ihren Mitarbeitern in Einklang bringen. Das bedeutet, die richtige Technologie am richtigen Ort zu haben und die Mitarbeiter mit dem technischen Wissen auszustatten, um die Tools effektiv zu nutzen.“

So hat die KI beispielsweise andere Auswirkungen auf ein Ingenieurteam als auf einen Kundendienstmitarbeiter. Ein Entwickler, der einen Kodierassistenten einsetzt, könnte eine schnellere Codebereitstellung mit weniger Fehlern erleben, während ein Kundendienstmitarbeiter vielleicht schnellere Reaktionszeiten erwartet.

Bei einer erfolgreichen Produktivitätsmessung wird das spezifische Problem, das die KI lösen soll, identifiziert, sodass die Forscher die entsprechenden Auswirkungen genau bewerten können.