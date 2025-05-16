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为了充分保护数据，我们需要了解容器。此外，我们还需要确保了解应用程序的重要性（因为这正是容器所承载的），应用程序对公司或个人数据执行多种操作。
一共有多少种应用程序？这是一个很难弄清楚的数字，但到 2025 年 4 月，Google Play 和 Apple App Store 各自提供了大约 200 万种不同的应用程序。无论这些应用程序是由组织还是个人使用，安全漏洞几乎肯定会在从应用程序用户到应用程序本身的数据传输过程中出现。
此类传输涵盖多种场景：从个人玩家向游戏应用程序提供财务数据，到企业向会计应用程序提交敏感数据及专有信息。如果这些信息被窃取（通过恶意软件或其他类型的网络威胁）或暴露，就会引发公关噩梦、竞争优势丧失和安全漏洞。它甚至可能导致价值数百万乃至数十亿美元的客户数据遭窃。
因此，在各个层面，都有大量的私人信息被分享给应用程序并通过应用程序共享。风险是巨大的，这就是为什么保持稳健的容器安全态势是网络安全至关重要的一部分。
在软件开发环境中，容器技术承载着应用程序运行所需的一切。容器将所有资源打包成一个自包容的实体以供随时取用，且可在各类环境中持续运行。运行该应用程序所需的所有文件均存放于此：
容器映像是静态且不变的文件，其中包含可执行代码并在 IT 基础设施上隔离运行。容器映像包含在操作系统上创建容器所需的组件。容器映像由不同的层聚合而成，功能类似模板。
容器映像是云原生环境中交付应用程序的默认格式，也是容器安全的起点。基础映像对于安全很关键，因为它是所有衍生映像的基础。容器安全性始于使用可信来源，确保容器映像来自信誉良好的组织，托管在可靠的注册表上，并包含所有组件的可访问源代码。
必须在整个生命周期中采用主动漏洞管理，即使从受信任的基础映像开始也是如此。使用集成到注册表中或作为单独工具提供的映像扫描仪定期扫描所有容器映像。此外，识别违反政策或最佳实践的容器映像；这通常称为容器配置错误。
软件开发生命周期 (SDLC) 控制着软件生命周期的“季节”及其工作存在。这里概述的七个阶段都是必要的，并且应按顺序进行。
许多关键技术与这些开发阶段密切相关，并且这些解决方案（以及它们提供的安全措施）也在 SDLC 中应该出现的时间点进行讨论。
初始阶段是定义项目的各个方面。这意味着首先要概述项目的范围、预期目标和可用于该项工作的资源。但它通常还包括其他活动，例如成本优点分析、可行性研究和日程安排。
建议在规划阶段讨论以下两项相关技术，因为这两项技术可以在 SDLC 的任何部分期间实施：
下一阶段涉及从利益相关者和用户的需求角度，进一步深入了解项目需求。需要收集、分析和管理适用于项目的各种要求。
在这一阶段，设计师通常是团队焦点，因为需要将所有收集的需求信息整合为可行的软件设计方案。该设计蓝图用于描述所需的架构和数据结构，以及应采用的用户界面。
有四种相关技术最好在设计阶段处理（如果要使用的话）。
完成所有“准备”工作后，终于可以使用软件设计师提供的设计规范来构建软件了。开发人员编写代码、创建应用程序编程接口 (API) 并根据需要集成组件。
尽管 Linux 通常在设计阶段使用，但它也会在开发阶段使用，因为这是选择软件架构和平台以及开始软件编码过程的阶段。
假设前面的所有步骤都已完成，那么就可以发布软件并将其提供给用户了。部署包括准备软件产品以进行大规模分发所需的所有相关任务，例如打包和配置软件。
Kubernetes 为容器编排工作和容器安全提供自动化的开源平台来保护容器化应用程序，从而支持容器编排工作和容器安全。Kubernetes 环境提供安全功能，例如基于角色的访问控制 (RBAC)、管理 pod（Kubernetes 所指的容器）之间通信的网络策略。它们还提供机密管理（优先考虑敏感数据的安全存储，例如密码、API 密钥、加密密钥和令牌）。
Kubernetes 安全流程会对 Kubernetes 集群进行定期监控，以查找可能的错误配置，也就是任何可能带来安全风险并暴露漏洞的设置。虽然从技术上讲，Kubernetes 可以在软件旅程的任何部分使用，但公认的 Kubernetes 主要用途是处理容器化应用程序的部署和扩展。
前面提到，微服务也可以在部署阶段使用。
SDLC 流程的最后阶段是为软件提供持续支持。这一阶段可能涉及生成程序增强功能、错误修复和其他类型的性能改进。
组织可以采取各种常规步骤来强调其安全策略的有效性。其中大多数策略均体现常识性方法，并采用经过验证的漏洞管理原则：
许多容器安全措施以某种方式、状况或形式限制访问。例如，根据“最小特权”原则，少授予容器特权，只给予容器运行所需的权限。类似地，限制访问控制以仅允许授权用户访问和操作 Container Registry 中的映像。遵循基于角色的访问控制 (RBAC) 规则，确保正确的用户身份验证并防止未经授权的访问。最后，确保容器的基础映像仅来自经批准的来源。在实施之前检查基础映像，以验证它们已经过适当审查并且来自官方认可的来源。
为了有效地限制漏洞，组织必须通过剥离容器映像并删除不必要的服务、流程和包来减少攻击面。目标是尽量减少针对容器映像的潜在攻击媒介。
使用容器安全工具对容器环境进行例行漏洞扫描。此外，定期扫描映像并定期更新容器映像以及您正在使用的容器引擎，例如 Docker。
漏洞可能随时出现，因此最好通过定期执行运行时监控和保护运行时安全来保持警惕。还要对潜在的网络安全问题保持警惕。团队协作可以增强安全性，公司中的每个人都应该为越来越重要的容器安全事业做出贡献并保持专注。
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