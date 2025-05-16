为了充分保护数据，我们需要了解容器。此外，我们还需要确保了解应用程序的重要性（因为这正是容器所承载的），应用程序对公司或个人数据执行多种操作。

一共有多少种应用程序？这是一个很难弄清楚的数字，但到 2025 年 4 月，Google Play 和 Apple App Store 各自提供了大约 200 万种不同的应用程序。无论这些应用程序是由组织还是个人使用，安全漏洞几乎肯定会在从应用程序用户到应用程序本身的数据传输过程中出现。

此类传输涵盖多种场景：从个人玩家向游戏应用程序提供财务数据，到企业向会计应用程序提交敏感数据及专有信息。如果这些信息被窃取（通过恶意软件或其他类型的网络威胁）或暴露，就会引发公关噩梦、竞争优势丧失和安全漏洞。它甚至可能导致价值数百万乃至数十亿美元的客户数据遭窃。

因此，在各个层面，都有大量的私人信息被分享给应用程序并通过应用程序共享。风险是巨大的，这就是为什么保持稳健的容器安全态势是网络安全至关重要的一部分。