云原生可观测性与传统可观测性的区别在于，它特别关注云系统带来的挑战。在这些系统中，容器、虚拟机等资源可能瞬息间创建或销毁，由此产生海量且可能转瞬即逝的数据。

云原生可观测性解决方案能够帮助组织在此类动态系统中追踪关键数据点，从而支撑 DevOps 流程及其频繁、小规模、常自动化的更新迭代。

云原生可观测性平台从企业混合云环境各处采集数据，这些环境可能包含多家供应商的服务（如 Microsoft Azure 和 Amazon Web Services）、本地服务器，以及它们支持的各类工具与资源（如微服务或 Kubernetes 等容器编排工具）。平台通过对网络流量、延迟等指标及其跨平台关联性进行分析，提供可操作的洞察，并常自动执行故障修复与数据可视化。

例如，某云原生可观测性平台可能采集云服务器虚拟机的延迟指标、该虚拟机内由 Kubernetes 编排的容器记录 API 调用的日志，以及新增应用部署等网络事件信息。随后，平台可将采集数据以图表形式呈现，执行根因分析，帮助管理员清晰定位导致系统故障的具体原因。

许多现代平台借助人工智能与机器学习技术驱动自动化功能。根据 451 Research 的 2025 年度报告，在使用可观测性解决方案的组织中，71% 已应用其人工智能功能，较 2024 年增长 26%。1

诸多主流云原生可观测性工具为开源项目，例如 OpenTelemetry、Jaeger 和 Prometheus。开源工具允许开发社区针对具体问题实施平台或应用级修复，使组织在变幻莫测的云原生环境中获得更高灵活性，并能更便捷地将工具与各类系统及应用程序接口（API）对接。