Microsoft Azure 云采用框架 (CAF) 是为应对日益增长的数字转型需求及充分发挥云技术潜力而开发的核心指南。随着企业加速数字化进程，采用云技术对于提升敏捷性、可扩展性以及实现流程自动化与实时数据分析等能力变得至关重要。

该框架背后的一个关键驱动因素是企业实现运营现代化的压力越来越大。云在实现这一现代化过程中发挥着关键作用，提供灵活、可扩展的解决方案，支持运营效率和创新等目标。CAF 提供定制指导，帮助组织以安全、合规且经济高效的方式将工作负载迁移到云端。

采用方面的挑战通常超出了技术范围。团队可能会因角色和工作流程的转变而面临阻力，而 CAF 包含变更管理策略来辅助这种转变。技能差距也很常见，该框架可帮助组织评估培训和人员配备需求，以建立内部云专业知识。

旧版系统往往使云迁移云迁移工作复杂化。CAF 提供评估依赖关系和设计适配技术方案的工具与方法论。它还可以帮助企业在迁移初期即解决安全与合规要求，降低云环境扩展时的风险。

管理云成本是另一个问题。随着向即用即付模式的转变，许多组织都在努力保持可见性和控制力。CAF 引入治理和财务管理实践来改善监督并使支出与业务重点保持一致。