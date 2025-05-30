Microsoft Azure 云采用框架 (CAF)

2025 年 5 月 30 日

Stephanie Susnjara

Ian Smalley

什么是 Microsoft Azure CAF？

Microsoft Azure 云采用框架 (CAF) 是一组文档、实施指南、最佳实践和工具，旨在帮助加快云采用之旅。

它提供了一种结构化的方法来帮助组织规划、构建和优化他们的云环境，同时最大限度地降低业务风险。

云采用框架提供了构建云运营模型的全面路线图，该模型可为处于云计算旅程任何阶段的组织提供支持。首席技术官、云架构师、IT 管理员和其他利益相关者依靠该框架来指导向云的平稳过渡，帮助确保技术与业务目标和成果保持一致。

为什么要使用 Microsoft Azure CAF？

Microsoft Azure 云采用框架 (CAF) 是为应对日益增长的数字转型需求及充分发挥云技术潜力而开发的核心指南。随着企业加速数字化进程，采用云技术对于提升敏捷性、可扩展性以及实现流程自动化与实时数据分析等能力变得至关重要。

该框架背后的一个关键驱动因素是企业实现运营现代化的压力越来越大。云在实现这一现代化过程中发挥着关键作用，提供灵活、可扩展的解决方案，支持运营效率和创新等目标。CAF 提供定制指导，帮助组织以安全、合规且经济高效的方式将工作负载迁移到云端。

采用方面的挑战通常超出了技术范围。团队可能会因角色和工作流程的转变而面临阻力，而 CAF 包含变更管理策略来辅助这种转变。技能差距也很常见，该框架可帮助组织评估培训和人员配备需求，以建立内部云专业知识。

旧版系统往往使云迁移云迁移工作复杂化。CAF 提供评估依赖关系和设计适配技术方案的工具与方法论。它还可以帮助企业在迁移初期即解决安全与合规要求，降低云环境扩展时的风险。

管理云成本是另一个问题。随着向即用即付模式的转变，许多组织都在努力保持可见性和控制力。CAF 引入治理和财务管理实践来改善监督并使支出与业务重点保持一致。

面向 Azure 的 Microsoft CAF 的优势

CAF 具有支持长期云运营和决策的实用优势。主要优点包括：

  • 降低复杂性
  • 实现流程标准化
  • 加快实施
  • 加强治理和安全性
  • 成本优化
降低复杂性

CAF 通过提供管理公有云、其他云服务及本地服务资源的清晰指南，简化云端过渡流程。
实现流程标准化

通过建立跨团队、跨部门的一致性实践，CAF 有效打破运营孤岛。它确保采用统一方法管理云环境，从而提升效率与协同能力。  
加快实施

CAF 通过使用经过验证的方法和最佳实践来加速云的采用。这一特性减少了试错部署，支持更快地实现效益，例如支持动态资源分配等公共云用例
加强治理和安全性

CAF 将合规性与安全性嵌入云迁移全生命周期。该框架融合云计算环境的治理模型与安全架构，从初始阶段即帮助保护数据和关键资产。

成本优化

CAF 提供结构化的财务规划和管理，以便在整个云解决方案过程中实现更好的成本可预测性和投资回报率（例如，优化在虚拟机上运行的工作负载）。
Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure 的六个阶段

CAF 通过六个相互关联的阶段提供结构化的云转型方法。每个阶段都承上启下，形成系统性方法论，在降低风险的同时最大化商业价值。

以下六个阶段旨在帮助创建无缝迁移过程，并允许组织定制成功的云采用战略：

  1. 策略
  2. 规划
  3. 准备
  4. 采用
  5. 治理
  6. 管理

1. 战略

策略阶段通过将技术方案与具体业务目标对齐，为云采用计划奠定基础。此阶段还需开发全面的财务模型，展示云采用的商业论证，帮助利益相关者理解转型旅程的成本与收益。

2. 计划

计划阶段通过评估数字资产（包括应用程序、数据和 IT 基础设施），并研判组织对后续变革的准备情况，将战略转化为实际行动。

团队需建立现有资产的详细清单，同时分析当前技能组合并识别能力缺口。最终产出包含时间表预估、资源需求、预算预测和风险评估的综合路线图——这将作为后续阶段执行的蓝图。

3. 就绪准备

准备阶段通过 Azure 登陆区建立技术基础，即根据安全性、治理和可扩展性的最佳实践设计的预配置环境。组织实施身份和访问管理 (IAM) 的基线配置、基于角色的访问控制和治理策略，并随着不断增长的云环境而扩展。此阶段包括通过试点部署进行验证，以测试配置并在开始大规模采用之前解决任何基础问题。

4. 采用

采用阶段包含两条并行路径：迁移与创新。

  • 迁移：迁移过程包括评估工作负载的云就绪情况，并通过适当的战略执行迁移，无论是重新托管（直接迁移）、重构、重新架构、重建还是替换应用程序。迁移后，团队专注于优化迁移的资产，以提高云性能和成本效率。此阶段建立在新的云环境中管理和操作工作负载的流程，确保业务连续性
  • 创新：创新路径的重点是通过云能力创造新价值。组织构建云原生解决方案，利用 Azure 的平台服务，开发增值云服务，增强业务运营并现代化现有应用程序，以优化性能和用户体验。通过利用人工智能 (AI)机器学习 (ML)IoT 等高级 Azure 服务，公司可以建立竞争优势。

5. 治理管控

治理阶段实施政策、流程和控制措施，以便在云环境扩展时维持秩序和合规性。组织建立平衡运营灵活性和监督的治理方法。定期基准评估会根据行业标准评估当前状态，而云治理框架则会为策略管理和成本优化提供一致的方法。

6. 管理

管理阶段通过全面管理云资源和持续改进流程来实现卓越运营。组织定义用于监控、维护、备份和灾难恢复以及性能优化的运营基线，包括底层基础设施的平台运营和单个应用程序的工负载运营。资源优化成为一个持续进行的领域，需要定期评估以确保云环境能够提供价值，同时适应不断变化的业务需求。

Microsoft Azure CAF 工具和资源

Azure 提供了全面的工具生态系统，以支持云采用框架的实施。Azure 门户用作中央管理界面，为云环境中的资源部署和持续管理提供直观控制。

对于标准化实施，Azure 模板与蓝图支持符合组织需求和治理策略的可重复部署。

Azure Migrate 在迁移过程中扮演关键角色。该工具为本地工作负载提供评估与迁移能力，帮助企业在最小化中断的前提下，实现服务器、数据库和应用程序到Azure的发现、评估及迁移。其支持多种 操作系统，使组织能够轻松迁移 Windows 和 Linux 工作负载。 

CAF 还与 Azure Well-Architected 框架无缝集成，有助于确保技术实施符合可靠性、安全性、成本管理、卓越运营和性能效率方面的既定最佳实践。

此外，Azure 资源组提供了一种从逻辑上组织和管理相关资源（例如虚拟机、数据库和存储）的方法，使团队能够更有效地部署、监控和维护这些资产。

Azure CAF 与云平台生态系统集成

Azure 云采用框架擅长与现有的企业技术生态系统集成。对于拥有本地基础设施的组织，该框架提供了与 Azure 服务连接的混合云架构的指导，从而创建了根据特定业务需求和期望业务成果量身定制的统一运营体验。

鉴于超过 97% 的企业运营着 1 个以上的云（大多数组织运行着 10 个或更多云），混合多云方法已成为企业业务的关键。CAF 支持管理 Azure 环境以及 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud 和 IBM Cloud 等云平台。例如，组织可以为应用程序工作负载运行 Azure，同时为受益于 IBM 的企业功能的旧版系统上的特殊工作负载保留 IBM® Cloud。

企业集成还扩展到将 Azure 服务与 ERP 系统（SAP 等）、CRM 平台（Salesforce 等）和其他关键系统连接起来。框架包括集成数据平台的战略，使组织能够构建全面的数据生态系统，将本地部署的 IT 与 Azure 的分析、AI 和其他功能连接起来。

CAF 还可以帮助解决 DevOps 开发运维集成问题，方法是指导如何在不中断现有工具和流程的情况下将 Azure 服务整合到 CI/CD 管道中。

通过实现跨云平台、本地系统和企业应用的无缝集成，Azure 云采用框架强化了整体云迁移战略。这种集成确保迁移并非孤立的技术事件，而是与业务流程和运营目标紧密对齐——从而降低复杂性、避免运营中断，并加速全组织的业务创新。 

