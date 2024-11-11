Medtronic 和 IBM 之间的合作带来了一些可量化的收益，显著提高了 Medtronic 的运营效率和准确性。由 IBM Consulting 提供支持的 Microsoft 生成式 AI 解决方案实施后，从工程图纸中提取重要材料信息的准确率可达 90％。这惊人的准确度不仅树立了新的行业标准，还大大减少了手动验证的需求，使 Medtronic 能够将宝贵的人力资源重新分配到更具战略性的任务。此外，该解决方案的零件编号提取准确率超过 85%，进一步减少了错误并简化了识别流程。这些改进节省了大量时间并降低了运营成本，凸显了创新 AI 技术的切实影响。

此外，Azure 文档智能的 OCR 技术与 Azure OpenAI 模型支持的 RAG 框架相融合，产生了一种统一且简化的数据提取和处理方法。这种集成显著减少了手动工作，使 Medtronic 能够更有效地处理和分析工程设计文档。准确扫描和提取技术属性的能力不仅节省了数小时的手动工作，而且还显著提高了工作效率和供应链弹性。通过将关键属性存储在数据库中并通过简单的搜索应用程序呈现，Medtronic 提高了数据的可访问性并促进了高效分析，最终增强了决策流程和运营敏捷度。