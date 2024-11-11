Medtronic 是一家领先的医疗设备制造商，它发现了一个优化其流程，以便在其广泛的产品系列中识别关键原材料的机会。这一改进对于维持产品开发时间表、控制成本和确保市场竞争力至关重要。Medtronic 高管意识到管理快速识别原材料方式的重要性，因此寻求更有效的解决方案。为了解决这个问题，该公司与 IBM 合作，利用创新的人工智能 (AI) 开发了用于复杂工程制图分析的自动化解决方案。
通过 Medtronic 全球运营和供应链 (GO & SC) 分析和见解团队、全球供应商管理团队与 IBM 之间的密切合作，量身定制的生成式 AI 解决方案应运而生。它将 Azure 文档智能光学字符识别 (OCR) 技术的精度与由 Azure OpenAI 模型提供支持的检索增强生成 (RAG) 框架的创新和经过验证的能力相结合。该解决方案以高达 90％ 的准确率从错综复杂的工程图纸中提取了重要的材料信息，这是前所未有的。
Medtronic 和 IBM 之间的合作带来了一些可量化的收益，显著提高了 Medtronic 的运营效率和准确性。由 IBM Consulting 提供支持的 Microsoft 生成式 AI 解决方案实施后，从工程图纸中提取重要材料信息的准确率可达 90％。这惊人的准确度不仅树立了新的行业标准，还大大减少了手动验证的需求，使 Medtronic 能够将宝贵的人力资源重新分配到更具战略性的任务。此外，该解决方案的零件编号提取准确率超过 85%，进一步减少了错误并简化了识别流程。这些改进节省了大量时间并降低了运营成本，凸显了创新 AI 技术的切实影响。
此外，Azure 文档智能的 OCR 技术与 Azure OpenAI 模型支持的 RAG 框架相融合，产生了一种统一且简化的数据提取和处理方法。这种集成显著减少了手动工作，使 Medtronic 能够更有效地处理和分析工程设计文档。准确扫描和提取技术属性的能力不仅节省了数小时的手动工作，而且还显著提高了工作效率和供应链弹性。通过将关键属性存储在数据库中并通过简单的搜索应用程序呈现，Medtronic 提高了数据的可访问性并促进了高效分析，最终增强了决策流程和运营敏捷度。
Medtronic Plc（ibm.com 外部链接）是一家全球性的医疗保健技术公司，开发和制造各种医疗设备。Medtronic 成立于 1949 年，总部位于爱尔兰都柏林，运营总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯。该公司被公认为世界上最大的医疗器械公司之一，在 150 多个国家/地区提供解决方案。其产品组合涵盖心血管、外科、神经科学和糖尿病。受其创始人启发，该公司的使命是“减轻痛苦、恢复健康并延长寿命”。Medtronic 致力于创新，定期投资于研发，以推出应对各种疾病的尖端医疗设备和疗法。
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