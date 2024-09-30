在公有云计算模型中，云服务提供商 (CSP) 拥有并运营着庞大的数据中心，这些数据中心运行着客户端工作负载。公有云环境是多租户环境，用户共享一个虚拟资源池，这些资源通过自助服务 API 接口自动配置并分配给各个租户。多租户托管使云服务提供商能够最大限度地利用其数据中心和基础设施资源，与公司拥有本地数据中心相比，提供服务的成本要低得多。

云服务提供商还负责所有硬件维护并提供高带宽网络连接，以确保应用程序和数据的快速访问和交换。他们还管理服务器、操作系统软件网络和其他基础设施的底层虚拟化，为公有云数据中心提供支持并最大限度地利用数据中心资源。例如，通过虚拟化，一个物理服务器可以拆分为多个不同的虚拟服务器，为不同的客户端提供服务。

各大主要公有云提供商均在不断更新和维护其基础设施，并利用最高规格的数据保护与安全要求来规避数据泄露。

此外，他们还提供了许多云安全工具和解决方案，例如身份和访问管理 (IAM)、数据丢失预防 (DLP) 以及安全信息和事件管理 (SIEM)。

最后，服务级别协议 (SLA) 定义了 CSP 和客户之间的关系，并涵盖云服务的性能、可用性和可管理性。