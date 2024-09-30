自二十年前首个商用云推出以来，公有云的采用率一路飙升。我们大多数人理所当然地认为，无数与公有云相关的服务 – 社交媒体网站（如 Instagram）、视频流服务（如 Netflix）、基于网络的电子邮件应用程序（如 Gmail）等等 – 已经渗透到我们的生活中。
在商业领域，无论是大型企业还是小型初创公司，都依赖公有云计算模型来提供推动业务增长所需的灵活性、成本效益和可扩展性。根据 国际数据公司 (IDC) 的一份报告 （链接位于 ibm.com 以外），到 2027 年，全球在公有云提供商服务上的支出将达到 1.35 万亿美元。
在这里，我们将通过探讨十大商业用例揭示公有云如何帮助构建现代商业的基础并推动持续的数字化转型。
公有云是一种云计算应用，其中第三方服务提供商（例如，Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 或 Microsoft Azure）会以按使用量付费的方式通过公共互联网向用户提供计算资源（例如，即用型软件应用程序、虚拟机 (VM)、企业级基础设施和开发平台）。此外，公有云模型有助于公司自动向上或向下扩展计算与存储资源（以及数据安全措施和服务），从而满足其个人需求。
在公有云计算模型中，云服务提供商 (CSP) 拥有并运营着庞大的数据中心，这些数据中心运行着客户端工作负载。公有云环境是多租户环境，用户共享一个虚拟资源池，这些资源通过自助服务 API 接口自动配置并分配给各个租户。多租户托管使云服务提供商能够最大限度地利用其数据中心和基础设施资源，与公司拥有本地数据中心相比，提供服务的成本要低得多。
云服务提供商还负责所有硬件维护并提供高带宽网络连接，以确保应用程序和数据的快速访问和交换。他们还管理服务器、操作系统软件网络和其他基础设施的底层虚拟化，为公有云数据中心提供支持并最大限度地利用数据中心资源。例如，通过虚拟化，一个物理服务器可以拆分为多个不同的虚拟服务器，为不同的客户端提供服务。
各大主要公有云提供商均在不断更新和维护其基础设施，并利用最高规格的数据保护与安全要求来规避数据泄露。
此外，他们还提供了许多云安全工具和解决方案，例如身份和访问管理 (IAM)、数据丢失预防 (DLP) 以及安全信息和事件管理 (SIEM)。
最后，服务级别协议 (SLA) 定义了 CSP 和客户之间的关系，并涵盖云服务的性能、可用性和可管理性。
如今的云提供商在四个主要类别中提供了数百种托管服务和工具。这些服务并不互相排斥；大多数大型组织同时使用这四种方式来创建现代的 IT 云计算环境。
以下是组织在采用公有云解决方案时可以享受的一些好处：
除了公有云之外，云部署模型还包括私有云、混合云和多云，每种模型都有独特的优势。
私有云是指专门为一家公司运营的单租户云基础设施，以本地部署形式托管在该公司的物理位置。专用云提供商或第三方基础设施也可以托管私有云。对于需要严格监管或安全要求的敏感数据行业（如金融、政府或医疗保健行业）的组织而言，私有云是理想的环境。
混合云模型使用混合计算环境（例如，本地部署、私有云和公有云）来打造单个灵活的托管 IT 基础设施。
如今，企业通常将混合云环境与多云相结合，即使用来自多个提供商的公有云服务。多云方法可帮助组织避免供应商锁定，并选择最佳云服务来满足其需求。
混合多云已成为大型企业的实际选择，使他们能够最大限度地控制工作负载的部署和扩展位置。
以下是企业利用公有云计算服务实现成本节约、创新和整体业务增长的 10 种方式。
公有云存储由存储容量和技术即服务组成，可帮助组织减少或消除构建和维护内部存储功能的资本成本。通过将相同的公司数据存储在多台机器上，云存储提供了在面对自然灾害、中断或其他紧急情况时支持业务连续性所需的冗余。
公有云使公司能够根据业务需求灵活地扩大或缩小资源规模。例如，销售季节性较强的电子商务网站可以利用公有云快速扩展其在线服务。他们只需在高峰期为增加的容量付费，然后在常规销售期间缩减规模。
与成本更高、更耗时的传统瀑布式方法相比，公有云设置提供了开发和测试新应用程序的理想环境。例如，只需几分钟，开发人员就可以在基于公有云的虚拟机 (VM) 上配置测试环境。当开发人员使用完测试环境后，他们可以轻松地将其撤下。
公有云设置支持云原生应用程序，即由多个小型、相互依赖的服务（称为微服务）组成的软件程序，是开发运维 (DevOps) 实践的重要组成部分。开发人员使用开发运维工具来自动完成高质量软件的云原生开发和快速交付，只需构建一次容器化应用程序即可将其部署到任何地方。
低代码 是一种可视化的软件方法，具有图形用户界面和拖放功能，支持开发过程的自动化。低代码平台使应用程序开发在“公民”开发人员（几乎没有正式编码经验的用户）面前实现了民主。低代码可帮助企业简化工作流程并加速网站和移动应用程序的开发、外部插件的集成以及基于云的下一代技术，如人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)。
随着从手机、物联网 (IoT) 和其他智能设备收集的数据不断增加，企业需要比以往更快地分析数据。大数据分析即使用先进的分析技术来处理非常庞大、多样化的大数据集，这对于企业成功至关重要。公有云环境可提供支持大数据所需的计算和网络基础设施，使公司能够更快地做出数据驱动型决策，并实时、大规模地提供更好的客户体验。
公有云是混合多云战略的关键。通过将公有云服务与私有云或本地部署基础设施集成，组织可以选择运行工作负载的位置，并从不同的 CSP 中选择最佳服务。例如，一家金融机构可能希望使用公有云来测试和开发新应用程序，同时在由专用 CSP 托管的私有云上部署对欺诈敏感并且需要接受监管的工作负载。
由于对计算、存储和联网功能的巨大需求，生成式 AI需要云来实时、大规模地处理数据。公有云提供商使公司能够访问数据并利用来自多个分布式数据中心的处理能力，这些数据中心可以支持生成式 AI 工作负载。
边缘计算使企业应用程序更接近数据源（例如，手机、传感器、IoT、设备或本地边缘服务器），从而加快洞察过程、缩短响应时间并获得更大的带宽。例如，边缘设备有助于监控电网运行，以减少能源部门的能源 浪费 。公有云通过将边缘服务连接到集中式公有云或其他边缘数据中心来与边缘服务协同工作。通常，只有最相关的数据才会在边缘进行处理。相比之下，不太关键的数据会被发送到主要的公有云数据中心进行处理，从而释放计算资源以确保低延迟。
量子计算使用 计算机硬件、算法和其他量子力学技术来解决复杂问题。尽管商业领域的量子计算仍处于起步阶段，但那些需要巨大计算能力的行业（例如化学、生物学、医疗保健、金融）中的组织开始利用量子的潜力来改变其经营方式。如今，公有云服务提供商已开始提供涉及租用量子机器、用于开发公用事业规模量子算法和应用程序的平台等服务。
要充分利用公有云的所有功能，需要企业级平台 ，该平台能够提供高性能、安全且合规的云环境。IBM Cloud 是一个全栈云平台，旨在支持最关键的任务关键型工作量而构建，拥有 170 多种公有云解决方案，可帮助客户降低第三方和第四方风险、缩短实现价值的时间并降低总体拥有成本 (TCO)。
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