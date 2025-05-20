AI 硬件针对高速运行复杂且资源密集型的 AI 工作负载进行了优化。虽然不同的 AI 芯片采用不同的方法来提高速度，但总的来说，它们都受益于并行计算，即将大型、多部分任务划分为更小、更简单的步骤的过程。

通用 CPU 采用顺序处理的方式，一步一步地连续完成任务；AI 芯片则借助并行处理并结合专业硬件架构，同时执行数千次甚至数十亿次计算。通过将复杂的 AI 工作量划分为可以并行执行的子任务，AI 硬件可实现处理速度的指数级提升。