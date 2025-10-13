云迁移的 7R 策略

每个应用程序都有其自身的架构、依赖关系和业务需求。7R 框架帮助组织单独评估每种情况，并选择最能平衡速度、成本效益和长期价值的迁移路径。
云计算构成了大多数现代企业运营的基础。金融机构每天通过云基础设施处理数百万笔交易，零售商则通过云端在全球范围内管理库存和客户数据。在医疗领域，服务提供商在严格遵循隐私和安全标准的云平台上存储和分析患者记录。制造企业同样依赖这些系统实时监控生产线和供应链，从而能够快速应对中断问题。
随着云采用在各行业加速，组织需要战略性的方法来 管理其迁移进程。
这正是 7R 这类框架变得至关重要的 背景。各行业对云的广泛依赖，凸显了对可扩展且灵活的云环境日益增长的需求。
云计算应用程序运行在基础设施之上，提供对服务器、数据存储、网络、开发工具和 AI 分析等可扩展计算资源的按需访问，所有资源均通过互联网交付，并采用灵活的按使用量付费的定价模式。
全球云市场反映了这一转变，其价值在 2024 年达到 7.5244 亿美元，预计到 2030 年将增长至 23,901.9 亿美元。1 人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 日益普及推动了这一增长，因为这两种技术都需要强大的云基础设施。
7R 策略由 Gartner, Inc 于 2010 年提出的初始 5R 框架（Rehost、Refactor、Revise、Rebuild 和 Replace）演变而来。这些策略推出的时期，正值各组织刚开始认识到云计算潜力，但面临着将本地遗留应用程序迁移至这一新环境的挑战。5R 策略作为路线图，帮助企业对其待迁移的应用程序进行分类。
随着云采用的成熟，Amazon Web Services (AWS) 于 2016 年扩展了该框架，增加了第六个 R：Retire。这一补充认识到，迁移项目常常会暴露出不再需要的应用程序，这提供了消除不必要成本的机会，而不是迁移所有内容。
2017 年，随着 AWS 增加第七个 R：Retain，该框架进一步演变。如今，大多数企业采用混合云和多云策略，部分应用程序保留在本地，而其他应用程序则迁移至云端。
完整的 7R 框架现在为全方位的迁移方法决策提供了全面指导。
云迁移是将应用程序、数据、工作负载和 IT 基础架构从本地数据中心迁移到基于云的基础设施的过程。
组织迁移到云端是为了利用成本优化、提升的可扩展性、增强的灾难恢复 (DR)、改善的业务连续性以及获取 AI 和 ML 等先进技术优势。
迁移决策通常出现在组织面临基础设施老化、数据中心成本上升或需要支持远程办公团队时。有些组织迁移是为了实现更快的创新和部署周期。有些则是为了满足日益增长的数据存储需求，或是利用在本地无法实现的云原生特性。
云迁移类型根据应用程序迁移的目标和原因而有所不同：主要包括以下类别：
在数据中心迁移中，组织将其整个基础设施迁移至云端，将物理服务器和存储整合为云资源。这种转变通常发生在企业希望 终止昂贵的数据中心租约或消除维护本地硬件负担的情况下。
混合云迁移将部分工作负载保留在本地，同时将其他部分迁移到云端。当监管要求规定某些应用程序必须留在本地，而其他应用程序则能从云能力中受益时，这种方法非常适用。
根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 题为《驾驭混合云》的报告， 采用混合云方法的组织能够实现 显著更高的价值。实际上，相比仅依赖单一公有云平台，它们可获得 2.5 倍的价值。
在此场景中，应用程序和数据从一个云服务提供商（例如 AWS、IBM Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud Platform）迁移至另一个提供商，或在同一提供商的不同云服务之间迁移。
组织选择这条路径是为了避免供应商锁定、利用更优定价或访问更符合其需求的特定平台功能。
通过多云策略，组织将工作负载分布在多个提供商 之间，以利用各平台的优势并优化成本。这种方法提供了灵活性，并减少了对任何单一供应商的依赖。
迁移至云端带来若干挑战，这使得制定结构化策略至关重要。旧版系统通常具有复杂且无文档记录的依赖关系，导致难以全面评估迁移它们所产生的影响。为本地基础设施设计的应用程序在云环境中可能无法实现最优运行，从而引发性能问题。此外，网络延迟可能影响需要实时数据处理或组件间频繁通信的应用程序。
安全与合规性考量需要细致规划，以确保在云端满足 数据保护和监管要求。根据 IBM IBV 2023 年报告，技能缺口是一个重大障碍——约 58% 的全球决策者表示云技能仍是相当大的挑战。若缺乏适当治理，云成本可能因团队在不了解定价影响的情况下随意启用资源而失控。
7R 策略中的每一项都代表一种具有特定使用场景和权衡考量的独特迁移策略。
平台重构在迁移过程中对应用程序进行针对性优化，以利用云能力，但不改变其核心架构。
常见的例子包括将结构化查询语言 (SQL) 数据库迁移至 Amazon RDS 等托管服务，或将应用程序容器化。
重新购置是用基于云的软件即服务 (SaaS) 替代方案取代现有应用程序。组织并非迁移现有软件，而是采用一个已经是云原生的新解决方案。
对于商业 SaaS 产品能提供同等或更优功能的应用场景，此策略是合理的。当旧版应用程序的迁移成本高于采用 SaaS 替代方案时，这也是一种合乎逻辑的选择。
停用是指识别并淘汰不再需要的应用程序。云迁移项目常常揭示，某些应用程序相对于其成本而言商业价值很低。
当使用数据显示采用率极低、其他系统已替代其 功能，或迁移成本超过其商业价值时，组织会选择停用这些应用程序。
保留是指将应用程序维持在现有环境中，至少暂时如此。这些应用程序将留在本地，并计划在未来重新评估迁移决策。此策略适用于近期已升级且运行稳定的应用程序、存在合规性要求需在迁移前解决的应用程序，或依赖关系复杂需要更多规划时间的应用程序。
制定有效的云迁移策略始于全面的发现与评估。组织需清点所有应用程序、了解其依赖关系并评估业务关键性。此评估将决定每个应用程序适用 7R 中的哪一种策略。
组织通常从能快速带来积极成效的应用程序开始，例如易于迁移并能立即产生价值的系统。这有助于建立势头、培养团队能力并展示云优势。高风险或复杂的应用程序通常在团队积累云专业知识后再进行迁移。
每个应用程序的迁移计划应包含成功标准、回滚流程、数据迁移规划以及与业务相关方就时间安排的协调。
测试策略需要特别关注。应用程序在上线前需在云环境中进行充分测试以确保兼容性，许多组织在过渡期间并行运行环境以降低风险。
治理与成本管理框架应在迁移开始前建立。若缺乏适当控制，云支出可能迅速增长。资源标签、预算警报和定期成本审查有助于组织优化云支出并避免意外情况。
云服务提供商提供多种工具以支持迁移。例如，AWS 云迁移工具（如 AWS 应用程序迁移服务）通过自动转换源服务器简化直接迁移；IBM Cloud 则提供用于评估和迁移工作负载的迁移服务与工具。Azure Migrate 及类似服务有助于以最短停机时间迁移数据库，自动化追踪工具可集中呈现多工作负载的迁移进度。
除了提供工具，生态系统合作伙伴还通过专业知识和扩展服务增强云能力。IBM 和 Microsoft 等大型科技公司提供咨询服务与迁移工具，帮助组织评估其应用程序组合、规划迁移并优化云部署。
分析平台提供用于估算运营成本的规划工具，托管服务提供商提供实际操作迁移支持，系统集成商则带来特定行业或应用程序类型的深厚专业知识。
选择合适的服务、工具和合作伙伴组合，取决于迁移规模与复杂性、内部团队能力、预算限制和时间要求等因素。
成功的云迁移不仅是基础设施的转移，更是组织运营方式的转型。7R 框架与合适的云服务相结合，能使组织为每个工作负载匹配最有效的迁移路径。这种方法确保每个应用程序都能为业务敏捷性、运营效率和长期创新做出贡献。
