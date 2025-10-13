云迁移的 7R 策略

每个应用程序都有其自身的架构、依赖关系和业务需求。7R 框架帮助组织单独评估每种情况，并选择最能平衡速度、成本效益和长期价值的迁移路径。

云计算构成了大多数现代企业运营的基础。金融机构每天通过云基础设施处理数百万笔交易，零售商则通过云端在全球范围内管理库存和客户数据。在医疗领域，服务提供商在严格遵循隐私和安全标准的云平台上存储和分析患者记录。制造企业同样依赖这些系统实时监控生产线和供应链，从而能够快速应对中断问题。

随着云采用在各行业加速，组织需要战略性的方法来 管理其迁移进程。

这正是 7R 这类框架变得至关重要的 背景。各行业对云的广泛依赖，凸显了对可扩展且灵活的云环境日益增长的需求。

云计算应用程序运行在基础设施之上，提供对服务器、数据存储、网络、开发工具和 AI 分析等可扩展计算资源的按需访问，所有资源均通过互联网交付，并采用灵活的按使用量付费的定价模式。

全球云市场反映了这一转变，其价值在 2024 年达到 7.5244 亿美元，预计到 2030 年将增长至 23,901.9 亿美元。1 人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 日益普及推动了这一增长，因为这两种技术都需要强大的云基础设施。