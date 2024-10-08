为适应不断发展的数字环境，云迁移变得至关重要，能够帮助企业实现更高的效率、可扩展性和安全性。云迁移是将数据、应用程序和本地部署的基础架构迁移到云计算环境的过程。这种迁移会从根本上改变企业的运营方式。
从本地基础架构迁移到云端的原因有很多。越来越多的企业开始采用云基础架构，因为它不仅具有出色的可扩展性、灵活性和成本效益，还具有其他优势。最新的统计数据表明，出于运营需求和成本节省目的而采用云服务的公司显著增多。
使用基于云的协作工具，团队成员能够从不同位置进行高效协作，从而提高工作效率并实现远程办公。云迁移还有助于减少企业的碳足迹。
此外，云供应商会定期更新服务，让用户能获得最新功能、安全补丁和技术进步带来的好处。
云采用和迁移的具体策略与场景取决于组织的需求及其当前 IT 基础架构。了解云迁移最佳实践对于有效执行云迁移非常重要。
完整的数据中心迁移包括将公司的所有数据传输到云端。当企业希望充分发挥云技术的可扩展性、灵活性和高级功能等优势时，这种迁移方式往往是首选。通过将所有数据和操作传输到云端，组织可以降低运营成本并淘汰传统的本地部署。
混合云迁移是指将部分资源迁移到云端，同时在本地保留部分数据。这种方式适用于企业具有特定数据合规性需求的场景，敏感或关键数据保留在本地，同时利用云进行其他操作。混合模式使组织能够逐步过渡到云环境。一方面，组织可以获得云可扩展性和灵活性带来的好处；另一方面，组织可以有效管控全面迁移可能带来的风险。
云到云迁移是指组织将资源从一个云迁移到另一个云。这种迁移类型是出于对成本效益或更高安全性的追求。
多云迁移是一种战略性方法，需要利用多个云服务提供商提供的服务或资源。在多云环境中，不仅可以利用软件即服务 (SaaS) 解决方案实现可移植性，还可以通过集中式管理控制台调度编排主流云供应商（如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 或 Google Cloud Platform (GCP)）提供的各种平台即服务 (PaaS) 或基础架构即服务 (IaaS) 解决方案。
企业可采用多种类型的云迁移策略，具体取决于企业的特定需求。可采取的策略包括重新托管、平台重建、重构、重新购买和淘汰。
重新托管（也称为“直接迁移”）涉及将应用程序从本地环境移动到云端，而不做重大更改。
采取平台重建这种迁移策略时，需要在将应用程序迁移到云端之前对其进行一些调整或优化。
重构涉及修改或重新设计应用程序以充分利用云原生功能。这种迁移类型通常涉及将单体应用程序分解为微服务，使其在云环境中更具可扩展性。
重新购买涉及淘汰现有应用程序，并用 SaaS 替代方案取而代之。企业不是将应用程序迁移到云端，而是选择云端 SaaS 解决方案来满足自身需求。
作为迁移过程的一部分，淘汰包括停用过时或未使用的应用程序。这有助于降低维护成本并消除冗余资源。
性能瓶颈尤其容易出现在验证已迁移资源的测试阶段，这在云迁移期间可能会带来重大挑战。与本地部署相比，过渡到云环境可能会带来性能上的差异，因此需要仔细识别瓶颈、延迟、问题和其他与性能相关的挑战。在测试期间成功解决这些问题，对于确保应用程序和服务在迁移后顺利运行、尽可能减少中断并为最终用户提供最佳性能至关重要。
在整个云迁移期间及之后，估算和控制费用是一项艰巨的工作。尽管云服务从长期看可以节约成本，但初始迁移阶段通常会产生与数据传输、重新架构和培训相关的大量费用。此外，如果没有适当的监控和优化，持续的云使用成本可能会迅速上升，导致预算超支和财务紧张。为了应对这一挑战，组织必须实施强有力的成本管理策略，利用成本优化工具，并持续监控和调整云资源，以提高成本效益并与业务目标保持一致。
云迁移项目错综复杂，因此需要投入大量的时间和资源才能成功实现云迁移。为开展这类项目，不仅需要进行周密规划和广泛测试，还需要具备所需技能的人员。所有这些都会给企业资源造成压力，从而影响企业的其他重大计划。如果规划不充分、资源分配不合理，企业可能会面临运营中断和项目失败的后果，这充分表明企业有必要谨慎考量对于云迁移项目的投资。
虽然云计算拥有与生俱来的可扩展性优势，但是云迁移仍面临着重大的可扩展性和性能挑战。随着业务不断拓展，对于数据和处理能力的需求也将随之增加。因此，至关重要的是，要确保所选的云解决方案能够有效应对当前和未来的需求。例如，一家快速发展的在线游戏公司为了提高可扩展性而迁移到云端，如果自动扩展功能配置不当，那么可能会遇到问题。这可能会导致流量高峰期间出现性能低于标准或成本过高的情况，这充分表明有必要进行全面规划和测试以确保云环境能够实现无缝扩展和最优性能。
供应商锁定存在风险，会导致企业过度依赖单一云供应商的专有服务、API 和定价模型。这种依赖会限制灵活性、阻碍创新，并导致成本不断上升。此外，迁移到新的云供应商的过程可能十分复杂，而且会产生高昂成本，因为需要进行数据迁移、重新架构，还可能需要重写应用程序。为了降低这种风险，企业必须仔细考量云战略，采用多云或混合云架构，并尽可能实施与云供应商无关的解决方案，以保持灵活性并避免锁定在任何单一云供应商的生态系统中。
在从本地迁移到云端的过程中，需要迁移一些任务关键型应用程序和服务，这项工作错综复杂，给企业带来了服务中断的重大挑战。要将工作负载从本地数据中心迁移到云端，通常需要重新配置网络设置、传输大量数据以及适应新的云原生架构。在迁移期间，任何中断或停机都可能导致收入损失、生产效率下降和企业声誉受损。因此，必须保障实现无缝持续运行，以最大限度地减少服务中断，并在整个迁移过程中保持正常的业务运营。
云迁移可以带来很多好处，但这并不意味着云迁移过程不存在挑战。完善的迁移战略至关重要，有助于确保顺利进行迁移并应对潜在挑战，但是仅靠战略不足以避免相关的挑战。企业需要的是一个全面的解决方案，它不仅可以实时管理并自动持续优化云环境，还可以帮助规划和成功执行云迁移，无论是从本地迁移到云端还是在云提供商之间进行迁移。IBM Turbonomic 支持各种云供应商，无论是私有云还是公有云供应商。
借助 IBM Turbonomic，您可以避开与云迁移相关的许多挑战，例如
无论遇到什么挑战，IBM Turbonomic 都能确保您的云迁移顺利进行。该平台的特殊之处在于它能够运行假设规划场景。IBM Turbonomic 拥有一项专为云迁移量身定制的方案，名为“Migrate to Cloud”（迁移到云），它能为无缝过渡到云端提供宝贵的远见和战略洞察。
该计划模拟将本地虚拟机 (VM) 迁移到云，或将 VM 从一个云提供商迁移到另一个云提供商。该计划侧重于通过为虚拟机及其相关卷选择最合适的云资源来优化性能和成本。此外，该计划还可以推荐节省成本的措施，例如将按需定价的工作量转换为折扣定价以及购买更多折扣。
“迁移到云”计划会根据您与云供应商协商的费用和价格调整来计算成本，涵盖云计算、服务（如 IP 服务）和许可费用。此外，该计划还会针对有资格享受折扣定价的 VM 提供折扣方案。
完成该计划后，将能够了解：
Turbonomic 会展示两种迁移方案的不同结果，即直接迁移和经过优化的云迁移。对于直接迁移方案，Turbonomic 会直接将 VM 迁移到与其当前资源分配相匹配的云实例。对于经过优化的迁移方案，Turbonomic 会积极寻求优化成本和性能的机会。通过分析 VM 资源利用率历史记录，Turbonomic 可发现过度配置的实例。在经过优化的迁移方案中，Turbonomic 会建议在不影响性能的情况下将这些 VM 实例转换为更具成本效益的实例，并展示由此产生的成本节省。此外，通过检查经过优化的迁移方案所涉及的各项操作，Turbonomic 还会提供图表来展示要分析的使用率历史数据。
Turbonomic 通过模拟云迁移，使组织能够预测潜在的挑战（例如资源约束或性能瓶颈），并在实施之前主动化解这些挑战。此功能支持企业优化迁移计划和策略，减少风险，降低云成本，并尽可能确保云迁移计划取得成功。利用 Turbonomic 的假设规划功能，企业可以自信地应对云迁移的复杂性，并以最小的中断实现理想的结果。
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