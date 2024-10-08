性能瓶颈

性能瓶颈尤其容易出现在验证已迁移资源的测试阶段，这在云迁移期间可能会带来重大挑战。与本地部署相比，过渡到云环境可能会带来性能上的差异，因此需要仔细识别瓶颈、延迟、问题和其他与性能相关的挑战。在测试期间成功解决这些问题，对于确保应用程序和服务在迁移后顺利运行、尽可能减少中断并为最终用户提供最佳性能至关重要。

成本超支

在整个云迁移期间及之后，估算和控制费用是一项艰巨的工作。尽管云服务从长期看可以节约成本，但初始迁移阶段通常会产生与数据传输、重新架构和培训相关的大量费用。此外，如果没有适当的监控和优化，持续的云使用成本可能会迅速上升，导致预算超支和财务紧张。为了应对这一挑战，组织必须实施强有力的成本管理策略，利用成本优化工具，并持续监控和调整云资源，以提高成本效益并与业务目标保持一致。

时间和资源投入

云迁移项目错综复杂，因此需要投入大量的时间和资源才能成功实现云迁移。为开展这类项目，不仅需要进行周密规划和广泛测试，还需要具备所需技能的人员。所有这些都会给企业资源造成压力，从而影响企业的其他重大计划。如果规划不充分、资源分配不合理，企业可能会面临运营中断和项目失败的后果，这充分表明企业有必要谨慎考量对于云迁移项目的投资。

可扩展性和性能

虽然云计算拥有与生俱来的可扩展性优势，但是云迁移仍面临着重大的可扩展性和性能挑战。随着业务不断拓展，对于数据和处理能力的需求也将随之增加。因此，至关重要的是，要确保所选的云解决方案能够有效应对当前和未来的需求。例如，一家快速发展的在线游戏公司为了提高可扩展性而迁移到云端，如果自动扩展功能配置不当，那么可能会遇到问题。这可能会导致流量高峰期间出现性能低于标准或成本过高的情况，这充分表明有必要进行全面规划和测试以确保云环境能够实现无缝扩展和最优性能。

供应商锁定

供应商锁定存在风险，会导致企业过度依赖单一云供应商的专有服务、API 和定价模型。这种依赖会限制灵活性、阻碍创新，并导致成本不断上升。此外，迁移到新的云供应商的过程可能十分复杂，而且会产生高昂成本，因为需要进行数据迁移、重新架构，还可能需要重写应用程序。为了降低这种风险，企业必须仔细考量云战略，采用多云或混合云架构，并尽可能实施与云供应商无关的解决方案，以保持灵活性并避免锁定在任何单一云供应商的生态系统中。

服务中断

在从本地迁移到云端的过程中，需要迁移一些任务关键型应用程序和服务，这项工作错综复杂，给企业带来了服务中断的重大挑战。要将工作负载从本地数据中心迁移到云端，通常需要重新配置网络设置、传输大量数据以及适应新的云原生架构。在迁移期间，任何中断或停机都可能导致收入损失、生产效率下降和企业声誉受损。因此，必须保障实现无缝持续运行，以最大限度地减少服务中断，并在整个迁移过程中保持正常的业务运营。

如何避开云迁移挑战

云迁移可以带来很多好处，但这并不意味着云迁移过程不存在挑战。完善的迁移战略至关重要，有助于确保顺利进行迁移并应对潜在挑战，但是仅靠战略不足以避免相关的挑战。企业需要的是一个全面的解决方案，它不仅可以实时管理并自动持续优化云环境，还可以帮助规划和成功执行云迁移，无论是从本地迁移到云端还是在云提供商之间进行迁移。IBM Turbonomic 支持各种云供应商，无论是私有云还是公有云供应商。

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