O que é gestão de ativos de utilitários?

O objetivo desse processo é maximizar a confiabilidade física, estender a vida útil do equipamento e ajudar a garantir a operação segura. Globalmente, o mercado de gestão de ativos de utilitários deverá atingir USD 7,29 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,52%, de acordo com a Fortune Business Insights.

O setor multibilionário está se modernizando com soluções de software de gestão de ativos empresariais integrados à inteligência artificial (IA), à análise preditiva de dados e à Internet das Coisas (IoT). A gestão de ativos de utilitários oferece resultados de negócios robustos, impulsionando a eficiência operacional e facilitando as decisões baseadas em dados.

Um estudo recente do IBM Institute for Business Value revela que os executivos de utilitários já estão percebendo essa mudança. A pesquisa descobriu que 94% dos executivos de utilitários esperam que a IA "contribua significativamente para o crescimento da receita nos próximos 3 anos". Além disso, 88% dizem que a tecnologia proporcionará uma vantagem competitiva mensurável.

De uma perspectiva mais ampla, o processo de gestão macro acima da UAM é a gestão de ativos de infraestrutura (IAM). Essa prática supervisiona todas os utilitários públicos, estradas e pontes, enquanto a gestão de ativos de utilitários está focada em energia, água e outros serviços essenciais ao consumidor. A gestão de ativos de energia (EAM) está intimamente relacionada, mas em um escopo diferente, com um foco holístico em ativos de geração de energia e recursos de energia distribuídos, como parques eólicos e usinas de energia.

O setor de utilitários de energia, especificamente, continua se concentrando nos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG), na resiliência da rede e na neutralidade de carbono nos próximos 25 anos. Essa transição exige uma abordagem mais holística para a gestão de ativos da rede e a criação de um painel de controle único para todas as operações.