O que é gestão de ativos de utilitários?

A gestão de ativos de utilitários (UAM) é a supervisão sistemática e a gestão do ciclo de vida dos ativos físicos utilizados pelas empresas de serviços públicos, como redes elétricas, linhas de transmissão, sistemas de água e esgoto e subestações de energia.
O objetivo desse processo é maximizar a confiabilidade física, estender a vida útil do equipamento e ajudar a garantir a operação segura. Globalmente, o mercado de gestão de ativos de utilitários deverá atingir USD 7,29 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,52%, de acordo com a Fortune Business Insights.
O setor multibilionário está se modernizando com soluções de software de gestão de ativos empresariais integrados à inteligência artificial (IA), à análise preditiva de dados e à Internet das Coisas (IoT). A gestão de ativos de utilitários oferece resultados de negócios robustos, impulsionando a eficiência operacional e facilitando as decisões baseadas em dados.
Um estudo recente do IBM Institute for Business Value revela que os executivos de utilitários já estão percebendo essa mudança. A pesquisa descobriu que 94% dos executivos de utilitários esperam que a IA "contribua significativamente para o crescimento da receita nos próximos 3 anos". Além disso, 88% dizem que a tecnologia proporcionará uma vantagem competitiva mensurável.
De uma perspectiva mais ampla, o processo de gestão macro acima da UAM é a gestão de ativos de infraestrutura (IAM). Essa prática supervisiona todas os utilitários públicos, estradas e pontes, enquanto a gestão de ativos de utilitários está focada em energia, água e outros serviços essenciais ao consumidor. A gestão de ativos de energia (EAM) está intimamente relacionada, mas em um escopo diferente, com um foco holístico em ativos de geração de energia e recursos de energia distribuídos, como parques eólicos e usinas de energia.
O setor de utilitários de energia, especificamente, continua se concentrando nos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG), na resiliência da rede e na neutralidade de carbono nos próximos 25 anos. Essa transição exige uma abordagem mais holística para a gestão de ativos da rede e a criação de um painel de controle único para todas as operações.
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As equipes de utilitários enfrentam infraestrutura envelhecida, mudanças nos cronogramas de manutenção e conformidade regulatória rigorosa. As soluções de gestão de ativos de utilitários ajudam as equipes a tomar decisões mais estratégicas que afetam diretamente os orçamentos operacionais, o planejamento de capital e a manutenção.
Além disso, downtimes não planejados têm consequências diretas para a receita e a reputação de uma empresa. A integridade do ativo é essencial para identificar equipamentos de alto risco e envelhecidos antes que falhem. As estratégias de manutenção preditiva e preventiva estão impulsionando a gestão de ativos de utilitários.
A abordagem utiliza dados históricos e dados em tempo real para manter a infraestrutura física e realizar previsão de longo prazo da infraestrutura. Ao substituir a manutenção reativa por estratégias preditivas, os fornecedores aproveitam ao máximo seu inventário de ativos e maximizam sua vida útil.
Os prestadores de serviços de utilitários enfrentam normas rigorosas de conformidade regulatória nas áreas de meio ambiente, segurança e operações. Softwares e ferramentas de gestão de ativos de utilitários podem lembrar automaticamente os fornecedores sobre regulamentações e normas, ajudando-os a evitar multas ou infrações.
Vários componentes-chave compõem a gestão de ativos de utilitários:
Os utilitários abrangem uma variedade de ativos e exigem abordagens diferentes para manter a infraestrutura física.
Os utilitários de água e esgoto, como estações de tratamento, tubulações de distribuição e reservatórios, exigem uma supervisão constante. A gestão de ativos pode garantir que as instalações de tratamento de água cumpram os regulamentos de segurança e detectem vazamentos em tempo real.
Os sistemas de gestão de ativos são especialmente importantes para funções de tratamento de água e esgoto, pois operam de forma contínua, deixando pouco espaço para erros. A abordagem para as empresas de abastecimento de água é uma estratégia de manutenção proativa, orientada por dados históricos e monitoramento em tempo real.
Instalações de geração de energia, subestações, torres de transmissão e sistemas de controle de redes inteligentes são exemplos de tipos de utilitários de energia elétrica que devem ser gerenciados. As companhias fornecem energia para residências, empresas e operações, tornando-as essenciais.
As soluções de gestão de ativos ajudam a administrar a complexa infraestrutura de redes elétricas por meio de sistemas avançados de medição e previsão de demanda por eletricidade, impulsionando uma alocação de recursos mais estratégica e uma melhor gestão de riscos.
Utilitários de gás referem-se ao fornecimento de gás a espaços residenciais, comerciais e industriais. As companhias de gás representam uma grande parcela do setor energético, focando na segurança do fornecimento de gás e no cumprimento das normas regulamentares.
O gás é um utilitário complexo porque os gasodutos são críticos para o dia a dia. Os processos de gestão de ativos podem garantir que a oferta e a demanda de gás sejam equilibradas por meio de um sistema abrangente de distribuição e gestão.
O setor de gerenciamento de resíduos é altamente visível e essencial. A maioria das pessoas está acostumada com o "dia da coleta de lixo" ou tem algum mecanismo para remover o lixo de suas casas.
O setor de gestão de resíduos é vital para a proteção ambiental, a saúde pública e a gestão urbana nas grandes cidades. Este setor inclui a coleta, transmissão e distribuição de resíduos, reciclagem e descarte. Os órgãos reguladores estão reforçando as normas ambientais e o gerenciamento de aterros sanitários está se tornando mais complexo, exigindo uma abordagem robusta de manutenção preventiva.
Os utilitários de energia renovável referem-se às instalações físicas de energia, como turbinas eólicas ou painéis solares, integradas em um fornecimento de energia existente. Essas concessionárias de energia renovável obtêm energia de fontes naturais, como solar, eólica e hidrelétrica.
Os ativos físicos renováveis exigem estratégias de manutenção específicas que levem em conta locais remotos e exposição aos elementos. Esse setor depende da otimização do desempenho dos ativos, do planejamento da capacidade e da previsão da produção de energia.
Os utilitários são vitais para a vida cotidiana. A maioria das pessoas percebe imediatamente quando a energia é desligada. A maioria das pessoas percebe imediatamente quando falta energia e reconhece o som que um fogão a gás faz quando não acende. A infraestrutura de utilitários é crítica para ajudar a garantir não apenas que as luzes permaneçam acesas, mas também que o lixo seja recolhido e que as famílias tenham água potável segura.
Uma pesquisa do Oak Ridge National Laboratory constatou que grandes apagões custaram aos consumidores de eletricidade dos EUA USD 121 bilhões somente em 2024. Esse aumento é um aumento acentuado em relação aos anos anteriores relatados na pesquisa.
Em outro estudo, o relatório "2024 True Cost of Downtime" da Siemens estima que as 500 maiores empresas do mundo perdem quase USD 1,4 trilhão anualmente devido a downtimes não planejados. Esse custo anual de downtime equivale a 11% de sua receita.
A importância crítica dos utilitários também apresenta alguns desafios notáveis. Uma estratégia abrangente de gestão de ativos de utilitários ajudará a mitigar essas dificuldades contínuas:
A abordagem de gerenciamento dos ativos depende do seu tipo, tamanho e escopo. No entanto, há algumas melhores práticas gerais a serem seguidas.
Existem várias ferramentas e tecnologias para apoiar a gestão de ativos de utilitários. O tipo dependerá das necessidades do ativo e da operação:
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