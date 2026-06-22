Gerenciamento de ativos

O que é gestão de ativos de utilitários?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 22/06/2026

Gestão de ativos de utilitários, definição

A gestão de ativos de utilitários (UAM) é a supervisão sistemática e a gestão do ciclo de vida dos ativos físicos utilizados pelas empresas de serviços públicos, como redes elétricas, linhas de transmissão, sistemas de água e esgoto e subestações de energia.

O objetivo desse processo é maximizar a confiabilidade física, estender a vida útil do equipamento e ajudar a garantir a operação segura. Globalmente, o mercado de gestão de ativos de utilitários deverá atingir USD 7,29 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,52%, de acordo com a Fortune Business Insights.

O setor multibilionário está se modernizando com soluções de software de gestão de ativos empresariais integrados à inteligência artificial (IA), à análise preditiva de dados e à Internet das Coisas (IoT). A gestão de ativos de utilitários oferece resultados de negócios robustos, impulsionando a eficiência operacional e facilitando as decisões baseadas em dados.

Um estudo recente do IBM Institute for Business Value revela que os executivos de utilitários já estão percebendo essa mudança. A pesquisa descobriu que 94% dos executivos de utilitários esperam que a IA "contribua significativamente para o crescimento da receita nos próximos 3 anos". Além disso, 88% dizem que a tecnologia proporcionará uma vantagem competitiva mensurável.

De uma perspectiva mais ampla, o processo de gestão macro acima da UAM é a gestão de ativos de infraestrutura (IAM). Essa prática supervisiona todas os utilitários públicos, estradas e pontes, enquanto a gestão de ativos de utilitários está focada em energia, água e outros serviços essenciais ao consumidor. A gestão de ativos de energia (EAM) está intimamente relacionada, mas em um escopo diferente, com um foco holístico em ativos de geração de energia e recursos de energia distribuídos, como parques eólicos e usinas de energia.

O setor de utilitários de energia, especificamente, continua se concentrando nos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG), na resiliência da rede e na neutralidade de carbono nos próximos 25 anos. Essa transição exige uma abordagem mais holística para a gestão de ativos da rede e a criação de um painel de controle único para todas as operações.

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Por que a gestão de ativos de utilitários é importante

As equipes de utilitários enfrentam infraestrutura envelhecida, mudanças nos cronogramas de manutenção e conformidade regulatória rigorosa. As soluções de gestão de ativos de utilitários ajudam as equipes a tomar decisões mais estratégicas que afetam diretamente os orçamentos operacionais, o planejamento de capital e a manutenção.

Além disso, downtimes não planejados têm consequências diretas para a receita e a reputação de uma empresa. A integridade do ativo é essencial para identificar equipamentos de alto risco e envelhecidos antes que falhem. As estratégias de manutenção preditiva e preventiva estão impulsionando a gestão de ativos de utilitários.

A abordagem utiliza dados históricos e dados em tempo real para manter a infraestrutura física e realizar previsão de longo prazo da infraestrutura. Ao substituir a manutenção reativa por estratégias preditivas, os fornecedores aproveitam ao máximo seu inventário de ativos e maximizam sua vida útil.

Os prestadores de serviços de utilitários enfrentam normas rigorosas de conformidade regulatória nas áreas de meio ambiente, segurança e operações. Softwares e ferramentas de gestão de ativos de utilitários podem lembrar automaticamente os fornecedores sobre regulamentações e normas, ajudando-os a evitar multas ou infrações.

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Componentes essenciais da gestão de ativos de utilitários

Vários componentes-chave compõem a gestão de ativos de utilitários:

  • Inventário de ativos e avaliação de condições: esses componentes são a base da gestão de ativos de utilitários. O inventário de ativos cataloga todos os ativos físicos de propriedade da companhia, incluindo suas localizações e detalhes específicos. A avaliação da condição física avalia o estado atual do ativo e estima quanto tempo de vida útil resta antes de uma falha completa.
  • Gestão do ciclo de vida de ativos: na gestão de ativos de utilitários, a gestão do ciclo de vida de ativos, rege a infraestrutura física desde a aquisição até o descarte. O objetivo ao longo de todo o processo é reduzir custos e minimizar o downtime , utilizando dados e análises em tempo real para orientar a transição de uma fase para a seguinte.
  • Avaliação de riscos e criticidade: as avaliações de riscos e criticidade avaliam e priorizam os ativos com base na probabilidade de falha. As equipes avaliam e classificam os ativos por gravidade para quantificar a exposição ao risco empresarial. Essas pontuações de ativos orientam as estratégias de mitigação direcionadas e mostram onde as empresas de utilitários devem implementar recursos.
  • Conformidade regulatória e relatórios: a conformidade regulatória na gestão de ativos de utilitários exige supervisão contínua dos ativos para garantir o cumprimento das normas federais, estaduais e locais. As soluções de gestão de ativos podem criar um framework para consistência entre departamentos e automatizar a manutenção de registros para uma documentação limpa e consistente.

Tipos de utilitários que exigem gestão de ativos

Os utilitários abrangem uma variedade de ativos e exigem abordagens diferentes para manter a infraestrutura física.

Água

Os utilitários de água e esgoto, como estações de tratamento, tubulações de distribuição e reservatórios, exigem uma supervisão constante. A gestão de ativos pode garantir que as instalações de tratamento de água cumpram os regulamentos de segurança e detectem vazamentos em tempo real.

Os sistemas de gestão de ativos são especialmente importantes para funções de tratamento de água e esgoto, pois operam de forma contínua, deixando pouco espaço para erros. A abordagem para as empresas de abastecimento de água é uma estratégia de manutenção proativa, orientada por dados históricos e monitoramento em tempo real.
Energia elétrica

Instalações de geração de energia, subestações, torres de transmissão e sistemas de controle de redes inteligentes são exemplos de tipos de utilitários de energia elétrica que devem ser gerenciados. As companhias fornecem energia para residências, empresas e operações, tornando-as essenciais.

As soluções de gestão de ativos ajudam a administrar a complexa infraestrutura de redes elétricas por meio de sistemas avançados de medição e previsão de demanda por eletricidade, impulsionando uma alocação de recursos mais estratégica e uma melhor gestão de riscos.
Gás

Utilitários de gás referem-se ao fornecimento de gás a espaços residenciais, comerciais e industriais. As companhias de gás representam uma grande parcela do setor energético, focando na segurança do fornecimento de gás e no cumprimento das normas regulamentares.

O gás é um utilitário complexo porque os gasodutos são críticos para o dia a dia. Os processos de gestão de ativos podem garantir que a oferta e a demanda de gás sejam equilibradas por meio de um sistema abrangente de distribuição e gestão.
Gestão de resíduos

O setor de gerenciamento de resíduos é altamente visível e essencial. A maioria das pessoas está acostumada com o "dia da coleta de lixo" ou tem algum mecanismo para remover o lixo de suas casas.

O setor de gestão de resíduos é vital para a proteção ambiental, a saúde pública e a gestão urbana nas grandes cidades. Este setor inclui a coleta, transmissão e distribuição de resíduos, reciclagem e descarte. Os órgãos reguladores estão reforçando as normas ambientais e o gerenciamento de aterros sanitários está se tornando mais complexo, exigindo uma abordagem robusta de manutenção preventiva.
Energia renovável

Os utilitários de energia renovável referem-se às instalações físicas de energia, como turbinas eólicas ou painéis solares, integradas em um fornecimento de energia existente. Essas concessionárias de energia renovável obtêm energia de fontes naturais, como solar, eólica e hidrelétrica.

Os ativos físicos renováveis exigem estratégias de manutenção específicas que levem em conta locais remotos e exposição aos elementos. Esse setor depende da otimização do desempenho dos ativos, do planejamento da capacidade e da previsão da produção de energia.

Desafios principais na gestão de ativos de utilitários

Os utilitários são vitais para a vida cotidiana. A maioria das pessoas percebe imediatamente quando a energia é desligada. A maioria das pessoas percebe imediatamente quando falta energia e reconhece o som que um fogão a gás faz quando não acende. A infraestrutura de utilitários é crítica para ajudar a garantir não apenas que as luzes permaneçam acesas, mas também que o lixo seja recolhido e que as famílias tenham água potável segura.

Uma pesquisa do Oak Ridge National Laboratory constatou que grandes apagões custaram aos consumidores de eletricidade dos EUA USD 121 bilhões somente em 2024. Esse aumento é um aumento acentuado em relação aos anos anteriores relatados na pesquisa.

Em outro estudo, o relatório "2024 True Cost of Downtime" da Siemens estima que as 500 maiores empresas do mundo perdem quase USD 1,4 trilhão anualmente devido a downtimes não planejados. Esse custo anual de downtime equivale a 11% de sua receita.

A importância crítica dos utilitários também apresenta alguns desafios notáveis. Uma estratégia abrangente de gestão de ativos de utilitários ajudará a mitigar essas dificuldades contínuas:

  • Infraestrutura envelhecida: muitos ativos de utilitários são antigos ou estão envelhecendo e precisam de modernização imediata. A infraestrutura envelhecida pode levar a grandes falhas e interrupções, custando tempo e dinheiro às operações. As soluções de gestão de ativos podem ajudar a mudar as estratégias de manutenção de reativas para preditivas, possibilitando a detecção de falhas antes que elas ocorram.
  • Orçamentos restritos: as restrições orçamentárias obrigam as organizações a priorizar demandas concorrentes, reparos em infraestrutura obsoleta, custos de manutenção e conformidade regulatória. Os reparos de emergência são extremamente caros e podem desviar fundos limitados que a operação poderia usar em outro lugar. A gestão de ativos de utilitários pode maximizar esses recursos concentrando-se em uma abordagem de manutenção baseada em dados.
  • Conformidade regulatória complexa: dependendo do ativo, as organizações devem gerenciar múltiplas estruturas regulatórias com diferentes exigências. Esse desafio pode criar atrito e atrasos significativos no envio de relatórios obrigatórios, colocando a organização em risco. As soluções de gestão de ativos de utilitários podem ajudar a criar um sistema de dados centralizado com análise de dados integrada e gatilhos de conformidade automatizados.
  • Sistemas de dados fragmentados: dados críticos de sistemas GIS, SCADA e de monitoramento de interrupções frequentemente ficam isolados em silos, impedindo uma visão unificada das operações. Os gerentes de ativos devem juntar os dados manualmente para uma tomada de decisão ineficaz. A gestão de ativos de utilitários pode oferecer uma plataforma de dados única para consolidar dados em uma visão unificada ou em um fluxo de trabalho agêntico.
  • Pressão ambiental crescente: a busca por um mundo mais sustentável inclui diretrizes rigorosas para reduzir as emissões de carbono e controlar poluentes como as substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS), também conhecidas como "substâncias químicas eternas". A gestão de utilitários exige um sistema organizado para gerenciar a manutenção, ou as empresas podem ter que lidar com multas elevadas e possivelmente custos com litígios. As soluções de gestão de ativos de utilitários oferecem plataformas impulsionadas por IA para monitorar os ciclos de vida dos ativos e usar insights de manutenção preditiva para gerenciá-los remotamente.

Melhores práticas para gestão de ativos de utilitários

A abordagem de gerenciamento dos ativos depende do seu tipo, tamanho e escopo. No entanto, há algumas melhores práticas gerais a serem seguidas.

  1. Crie um inventário de ativos completo: centralize todos os dados dos ativos em um banco de dados. Inclua a localização, idade, fabricante, condição atual e qualquer histórico de manutenção. Padronize convenções de nomenclatura e crie categorias consistentes para todas as equipes de campo e administrativas.
  2. Avalie a criticidade e o risco: priorize os ativos críticos e classifique-os com base em sua importância vital para as operações. Avalie as consequências da falha de um ativo e utilize esses dados para orientar as decisões estratégicas. Aloque orçamentos com base na criticidade.
  3. Desenvolva um plano estratégico de gestão de ativos: crie um plano para a gestão de ativos de utilitários que priorize as atividades e enfatize a manutenção proativa em vez da manutenção reativa. Escolha as ferramentas e tecnologias certas que estão alinhadas com as metas e objetivos organizacionais.
  4. Implemente o conjunto de tecnologias correto: escolha as tecnologias e ferramentas mais adequadas para atender às necessidades dos ativos. Uma solução de gestão de ativos de utilitários deve ser capaz de lidar com vários tipos de ativos e gerenciar um grande volume de informações recebidas simultaneamente. Considere a tecnologia impulsionada por IA e ferramentas como um sistema CMMS para coletar dados sobre ativos, gerenciar os custos do ciclo de vida e manter a longevidade.
  5. Transição da manutenção reativa para a manutenção preditiva: migrar para estratégias de manutenção preventiva e manutenção preditiva que substituam a abordagem obsoleta de "operar até a falha". As plataformas CMMS automatizam ordens de serviço e geram tarefas de inspeção e manutenção antes que os problemas ocorram.
  6. Estabeleça KPIs e ciclos de melhoria contínua: monitore indicadores-chave de desempenho (KPIs), como tempo médio de reparo (MTTR), tempo médio entre falhas (MTBF) e disponibilidade de ativos. Avalie regularmente as atividades de gestão de ativos para avaliar como a estratégia está funcionando e se ainda está atendendo às necessidades da organização.

Ferramentas e tecnologias que apoiam a gestão de ativos de utilitários

Existem várias ferramentas e tecnologias para apoiar a gestão de ativos de utilitários. O tipo dependerá das necessidades do ativo e da operação:

  • IA e análise preditiva de dados: IA e aprendizado de máquina (ML) sinalizam anomalias de equipamentos e preveem falhas no gerenciamento de atendimento de campo. O software impulsionado por IA pode analisar imagens de drones ou satélites para sinalizar anomalias e defeitos, como corrosão em tubos ou danos em isoladores.
  • Sistemas CMMS e EAM: os sistemas CMMS e EAM são opções de software de manutenção utilizadas por diversas organizações. Esses sistemas consolidam o histórico de ativos e os registros de manutenção em um único dashboard unificado, disponível para todas as equipes.
  • Digital twins: um digital twin é uma representação virtual de um ativo ou sistema. É usado para criar uma réplica virtual de um ativo físico e para ajudar as organizações a entender o impacto desse ativo. Essa abordagem pode otimizar o desempenho dos ativos, ajudando os líderes a tomar melhores decisões.
  • IoT e redes de sensores: dispositivos de IoT e sensores de monitoramento de condição podem rastrear a integridade dos ativos em tempo real. Os medidores inteligentes são um exemplo de dispositivos digitais avançados que geram dados em tempo real e antecipam possíveis problemas antes que eles ocorram.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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