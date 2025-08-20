O que é infraestrutura de medição avançada?

Dada a necessidade crescente de energia eficiente, econômica e ambientalmente sustentável, e a proliferação da tecnologia inteligente, não é surpresa que a infraestrutura de medição avançada (AMI) tenha se tornado uma tecnologia fundamental em uma evolução mais ampla.

A AMI é um sistema integrado de rede fixa que permite a comunicação bidirecional entre empresas de serviços públicos e clientes. O sistema coleta, armazena, analisa e apresenta dados de uso de energia, fornecendo às empresas de serviços públicos a capacidade de monitorar o uso de eletricidade, gás e água em tempo real.

A AMI pode ajudar as empresas de serviços públicos a coletar uma variedade de dados, incluindo indicação de adulteração, dados de intervalo, detalhes de interrupção e qualidade da energia, bem como recursos avançados específicos para endpoints de medição elétrica.

As empresas de serviços públicos de água, por exemplo, dependem de medidores de AMI para fornecer dados de fluxo abrangentes. Se os dados apontarem para padrões de uso excessivo de água, que podem indicar um vazamento, a empresa poderá notificar o cliente e/ou fazer os reparos necessários.

Ao contrário da leitura automática de medidores (AMR) tradicional, o modelo de comunicação bidirecional da AMI permite uma coleta de dados mais abrangente e ajuda as empresas a gerenciar remotamente a funcionalidade do medidor. Aqui, discutiremos como os sistemas AMI funcionam e como as empresas podem aproveitá-los para operações de serviços públicos mais eficientes e sustentáveis.