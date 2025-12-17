A energia impulsiona as fábricas do mundo, ilumina nosso mundo na calada da noite e capacita impérios. Tudo funciona com energia; poucas coisas podem operar sem ele. As nações travam batalhas pelo controle dos recursos energéticos. Países perdem guerras sem energia. Isso não é exagero, é história.

História verdadeira: a energia decidiu o destino do mundo. Na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou literalmente sem gás depois que os bombardeios dos Aliados paralisaram suas refinarias de petróleo e instalações de produção de gasolina. Em breve, ela não tinha energia para operar seu arsenal blindado, deixando a feroz máquina de guerra alemã morta em seus rastros de tanques paralisados.

Então, do outro lado do mundo, a guerra no Pacífico culminou com a detonação das primeiras armas atômicas, marcando a liberação de energia mais poderosa já produzida. (As bombas atômicas lançadas sobre o Japão tiveram uma grande produção explosiva. A produção consistiu em 15 quilotons de TNT em Hiroshima e 21 quilotons em Nagasaki.)

De duas maneiras muito diferentes, a energia encerrou o conflito mais sangrento da história. A primeira instância ilustrou o que pode ocorrer quando você não tem energia suficiente. O segundo caso demonstrou claramente o que acontece quando você é capaz de liberar uma quantidade quase inimaginável de energia.

Avance 80 anos. Atualmente, a energia continua sendo a motivação por trás de muitos conflitos internacionais, a maioria envolvendo disputas territoriais sobre terras ricas em reservas de energia. E essas situações provavelmente continuarão.

Por quê? Porque, embora alternativas de energia limpa estejam disponíveis, o mundo moderno simplesmente não consegue obter energia suficiente. Além disso, alguns países não querem se transformar em usuários de energia limpa, nem estão prontos para isso. Eles não querem ser forçados a fazer as dispendiosas mudanças na infraestrutura que o uso de energia limpa exige.

Enquanto isso, a demanda por energia continua aumentando cada vez mais (4% a mais a cada ano), continuando uma tendência global que não mudará tão cedo.

A gestão eficaz de ativos de energia garante um fornecimento de energia confiável, reduz os custos, melhora a sustentabilidade e estende a vida útil da infraestrutura cara — seja para serviços públicos, instalações industriais ou prédios comerciais.