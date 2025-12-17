A gestão de ativos de energia (EAM) envolve a manutenção, monitoramento e otimização dos ativos relacionados à energia de uma organização. A EAM se esforça para estender o desempenho dos ativos enquanto aumenta a eficiência operacional e reduz os custos operacionais.
Os ativos EAM podem abranger uma ampla faixa de infraestrutura, incluindo usinas de energia, instalações de energia renovável, redes elétricas, geradores e turbinas, transformadores, linhas de energia e subestações, sistemas de baterias e muito mais.
Embora todas as empresas dependam de energia em algum grau, o EAM é principalmente o domínio de empresas que lidam com energia nos níveis comercial ou industrial.
Para essas empresas, a energia é o seu negócio — seja uma empresa de serviços públicos gerando eletricidade e distribuindo-a para uma vasta rede de usuários, uma empresa de engenharia elaborando cuidadosamente projetos de infraestrutura energética para novas estruturas ou uma desenvolvedora de energia renovável buscando metas de sustentabilidade por meio da operação em larga escala de turbinas eólicas.
A gestão de ativos de energia depende da preservação bem-sucedida de ativos físicos relacionados à energia ao longo de toda a sua vida útil — desde a aquisição original e implementação até a eventual substituição e remoção.
O EAM incorpora muitas atividades para alcançar um nível abrangente e de ponta a ponta de controle de ativos.
Manutenção de inventários e especificações detalhados de toda a infraestrutura de energia.
Estabelecimento e manutenção da eficiência operacional máxima por meio do monitoramento contínuo dos ativos para garantir o desempenho adequado. As empresas incorporam a tecnologia da Internet das coisas (IoT) na forma de sensores empregados para fornecer dados em tempo real sobre o desempenho dos ativos.
Aproveitamento do gerenciamento de dados para aprimorar a tomada de decisão sobre a operação diária dos processos de negócios, cronogramas de manutenção e atualizações planejadas de ativos. O objetivo é garantir o máximo de tempo de atividade e a menor quantidade possível de interrupções.
Detectar vulnerabilidades e decidir se a situação exige esforços de mitigação. O gerenciamento de riscos pode incluir tanto a manutenção preventiva (que protege os ativos críticos e garante a operação contínua) quanto a manutenção preditiva (para prever quando as ações de manutenção devem ocorrer, com base na análise de dados).
Realização da gestão do ciclo de vida dos ativos com gerenciamento financeiro. Ambas as formas de gerenciamento lidam com todo o ciclo de vida de ponta a ponta dos ativos e ambas se concentram em como aumentar o retorno sobre o investimento (ROI) em ativos de energia.
A energia elétrica é fundamental para a vida moderna. Se você não acredita nisso, basta ignorar sua conta de energia. Depois, descubra como você volta instantaneamente à Idade Média no momento em que perde eletricidade.
Não é exagero sugerir que a energia elétrica agora é tão crítica para sustentar a vida humana quanto o oxigênio e a água. Por ser fundamental para manter o mundo girando, o setor de energia é inegavelmente lucrativo e financeiramente saudável.
O quanto é lucrativo? Em junho de 2025, a Agência Internacional de Energia (IEA) lançou seu mais recente relatório World Energy Investment. Este relatório previu que os investimentos de capital no setor de energia atingiriam ou excederiam US$ 3,3 trilhões em 2025. Além disso, cerca de US$ 2,2 trilhões desses fundos seriam destinados ao investimento em fontes de energia limpa e ativos de energia renovável, bem como para redes elétricas e soluções de armazenamento de energia.
Os especialistas da IEA esperavam que metade desse valor (US$ 1,1 trilhão) fosse investido em combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural.
Qualquer setor capaz de cortejar trilhões de dólares em investimentos demonstra uma óbvia viabilidade financeira. Contudo, embora o setor de energia possa estar inundado de investimentos e lucros, não está imune a desafios sérios e urgentes, vários dos quais podem se tornar radicalmente transformadores para o setor de energia.
Esses desafios ilustram a importância crítica da gestão diligente de ativos de energia.
A demanda de energia aumenta consistentemente à medida que os seres humanos criam mais equipamentos, dispositivos e gadgets que exigem eletricidade. Os relatórios da IEA apontam para um crescimento anual de aproximadamente 4% na demanda de eletricidade.
A eletricidade alimenta nossos escritórios, casas, dispositivos de comunicação e um número crescente de veículos. Exacerbando esse problema está o aumento da população global, que continua introduzindo novas gerações de usuários de eletricidade. Os provedores de serviços públicos terão que aumentar continuamente os esforços de produção de energia para atender à demanda cada vez maior.
Mesmo ativos físicos robustos, como redes de energia, não podem ser protegidos contra os ataques do tempo. A maioria dos equipamentos perde funcionalidade ao longo do ciclo de vida do ativo. Além disso, à medida que os equipamentos envelhecem, surgem tecnologias novas e complementares, como a automação.
As empresas de serviços públicos devem fazer atualizações regulares nos equipamentos de geração de energia envelhecidos para otimizar a operação geral da rede elétrica e aproveitar essas novas tecnologias. A atualização de ativos ajuda a manter as operações econômicas e, ao mesmo tempo, reduzir o downtime não planejado.
As empresas de serviços públicos progressivas agora usam novas tecnologias como drones para capturar e analisar dados sobre as condições das linhas de energia e prever possíveis pontos de falha antes que ocorram interrupções.
A sustentabilidade é uma das questões mais urgentes relacionadas ao setor de energia (além dos custos de energia). Embora ainda seja um assunto controverso em alguns círculos, parece haver um propósito científico em larga escala de que a dependência de combustíveis fósseis causada pelo homem resultou no esgotamento do ozônio e no subsequente aquecimento climático.
As nações podem lidar com metas de sustentabilidade por meio de soluções de energia limpa que oferecem emissões de carbono altamente reduzidas. Os ativos de energia renovável baseados em fontes de energia naturais (como a energia solar e eólica) podem aumentar a eficiência energética. No entanto, esses ativos só podem aumentar a eficiência se as entidades governamentais apoiarem o seu uso e os interesses comerciais e os stakeholders afiliados os adotarem.
Há muitos agentes mal-intencionados no mundo, trabalhando sozinhos ou em aliança com outros elementos criminosos ou até mesmo terroristas patrocinados por estados. É amplamente reconhecido que uma maneira eficaz de criar caos e disrupção em massa dentro de uma sociedade é atacar os sistemas de energia desse país. Esses ataques podem variar desde um ato direto de sabotagem ou vandalismo até o uso de tecnologia de computação para assumir o controle de uma rede elétrica e desativá-la prontamente.
De agora em diante, manter os ativos de energia a salvo de interrupções e interferências prejudiciais exigirá monitoramento constante em tempo real e maior cibersegurança, além do reforço da physical security que protege esses ativos.
Os mercados de energia representam alguns dos mercados mais lucrativos do mundo. Mas, com o potencial de lucros robustos, surgem riscos associados a nadar em águas financeiras tão profundas.
Os mercados de energia podem mudar repentinamente, capazes de fazer sustentabilidade ou destrui-las em microssegundos. Além disso, eventos geopolíticos (como guerras) e condições econômicas (como interrupções na cadeia de suprimentos ) afetam continuamente os preços da energia. Essa volatilidade do mercado muitas vezes frustra os esforços para desenvolver previsões de mercado precisas ou até mesmo tomar decisões totalmente informadas sobre os ativos.
Conforme a demanda global por energia aumenta sem teto à vista, somos obrigados a avaliar as opções disponíveis para atender à demanda de energia. Ao mesmo tempo, países progressivos também estão tentando incentivar o uso de fontes de energia limpa. Mas há apenas uma fonte de energia limpa que pode produzir as quantidades necessárias de eletricidade necessárias: a energia nuclear.
Para corresponder à produção de uma usina de energia nuclear, seria preciso conectar várias usinas de energia eólica ou solar e criar amplo armazenamento para manter os ativos. Esses ativos podem, então, ser usados quando não há vento ou luz solar suficiente.
A principal questão por trás do uso da energia nuclear é a falta de segurança geral, como foi demonstrada em desastres nucleares catastróficos nos EUA, na Rússia e no Japão. As recompensas da energia nuclear são abundantes, assim como seus riscos.
A energia impulsiona as fábricas do mundo, ilumina nosso mundo na calada da noite e capacita impérios. Tudo funciona com energia; poucas coisas podem operar sem ele. As nações travam batalhas pelo controle dos recursos energéticos. Países perdem guerras sem energia. Isso não é exagero, é história.
História verdadeira: a energia decidiu o destino do mundo. Na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou literalmente sem gás depois que os bombardeios dos Aliados paralisaram suas refinarias de petróleo e instalações de produção de gasolina. Em breve, ela não tinha energia para operar seu arsenal blindado, deixando a feroz máquina de guerra alemã morta em seus rastros de tanques paralisados.
Então, do outro lado do mundo, a guerra no Pacífico culminou com a detonação das primeiras armas atômicas, marcando a liberação de energia mais poderosa já produzida. (As bombas atômicas lançadas sobre o Japão tiveram uma grande produção explosiva. A produção consistiu em 15 quilotons de TNT em Hiroshima e 21 quilotons em Nagasaki.)
De duas maneiras muito diferentes, a energia encerrou o conflito mais sangrento da história. A primeira instância ilustrou o que pode ocorrer quando você não tem energia suficiente. O segundo caso demonstrou claramente o que acontece quando você é capaz de liberar uma quantidade quase inimaginável de energia.
Avance 80 anos. Atualmente, a energia continua sendo a motivação por trás de muitos conflitos internacionais, a maioria envolvendo disputas territoriais sobre terras ricas em reservas de energia. E essas situações provavelmente continuarão.
Por quê? Porque, embora alternativas de energia limpa estejam disponíveis, o mundo moderno simplesmente não consegue obter energia suficiente. Além disso, alguns países não querem se transformar em usuários de energia limpa, nem estão prontos para isso. Eles não querem ser forçados a fazer as dispendiosas mudanças na infraestrutura que o uso de energia limpa exige.
Enquanto isso, a demanda por energia continua aumentando cada vez mais (4% a mais a cada ano), continuando uma tendência global que não mudará tão cedo.
A gestão eficaz de ativos de energia garante um fornecimento de energia confiável, reduz os custos, melhora a sustentabilidade e estende a vida útil da infraestrutura cara — seja para serviços públicos, instalações industriais ou prédios comerciais.
