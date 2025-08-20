O que é gestão de ativos de infraestrutura?

Gestão de ativos de infraestrutura (IAM) é um sistema de gerenciamento de ativos integrado e multidisciplinar para sustentar sistemas de infraestrutura pública, como estações de tratamento de águas residuais, redes de telecomunicações, linhas de esgoto, estradas, redes de serviços públicos, pontes e ferrovias. A IAM é o processo de gerenciamento de todo o ciclo de vida, do projeto ao descomissionamento/descarte) da infraestrutura crítica e dos ativos físicos.
Somente em 2022, os Estados Unidos gastaram mais de USD 36 bilhões em projetos de infraestrutura, transferindo mais USD 94,5 bilhões para governos estaduais.1 Das estradas e pontes em que conduzimos às redes de eletricidade que alimentam nossas casas e locais de trabalho, a infraestrutura é fundamental para a vida diária. Se não for gerenciado adequadamente, as consequências podem ser caras e graves, variando de interrupções de serviço a falhas catastróficas que resultam em perda de vidas e/ou danos a propriedades.
Mas o objetivo da IAM não é apenas manter e corrigir ativos. Permite também que as organizações otimizem as ofertas de ativos e serviços, incentivando a tomada de decisões estratégicas e práticas direcionadas de gerenciamento de riscos. Ao gerenciar ativos de infraestrutura estrategicamente e sistematicamente, as organizações podem melhorar a prestação de serviços, estender a vida útil dos ativos, reduzir os custos do ciclo de vida e minimizar os riscos associados à falha dos ativos.
O processo de gestão de ativos de infraestrutura é um complexo ecossistema de componentes e práticas, incluindo:
Naturalmente, as estratégias de gestão de ativos variam de organização para organização, dependendo das necessidades específicas de cada instalação. No entanto, o ciclo de vida da IAM compreende aproximadamente sete etapas:
O processo de IAM começa com a identificação das necessidades de ativos (por exemplo, requisitos de novos ativos e/ou substituição de ativos), tendo em mente os objetivos estratégicos da organização e como o ativo os atenderá. O estágio de planejamento também envolve uma análise de custo-benefício, estudos de viabilidade e o desenvolvimento de um projeto inicial de ativos.
A próxima etapa do ciclo de vida da IAM é projetar o ativo e adquirir os recursos necessários para criá-lo. Isso deve incluir a criação de projetos e especificações detalhados, a determinação de todos os materiais e recursos necessários, a localização desses recursos e o desenvolvimento de estimativas de custo detalhadas.
Nesse estágio, a organização constrói ou adquire o ativo, implementando planos e especificações de design a partir da fase anterior. Essa fase também inclui testes do ativo para garantir que ele atenda às especificações de design e às necessidades organizacionais.
Uma vez que o ativo é construído e instalado, passa para a fase de operação, onde é usado para a finalidade pretendida. As organizações devem realizar monitoramento regular de ativos para garantir que o ativo esteja funcionando conforme o esperado ao longo de sua vida útil.
A manutenção do ativo é uma parte crítica do ciclo de vida da IAM. A manutenção é um processo contínuo que inclui manutenção preventiva programada para manter o ativo funcionando de forma eficiente e eficaz, bem como manutenção reativa para reparar quaisquer problemas que surjam inesperadamente, juntamente com atualizações e melhorias para melhorar o desempenho do ativo ou prolongar a vida útil do ativo.
Um dia, todo ativo chega ao fim de sua vida útil. Com o tempo, os ativos podem se tornar menos eficazes ou até mesmo obsoletos. Quando isso acontece, o ativo é renovado, quando então passa por grandes reparos ou reformas para estender sua vida útil, ou substituído, o que envolve a desmontagem e o descarte seguro do ativo antigo e a instalação de um novo.
A etapa final do processo de IAM envolve a revisão e auditoria de todo o processo para identificar quaisquer áreas de melhoria, garantindo a otimização contínua do ciclo de vida da IAM.
Organizações de diversos setores nos setores público e privado confiam na IAM para aproveitar ao máximo os ativos de infraestrutura. Alguns casos de uso dignos de nota para IAM incluem:
Cidades e municípios são responsáveis por um grande número de ativos de obras públicas, incluindo estradas, pontes, imóveis públicos, parques, abastecimento de água e sistemas de esgoto, entre outros. Eles usam a IAM para gerenciar esses ativos de forma sistemática. Por exemplo, uma cidade pode usar a IAM para priorizar reparos rodoviários com base em fatores como condição rodoviária, volume de tráfego e orçamento disponível, garantindo que os reparos mais urgentes sejam concluídos primeiro. O IAM também pode ajudar governos estaduais e locais a implementar iniciativas sustentáveis de desenvolvimento enquanto as populações começam a mudar e se mudar devido a mudanças climáticas.
Empresas de serviços públicos gerenciam amplas redes de infraestrutura que fornecem serviços essenciais, como eletricidade, gás e água. Eles confiam na IAM para garantir um serviço público confiável e minimizar as interrupções e o tempo de inatividade. Uma empresa de abastecimento de água pode usar a IAM para prever quando um cano principal de água provavelmente falhará e programar a manutenção preventiva para evitar um rompimento dispendioso e perturbador.
As agências de transporte gerenciam rodovias, ferrovias, aeroportos e portos marítimos. Essas organizações usam a IAM para manter ativos e garantir transporte seguro e eficiente. Em um sistema de rodovias, por exemplo, a IAM pode ajudar a gerenciar tudo, desde a condição do pavimento até a sinalização e a funcionalidade da barreira de segurança para a eficiência da parada de descanso.
No setor de energia, a IAM desempenha um papel fundamental no gerenciamento de ativos como usinas elétricas, turbinas eólicas, painéis solares, transmissão de energia e redes de distribuição. Por exemplo, a manutenção preditiva — um componente chave da IAM — pode ajudar as empresas de energia a prever e mitigar falhas em sua infraestrutura de produção e transmissão de energia. Ao identificar possíveis problemas antes que ocorram, as empresas podem evitar apagões e garantir um fornecimento confiável de energia para as partes interessadas.
Instalações de assistência médica, como hospitais e clínicas, dependem da infraestrutura para fornecer serviços essenciais. Isso inclui não somente os edifícios em si, mas também os complexos equipamentos médicos, sistemas HVAC e redes de TI que a equipe médica e administrativa utiliza. Usando a IAM, essas organizações podem garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos ativos e, portanto, aprimorar o atendimento ao paciente e os resultados de saúde.
Escolas, faculdades e universidades possuem e operam uma grande variedade de ativos, desde salas de aula e laboratórios a bibliotecas e instalações esportivas. Essas instituições usam a IAM para garantir que essas instalações sejam seguras e bem conservadas, proporcionando um ambiente propício ao aprendizado e às atividades. Com um IAM eficaz, as escolas podem planejar necessidades futuras de capacidade, gerenciar cronogramas de manutenção e reparo para minimizar interrupções e garantir a conformidade com a segurança e outros padrões regulatórios.
A implementação de programas de IAM também pode pagar dividendos em data centers, que abrigam a infraestrutura de TI das empresas. Gerenciar ativos como servidores, dispositivos de armazenamento, equipamentos de rede e sistemas de energia e refrigeração é essencial para o desempenho dessas instalações. Os data centers podem aproveitar a IAM para monitorar a condição de ativos de dados em tempo real e ajudar os gerentes a otimizar a conectividade e o uso de ativos.
As instalações de gestão de resíduos (por exemplo, aterros sanitários, centros de reciclagem e usinas de transformação de resíduos em energia) usam ativos de infraestrutura para tratar e processar resíduos. O IAM pode ajudar essas instalações a otimizar ativos, gerenciar riscos, cumprir regulamentações e garantir sustentabilidade e a segurança ambiental das práticas de gestão de resíduos.
À medida que olhamos para o futuro, as tecnologias da Indústria 4.0, como IA, machine learning e Internet das Coisas, combinadas com a inovação de processos, terão um impacto profundo nas práticas de gestão de ativos, tornando a automatização e a padronização de processos a norma do setor.
As tecnologias avançadas podem ajudar a automatizar e aprimorar vários aspectos da IAM. Por exemplo, sistema de informações geográficas (geographic information systems, GIS) capturam, armazenam, analisam e visualizam dados geoespaciais (por exemplo, mapas, imagens de satélite, fotografias aéreas, dados de pesquisa etc.). A integração dos GIS com sistemas de IAM adiciona contexto espacial aos dados dos ativos, ajudando os gerentes a entender melhor a relação entre os ativos, sua localização e o ambiente circundante.
Além disso, países e regiões em todo o mundo (como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, entre outros) começaram a adotar padrões internacionais e melhores práticas para uma gestão eficaz de ativos. A série ISO 55000, por exemplo, fornece diretrizes e estruturas para processos de gerenciamento de ativos, ajudando organizações em todo o mundo a estabelecerem práticas de IAM consistentemente eficazes.
O IAM é fundamental para garantir o uso sustentável e eficiente de ativos de infraestrutura. E a área está pronta para ficar ainda mais sofisticada, abrindo caminho para sistemas de infraestrutura mais inteligentes e resilientes que nos servirão bem no futuro.
