O que é gestão de ativos de infraestrutura?

Gestão de ativos de infraestrutura (IAM) é um sistema de gerenciamento de ativos integrado e multidisciplinar para sustentar sistemas de infraestrutura pública, como estações de tratamento de águas residuais, redes de telecomunicações, linhas de esgoto, estradas, redes de serviços públicos, pontes e ferrovias. A IAM é o processo de gerenciamento de todo o ciclo de vida, do projeto ao descomissionamento/descarte) da infraestrutura crítica e dos ativos físicos.

Somente em 2022, os Estados Unidos gastaram mais de USD 36 bilhões em projetos de infraestrutura, transferindo mais USD 94,5 bilhões para governos estaduais.1 Das estradas e pontes em que conduzimos às redes de eletricidade que alimentam nossas casas e locais de trabalho, a infraestrutura é fundamental para a vida diária. Se não for gerenciado adequadamente, as consequências podem ser caras e graves, variando de interrupções de serviço a falhas catastróficas que resultam em perda de vidas e/ou danos a propriedades.

Mas o objetivo da IAM não é apenas manter e corrigir ativos. Permite também que as organizações otimizem as ofertas de ativos e serviços, incentivando a tomada de decisões estratégicas e práticas direcionadas de gerenciamento de riscos. Ao gerenciar ativos de infraestrutura estrategicamente e sistematicamente, as organizações podem melhorar a prestação de serviços, estender a vida útil dos ativos, reduzir os custos do ciclo de vida e minimizar os riscos associados à falha dos ativos.  
Principais elementos da IAM

O processo de gestão de ativos de infraestrutura é um complexo ecossistema de componentes e práticas, incluindo:

  • Inventário de ativos: ao executar um plano de gerenciamento de ativos, é essencial compilar um inventário abrangente de todos os ativos da infraestrutura. Isso inclui informações sobre a localização do ativo, idade, condição, capacidade e outras características importantes.
  • Avaliação de condição: as avaliações de condição são processos sistemáticos que avaliam o estado atual de um ativo. As equipes de manutenção usam essas informações para prever quando um ativo precisará de reparo ou substituição, o que é crucial para o planejamento e o orçamento eficazes.
  • Nível de serviço (Level of service, LOS): os requisitos de desempenho de um ativo são os "níveis de serviço". O LOS pode basear-se em qualidade, quantidade, confiabilidade e/ou capacidade de resposta do serviço fornecido pelo ativo. 
  • Custeio do ciclo de vida: O custeio do ciclo de vida contabiliza todos os custos associados a um investimento em infra-estruturas ao longo da sua vida útil, incluindo custos de planejamento, concepção, construção, operação, manutenção, reabilitação e eliminação.
  • Gestão de riscos: A gestão de riscos na IAM envolve a identificação e avaliação de riscos associados à falha de ativos de infraestrutura. Uma vez identificados os riscos, as equipes de manutenção podem desenvolver estratégias para gerenciá-los. 
  • Planeamento financeiro a longo prazo: Muitos ativos de infra-estruturas são construídos para durar décadas. Portanto, a IAM exige planejamento financeiro de longo prazo para garantir que os recursos necessários estão disponíveis para a operação, manutenção e substituição dos ativos de infraestruturas.
Ciclo de vida da IAM

Naturalmente, as estratégias de gestão de ativos variam de organização para organização, dependendo das necessidades específicas de cada instalação. No entanto, o ciclo de vida da IAM compreende aproximadamente sete etapas:

  1. Planejamento

O processo de IAM começa com a identificação das necessidades de ativos (por exemplo, requisitos de novos ativos e/ou substituição de ativos), tendo em mente os objetivos estratégicos da organização e como o ativo os atenderá. O estágio de planejamento também envolve uma análise de custo-benefício, estudos de viabilidade e o desenvolvimento de um projeto inicial de ativos. 

  2. Design e compras

A próxima etapa do ciclo de vida da IAM é projetar o ativo e adquirir os recursos necessários para criá-lo. Isso deve incluir a criação de projetos e especificações detalhados, a determinação de todos os materiais e recursos necessários, a localização desses recursos e o desenvolvimento de estimativas de custo detalhadas.   

 3. Construção ou compra

Nesse estágio, a organização constrói ou adquire o ativo, implementando planos e especificações de design a partir da fase anterior. Essa fase também inclui testes do ativo para garantir que ele atenda às especificações de design e às necessidades organizacionais.

 4. Operação

Uma vez que o ativo é construído e instalado, passa para a fase de operação, onde é usado para a finalidade pretendida. As organizações devem realizar monitoramento regular de ativos para garantir que o ativo esteja funcionando conforme o esperado ao longo de sua vida útil.

 5. Manutenção e atualizações

A manutenção do ativo é uma parte crítica do ciclo de vida da IAM. A manutenção é um processo contínuo que inclui manutenção preventiva programada para manter o ativo funcionando de forma eficiente e eficaz, bem como manutenção reativa para reparar quaisquer problemas que surjam inesperadamente, juntamente com atualizações e melhorias para melhorar o desempenho do ativo ou prolongar a vida útil do ativo.

 6. Renovação/substituição

Um dia, todo ativo chega ao fim de sua vida útil. Com o tempo, os ativos podem se tornar menos eficazes ou até mesmo obsoletos. Quando isso acontece, o ativo é renovado, quando então passa por grandes reparos ou reformas para estender sua vida útil, ou substituído, o que envolve a desmontagem e o descarte seguro do ativo antigo e a instalação de um novo.  

 7. Revisão e auditoria

A etapa final do processo de IAM envolve a revisão e auditoria de todo o processo para identificar quaisquer áreas de melhoria, garantindo a otimização contínua do ciclo de vida da IAM.
Casos de uso de IAM

Organizações de diversos setores nos setores público e privado confiam na IAM para aproveitar ao máximo os ativos de infraestrutura. Alguns casos de uso dignos de nota para IAM incluem: 
Municípios e cidades

Cidades e municípios são responsáveis por um grande número de ativos de obras públicas, incluindo estradas, pontes, imóveis públicos, parques, abastecimento de água e sistemas de esgoto, entre outros. Eles usam a IAM para gerenciar esses ativos de forma sistemática. Por exemplo, uma cidade pode usar a IAM para priorizar reparos rodoviários com base em fatores como condição rodoviária, volume de tráfego e orçamento disponível, garantindo que os reparos mais urgentes sejam concluídos primeiro. O IAM também pode ajudar governos estaduais e locais a implementar iniciativas sustentáveis de desenvolvimento enquanto as populações começam a mudar e se mudar devido a mudanças climáticas.
Serviços de utilidade pública

Empresas de serviços públicos gerenciam amplas redes de infraestrutura que fornecem serviços essenciais, como eletricidade, gás e água. Eles confiam na IAM para garantir um serviço público confiável e minimizar as interrupções e o tempo de inatividade. Uma empresa de abastecimento de água pode usar a IAM para prever quando um cano principal de água provavelmente falhará e programar a manutenção preventiva para evitar um rompimento dispendioso e perturbador.
Agências de transporte

As agências de transporte gerenciam rodovias, ferrovias, aeroportos e portos marítimos. Essas organizações usam a IAM para manter ativos e garantir transporte seguro e eficiente. Em um sistema de rodovias, por exemplo, a IAM pode ajudar a gerenciar tudo, desde a condição do pavimento até a sinalização e a funcionalidade da barreira de segurança para a eficiência da parada de descanso.
Setor de energia

No setor de energia, a IAM desempenha um papel fundamental no gerenciamento de ativos como usinas elétricas, turbinas eólicas, painéis solares, transmissão de energia e redes de distribuição. Por exemplo, a manutenção preditiva — um componente chave da IAM — pode ajudar as empresas de energia a prever e mitigar falhas em sua infraestrutura de produção e transmissão de energia. Ao identificar possíveis problemas antes que ocorram, as empresas podem evitar apagões e garantir um fornecimento confiável de energia para as partes interessadas.
Estabelecimentos de assistência médica

Instalações de assistência médica, como hospitais e clínicas, dependem da infraestrutura para fornecer serviços essenciais. Isso inclui não somente os edifícios em si, mas também os complexos equipamentos médicos, sistemas HVAC e redes de TI que a equipe médica e administrativa utiliza. Usando a IAM, essas organizações podem garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos ativos e, portanto, aprimorar o atendimento ao paciente e os resultados de saúde.
Instituições de ensino

Escolas, faculdades e universidades possuem e operam uma grande variedade de ativos, desde salas de aula e laboratórios a bibliotecas e instalações esportivas. Essas instituições usam a IAM para garantir que essas instalações sejam seguras e bem conservadas, proporcionando um ambiente propício ao aprendizado e às atividades. Com um IAM eficaz, as escolas podem planejar necessidades futuras de capacidade, gerenciar cronogramas de manutenção e reparo para minimizar interrupções e garantir a conformidade com a segurança e outros padrões regulatórios.
Data centers

A implementação de programas de IAM também pode pagar dividendos em data centers, que abrigam a infraestrutura de TI das empresas. Gerenciar ativos como servidores, dispositivos de armazenamento, equipamentos de rede e sistemas de energia e refrigeração é essencial para o desempenho dessas instalações. Os data centers podem aproveitar a IAM para monitorar a condição de ativos de dados em tempo real e ajudar os gerentes a otimizar a conectividade e o uso de ativos.
Instalações de gestão de resíduos

As instalações de gestão de resíduos (por exemplo, aterros sanitários, centros de reciclagem e usinas de transformação de resíduos em energia) usam ativos de infraestrutura para tratar e processar resíduos. O IAM pode ajudar essas instalações a otimizar ativos, gerenciar riscos, cumprir regulamentações e garantir sustentabilidade e a segurança ambiental das práticas de gestão de resíduos.
O futuro da IAM

À medida que olhamos para o futuro, as tecnologias da Indústria 4.0, como IA, machine learning e Internet das Coisas, combinadas com a inovação de processos, terão um impacto profundo nas práticas de gestão de ativos, tornando a automatização e a padronização de processos a norma do setor.

As tecnologias avançadas podem ajudar a automatizar e aprimorar vários aspectos da IAM. Por exemplo, sistema de informações geográficas (geographic information systems, GIS) capturam, armazenam, analisam e visualizam dados geoespaciais (por exemplo, mapas, imagens de satélite, fotografias aéreas, dados de pesquisa etc.). A integração dos GIS com sistemas de IAM adiciona contexto espacial aos dados dos ativos, ajudando os gerentes a entender melhor a relação entre os ativos, sua localização e o ambiente circundante.

Além disso, países e regiões em todo o mundo (como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, entre outros) começaram a adotar padrões internacionais e melhores práticas para uma gestão eficaz de ativos. A série ISO 55000, por exemplo, fornece diretrizes e estruturas para processos de gerenciamento de ativos, ajudando organizações em todo o mundo a estabelecerem práticas de IAM consistentemente eficazes. 

O IAM é fundamental para garantir o uso sustentável e eficiente de ativos de infraestrutura. E a área está pronta para ficar ainda mais sofisticada, abrindo caminho para sistemas de infraestrutura mais inteligentes e resilientes que nos servirão bem no futuro.
