O que é gestão de ativos de infraestrutura?

Gestão de ativos de infraestrutura (IAM) é um sistema de gerenciamento de ativos integrado e multidisciplinar para sustentar sistemas de infraestrutura pública, como estações de tratamento de águas residuais, redes de telecomunicações, linhas de esgoto, estradas, redes de serviços públicos, pontes e ferrovias. A IAM é o processo de gerenciamento de todo o ciclo de vida, do projeto ao descomissionamento/descarte) da infraestrutura crítica e dos ativos físicos.

Somente em 2022, os Estados Unidos gastaram mais de USD 36 bilhões em projetos de infraestrutura, transferindo mais USD 94,5 bilhões para governos estaduais.1 Das estradas e pontes em que conduzimos às redes de eletricidade que alimentam nossas casas e locais de trabalho, a infraestrutura é fundamental para a vida diária. Se não for gerenciado adequadamente, as consequências podem ser caras e graves, variando de interrupções de serviço a falhas catastróficas que resultam em perda de vidas e/ou danos a propriedades.

Mas o objetivo da IAM não é apenas manter e corrigir ativos. Permite também que as organizações otimizem as ofertas de ativos e serviços, incentivando a tomada de decisões estratégicas e práticas direcionadas de gerenciamento de riscos. Ao gerenciar ativos de infraestrutura estrategicamente e sistematicamente, as organizações podem melhorar a prestação de serviços, estender a vida útil dos ativos, reduzir os custos do ciclo de vida e minimizar os riscos associados à falha dos ativos.