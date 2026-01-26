2026 é um ano crucial para a resiliência da rede devido a vários fatores convergentes. O aumento da demanda decorre do aumento da eletrificação, da construção de data centers e do crescimento econômico. Enquanto isso, a infraestrutura envelhecida e os desastres naturais relacionados à mudança climática mais frequentes dificultam a capacidade da rede de atender à maior demanda.

Adaptar a rede com atualizações de Tecnologia avançadas, como iniciativas de sustentabilidade que utilizam renováveis e energia, não está isento de desafios. Ambas têm uso intensivo de capital, e a integração de energia renovável à infraestrutura legada é logística complexa.

Ao contrário das renováveis intermitentes, as usinas nucleares podem operar continuamente e são menos sensíveis à variabilidade climática de curto prazo. No entanto, a energia nuclear está sujeita a um debate contínuo em relação à segurança e outras preocupações.

São necessárias soluções de resiliência de curto prazo para enfrentar os desafios de 2026 antes que as fontes de energia de longo prazo possam ser disponibilizadas on-line.