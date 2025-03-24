Construindo um futuro resiliente: por que a modernização da rede é importante para a eletrificação dos setores

A pesquisa identificou quatro grupos distintos que surgem no setor de serviços públicos com base em suas estratégias de modernização:

· Os integradores pioneiros representam 14% do total entrevistados e são os que estão mais avançados na modernização da rede. Elas se destacam em recursos como simulação de desempenho, orquestração de redes bidirecionais e definição de padrões de integração, o que distingue claramente sua adaptabilidade às demandas modernas de energia. Elas são menos avançadas no uso de ativos de automonitoramento para limitar interrupções e danos aos ativos e na integração da Advanced Metering Infrastructure 2.0 (AMI) com sistemas automatizados de comunicação com os clientes para gerenciamento de interrupções.

· Os otimizadores de energia representam 21% do total entrevistados e priorizam a gestão e a otimização do uso de energia por meio de tecnologias avançadas. Eles demonstram um forte compromisso com a resposta à demanda, com um sólido entendimento da integração de infraestrutura de medição avançada. No entanto, também estão menos avançadas na implementação de redes bidirecionais, refletindo uma lacuna em sua sofisticação tecnológica.

· Os conectores de energia constituem o maior grupo, 35% do total de entrevistados. Eles se destacam em estabelecer conectividade e funcionalidade operacional dentro das redes de energia e exibem uma força na vinculação de DERs com sistemas de rede. No entanto, exigem melhorias em sua infraestrutura digital e de automação. Sua integração de ativos inteligentes sinaliza um ritmo de adoção mais lento na adoção dos aspectos de comunicação e gerenciamento de dados das redes inteligentes.

· Os realizadores moderados representam 29% do total dos entrevistados e mostram que há um progresso sólido no atendimento à flexibilidade da demanda, mas seus pares estão superando-os na adoção e integração de tecnologias energéticas avançadas.

Ao se identificar com o grupo mais parecido com eles e compreender os respectivos comportamentos, estratégias e ações, as empresas de serviços públicos podem tomar decisões mais bem informadas e adaptar as estratégias de acordo.

Apesar desse cenário fragmentado, há três objetivos principais a serem buscados para preparar a empresa para o futuro.

1. Aumente a resiliência e a confiabilidade

Construir resiliência na rede requer uma abordagem abrangente para fortalecer sua capacidade de prevenir, detectar e se recuperar de falhas ou interrupções. As principais táticas incluem autocontrole e otimização da rede, interconectividade e integração e gerenciamento flexível de cargas com ferramentas como Preços dinâmicos ou resposta à demanda. Investimentos em análise preditiva de dados e otimização de Volt/VAR (VVO), por exemplo, estão se mostrando vitais para a estabilidade e eficiência da rede. A interconectividade, apoiada por Advanced Distribution Management Systems (ADMS) e detecção de falhas, está permitindo avanços no monitoramento e controle em tempo real. Finalmente, programas dinâmicos de preços e resposta à demanda são eficazes na regulamentação do uso de energia. É notável que 82% dos integradores pioneiros utilizam Preços em tempo real, em comparação com apenas metade de seus pares.

2. Acelerar a transição para a energia limpa

Enquanto isso, para acelerar a transição para a energia limpa, as empresas de serviços públicos devem ser capazes de gerenciar a intermitência das renováveis. Uma série de tecnologias está surgindo para lidar com a variabilidade. O gerenciamento flexível de geração, por exemplo, se ajusta às flutuações usando fontes de resposta rápida e armazenamento de energia para estabilidade. A integração de energias renováveis em grande escala também requer capacidade de rede aprimorada, análise de dados em tempo real e monitoramento contínuo. A integração de recursos de energia distribuída (DERs) está ajudando a aumentar a flexibilidade da rede, com cerca de 60% das empresas de serviços públicos adotando a interconexão padronizada. A tecnologia blockchain também está surgindo para permitir o comércio de energia no nível de distribuição.

3. Melhore a excelência operacional

A excelência operacional subjacente é fundamental para otimizar a eficiência da rede, o uso de ativos e o desempenho geral do sistema. Ferramentas de planejamento estratégico e modelagem de demanda desempenham um papel importante na gestão de congestionamento da rede. Enquanto isso, incorporar previsões climáticas e meteorológicas aprimora o gerenciamento de recursos de energia renovável. O monitoramento, a automação e a manutenção contínuos de ativos são cruciais para manter a infraestrutura da rede, com rastreamento em tempo real e alertas automatizados evitando falhas dispendiosas. De acordo com essa pesquisa, quase dois terços das empresas de serviços públicos estão criando previsões de falhas de ativos para avaliar o impacto das falhas no desempenho.