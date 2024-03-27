Transformando riscos climáticos em oportunidades de negócios

A mudança climática causa eventos climáticos extremos em todo o mundo, que colocam em risco a vida das pessoas e prejudicam os negócios dos quais elas dependem. Na África, por exemplo, secas, enchentes e ciclones recorrentes devido à mudança climática podem causar quebras de safra e insegurança alimentar. À medida que as empresas fazem planos para mitigar os riscos climáticos, elas têm uma oportunidade de inovar com novos modelos de negócio e demonstrar liderança por meio da implementação de práticas mais sustentáveis.
Boletim informativo do setor
Simplificando, o risco climático é a possibilidade de os efeitos da mudança climática perturbarem nossas estruturas econômicas e sociais atuais.
Os Estados Unidos testemunharam 25 eventos de desastres climáticos em 2023, com perdas de mais de US$ 1 bilhão cada. Esses eventos incluíam inundações, tempestades severas e uma seca.
Esses tipos de eventos disruptivos podem ser temporários ou resultar em danos de longo prazo à infraestrutura ou aos edifícios. Podem ocorrer desligamentos de energia em toda a rede e as cadeias de suprimentos podem enfrentar interrupções. Podem surgir custos substanciais de reparo, afetando principalmente as seguradoras.
Além dos riscos climáticos extremos, podem haver riscos climáticos crônicos, como o aumento do nível do mar e temperaturas mais altas sustentadas. Esses riscos podem dificultar ou impossibilitar a operação das organizações nos locais afetados.
A mudança climática expõe organizações em diversos setores a riscos operacionais e financeiros. Seja por meio de danos a ativos e infraestruturas, impactos operacionais, deslocamentos ou atrasos logísticos, o risco climático ameaça praticamente todos os negócios.
Lidar com esses problemas é difícil e caro. Quando ocorre um evento climático extremo, uma empresa pode precisar mudar sua infraestrutura e seus processos de repente, seja por curto prazo ou permanentemente. É provável que haja despesas diretas, juntamente com oportunidades perdidas e negócios perdidos. Para se preparar melhor, as organizações precisam desenvolver uma estratégia de riscos climáticos.
Além disso, as empresas estão sob pressão de seus clientes, funcionários e acionistas para serem mais sustentáveis. As pessoas veem cada vez mais a sustentabilidade como um elemento crucial nas iniciativas corporativas e de responsabilidade social. As organizações devem reduzir seu impacto no planeta reduzindo o consumo de energia e o desperdício. Elas também precisam garantir que possam continuar operando diante do risco climático. Em alguns setores de negócios, como serviços financeiros, bens de consumo de rápida movimentação e saúde, as interrupções de negócios podem ter um impacto prejudicial significativo na vida cotidiana.
Os regulamentos ajudam acionistas, funcionários e parceiros de negócios a entenderem o impacto que uma empresa tem no meio ambiente:
Os líderes devem avaliar os tipos de perigos climáticos para os quais suas organizações devem se preparar e identificar os locais de maior risco devido à mudança climática. Eles também devem avaliar a gravidade do impacto financeiro desses riscos climáticos sobre suas organizações.
Além das considerações operacionais e financeiras, há uma obrigação moral. As empresas que têm o poder de ajudar a lidar com a emergência climática devem fazê-lo.
À medida que as organizações mudam para uma economia com redução de carbono, elas podem conseguir economizar custos reduzindo o uso de energia, materiais e água. Novos produtos e serviços de baixas emissões também podem ajudar uma empresa a competir conquistando mais vendas de compradores ambientalmente conscientes. Ao fortalecer sua resiliência contra riscos climáticos (por exemplo, introduzindo redundância nas cadeias de suprimentos), as organizações também podem ser mais resilientes contra outros riscos.
A inteligência artificial (IA) pode desempenhar um papel importante em muitas soluções para lidar com os riscos climáticos. Na Índia, por exemplo, os estados de Uttar Pradesh e Bihar estão em uma região de verões e invernos extremos. Seus governos estaduais devem solicitar eletricidade para seus cidadãos com antecedência e costumavam prever a demanda manualmente usando planilhas. A previsão do consumo de energia está intimamente ligada aos padrões climáticos. Portanto, os estados trabalharam com a Mercados EMI, uma empresa de consultoria especializada no setor de energia, para construir um sistema de forecasting baseado em IA que usa dados de padrões climáticos e dados de demanda de eletricidade.
Nos EUA, o Texas Department of Agriculture identificou a mudança climática como uma ameaça potencial ao fornecimento de alimentos do estado. O estado experimentou um dos anos mais secos já registrados em 2022. Os pequenos agricultores não sabiam quanta água usar em culturas específicas. A IBM e a Texas A&M AgriLife desenvolveram uma ferramenta que usa sensores de solo de baixo custo e dados de previsão meteorológica do IBM® Environmental Intelligence juntamente com informações específicas das culturas. A solução ajuda os agricultores a evitar o excesso de irrigação e a irrigação insuficiente.
Na Costa Rica, Equador, Colômbia, Chile e Argentina, mais de 1.300 agricultores estão pilotando um aplicativo móvel que oferece treinamento para os agricultores sobre o uso de dados meteorológicos, dados agronômicos e cálculos de pegada de carbono para se adaptarem às mudança climática.
Essas histórias mostram que as organizações podem usar dados climáticos e IA para melhorar sua tomada de decisão e sua resiliência contra riscos climáticos.
Com a mudança climática representando uma ameaça significativa para muitas empresas e as mudanças regulatórias intensificando a pressão para mitigar esses riscos, agora é a hora de as organizações elaborarem uma estratégia de adaptação aos riscos climáticos. Para mais informações, acesse nossa página de insights sobre riscos climáticos.
