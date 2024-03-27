Transformando riscos climáticos em oportunidades de negócios

À medida que as organizações mudam para uma economia com redução de carbono, elas podem conseguir economizar custos reduzindo o uso de energia, materiais e água. Novos produtos e serviços de baixas emissões também podem ajudar uma empresa a competir conquistando mais vendas de compradores ambientalmente conscientes. Ao fortalecer sua resiliência contra riscos climáticos (por exemplo, introduzindo redundância nas cadeias de suprimentos), as organizações também podem ser mais resilientes contra outros riscos.

A inteligência artificial (IA) pode desempenhar um papel importante em muitas soluções para lidar com os riscos climáticos. Na Índia, por exemplo, os estados de Uttar Pradesh e Bihar estão em uma região de verões e invernos extremos. Seus governos estaduais devem solicitar eletricidade para seus cidadãos com antecedência e costumavam prever a demanda manualmente usando planilhas. A previsão do consumo de energia está intimamente ligada aos padrões climáticos. Portanto, os estados trabalharam com a Mercados EMI, uma empresa de consultoria especializada no setor de energia, para construir um sistema de forecasting baseado em IA que usa dados de padrões climáticos e dados de demanda de eletricidade.

Nos EUA, o Texas Department of Agriculture identificou a mudança climática como uma ameaça potencial ao fornecimento de alimentos do estado. O estado experimentou um dos anos mais secos já registrados em 2022. Os pequenos agricultores não sabiam quanta água usar em culturas específicas. A IBM e a Texas A&M AgriLife desenvolveram uma ferramenta que usa sensores de solo de baixo custo e dados de previsão meteorológica do IBM® Environmental Intelligence juntamente com informações específicas das culturas. A solução ajuda os agricultores a evitar o excesso de irrigação e a irrigação insuficiente.

Na Costa Rica, Equador, Colômbia, Chile e Argentina, mais de 1.300 agricultores estão pilotando um aplicativo móvel que oferece treinamento para os agricultores sobre o uso de dados meteorológicos, dados agronômicos e cálculos de pegada de carbono para se adaptarem às mudança climática.

Essas histórias mostram que as organizações podem usar dados climáticos e IA para melhorar sua tomada de decisão e sua resiliência contra riscos climáticos.

Com a mudança climática representando uma ameaça significativa para muitas empresas e as mudanças regulatórias intensificando a pressão para mitigar esses riscos, agora é a hora de as organizações elaborarem uma estratégia de adaptação aos riscos climáticos. Para mais informações, acesse nossa página de insights sobre riscos climáticos.

