O que é gerenciamento de vegetação?

As empresas de energia elétrica têm infraestruturas de rede extensa e as falhas podem afetar milhões de pessoas e empresas. Árvores crescidas demais tocando as linhas de Power causam muitos apagões. Em algumas regiões, a vegetação causa até a metade das indisponibilidades de energia e, nos EUA, esse número chega a 92%, conforme relatado pela Federal Energy Commission.

Algumas regiões têm linhas de transmissão obrigatórias ou gerenciamento de vegetação de serviços públicos. O Standard de Confiabilidade Elétrica dos EUA FAC-003-4, definido pela North American Electric Reliability Corporation (NERC), exige que as empresas de serviços públicos cortem a vegetação ao redor das linhas de transmissão para evitar indisponibilidades. Cada empresa de serviços públicos deve desenvolver e implementar seu próprio plano de gerenciamento de vegetação em conformidade com os requisitos locais e todos os acordos de direito de passagem ou servidão com os proprietários.1