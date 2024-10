O que é uma transição energética?

As fontes de energia renováveis geraram menos de um terço da eletricidade mundial em 2023, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).1 Limitar o aumento das temperaturas globais, no entanto, exige que as fontes renováveis compreendam uma proporção muito maior do mix global de energia. Assim, na conferência climática das Nações Unidas de 2023, os governos concordaram em triplicar a capacidade de energia renovável até 2030. As principais formas de recursos energéticos implementados para atingir esse objetivo são: