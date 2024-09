O que é o Carbon Disclosure Project (CDP)?

As pontuações do CDP são métricas destinadas a mostrar às organizações e seus stakeholders onde elas estão em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, desmatamento e segurança hídrica através da divulgação. Divulgações em anos consecutivos podem ajudar as empresas a acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

O CDP usa uma metodologia de pontuação alinhada com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). Empresas e cidades são avaliadas de “D-” a “A”, enquanto empresas que são solicitadas a divulgar, mas não o fazem, recebem notas “F”. Entidades que obtêm pontuações “A” lideram em desempenho nas divulgações de impacto ambiental e gestão ambiental. Em 2023, mais de 400 empresas e 120 cidades ao redor do mundo receberam pontuações “A” do CDP e foram incluídas na “Lista A” anual do CDP.