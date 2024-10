O que é resiliência climática?

Sistemas resilientes ao clima são capazes de manter funções essenciais enquanto se adaptam a novas condições induzidas pelo clima. As estratégias e ações usadas para alcançar essa resiliência podem incluir o fortalecimento dos sistemas naturais, a diversificação das cadeias de suprimentos ou o investimento em infraestrutura e tecnologia resilientes. O objetivo da resiliência climática é apoiar as comunidades e as operações de negócios para que possam resistir melhor às mudanças nas condições, tanto no curto quanto no longo prazo.