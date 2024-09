A mudança climática, juntamente com seu impacto nos riscos relacionados ao clima, cria um conjunto exclusivo de riscos e desafios inter-relacionados para as empresas e seus gerentes. Ele apresenta ameaças a vários aspectos de uma empresa, desde preocupações imediatas, como interrupções nas operações, danos aos ativos físicos e ao bem-estar dos funcionários, até impactos mais indiretos nas cadeias de suprimentos e na viabilidade do mercado. Compreender a magnitude e as características desses riscos é essencial, e as estratégias para gerenciá-los devem ser incorporadas de forma completa e proativa às decisões de negócios desde o início. Então, quais são as próximas etapas apropriadas? Como as empresas podem se preparar contra as ramificações da mudança climática e das condições climáticas extremas? Vamos explorar maneiras de compreender os riscos envolvidos de forma mais eficaz e identificar medidas proativas para minimizar esses riscos para sua empresa e seus stakeholders.