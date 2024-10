O sinal mais conhecido de mudança climática, o aumento da temperatura da superfície, também conhecido como aquecimento global, é resultado do efeito estufa, processo no qual as concentrações crescentes de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa atuam como uma barreira, retendo o calor na atmosfera da Terra. De acordo com o monitor climático Copernicus da União Europeia, 2023 foi o ano mais quente já registrado, quase 1,48 graus Celsius (2,66 graus Fahrenheit) mais quente do que os níveis pré-industriais do século XIX2

Quanto as temperaturas ainda vão subir? As previsões chegam a 5 graus Celsius ou mais até o fim do século 21, de acordo com o Relatório Especial de Ciência do Clima do Programa de Pesquisa de Mudanças Globais dos EUA. No entanto, reduções acentuadas nas emissões de gases de efeito estufa podem limitar o aumento da temperatura a 2 graus Celsius ou menos.3

Embora a transição de combustíveis fósseis para fontes de energia limpa e renovável já esteja em andamento, acelerar essa transição poderia ajudar a limitar ainda mais as emissões, mesmo em meio ao aumento das necessidades globais de energia. A Agência Internacional de Energia prevê que uma combinação de energia renovável e energia nuclear atenderá a mais de 90% do aumento da demanda até 2025.4