A IBM colabora com as organizações para planejar, desenvolver e implementar soluções técnicas que beneficiem diretamente as comunidades. Ao longo da experiência, a IBM fornece acesso a plataformas como watsonx, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence Suite e tecnologias de código aberto da Red Hat, bem como orientação técnica para desenvolver capacidades de longo prazo. As organizações selecionadas para participar deverão celebrar um contrato de concessão da IBM que rege o acesso às tecnologias, serviços e recursos da IBM.