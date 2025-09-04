8 minutos
A inteligência artificial de edge (IA de edge) e a inteligência artificial de nuvem (IA de nuvem) são dois tipos de implementação de inteligência artificial (IA) que se tornaram críticos para o desenvolvimento da maioria das aplicações de IA modernas.
Embora haja semelhanças entre elas, também há diferenças cruciais que valem a pena considerar ao avaliar cada uma para fins de negócios.
IA de edge refere-se ao processo de usar algoritmos de IA e modelos de IA em dispositivos de edge ou Internet das coisas (IOT), como smartphones, termostatos e monitores de saúde vestíveis. O nome IA de edge vem da edge computing, um tipo de computação distribuída que aproxima as aplicações das fontes de dados.
A IA de nuvem, por sua vez, é um tipo de IA que depende da computação em nuvem (acesso sob demanda a recursos de computação virtual pela internet) para funcionar.
Embora ambos os tipos permitam processamento de dados e análise de dados avançados, eles diferem na forma como executam modelos de IA e onde armazenam e processam dados, proporcionando diferentes aplicações e benefícios.
A IA de edge é um tipo de IA que implementa algoritmos de IA em dispositivos na "edge (borda)" de uma rede, ou seja, perto da sua fronteira com o mundo real, onde perde a conectividade. Esses dispositivos [comumente chamados de dispositivos de edge ou de Internet das coisas (IOT)] incluem relógios inteligentes, smartphones, sensores industriais e monitores de saúde vestíveis.
A IA de edge usa certos tipos de algoritmos para processar dados mais próximos de sua fonte, em vez de movê-los primeiro para a nuvem. Assim, permite a tomada de decisão em tempo real, um recurso importante nos dispositivos que alimenta.
A IA de edge também está se tornando popular como uma forma de otimizar fluxos de trabalho em setores complexos, como fabricação e gerenciamento da cadeia de suprimentos. É uma forma de as empresas reduzirem o tráfego e a latência em suas redes.
Ao contrário de outros tipos de IA, os dispositivos de IA de edge podem funcionar offline, tornando-os ideais para aplicações que não podem depender de uma conexão constante com a internet para funcionalidade.
A IA de nuvem refere-se a um tipo de IA que depende da infraestrutura em nuvem para processamento de dados e análise de dados. Na IA de nuvem, os dados são coletados em sua fonte e migrados para a nuvem por meio de uma conexão com a internet. Lá, eles podem acessar recursos de computação virtual conectados para processamento de dados, análise de dados e armazenamento de dados.
Embora mais antiga e não sendo considerada tão avançada quanto a IA de edge, a IA de nuvem ainda tem muitas aplicações para empresas modernas. Ela ajuda os desenvolvedores a implementar aplicações de IA que são muito complexos e com uso intenso de computação para serem implementados na edge. Os exemplos incluem o treinamento de modelos de deep learning (DL) e certos tipos de processamento de linguagem natural (NLP) para análise de tendências e análise preditiva de dados.
Os modelos de IA de edge e de nuvem são treinados por meio de aprendizado de máquina (ML), um ramo da IA que se tornou a espinha dorsal da maioria dos sistemas de IA modernos.
No entanto, embora o objetivo da IA de edge e de nuvem seja processar e analisar dados para aplicações de IA poderosas, elas realizam essas tarefas de diferentes maneiras: a IA de edge processa dados localmente em dispositivos pequenos, enquanto a IA baseada em nuvem aproveita o poder de computação da nuvem. Veja aqui uma visão mais detalhada de cada método.
A IA de edge usa modelos de IA que foram treinados para identificar objetos usando redes neurais e deep learning. Enquanto a própria IA de edge é implementada em dispositivos, os processos de treinamento usados para criar seus modelos dependem de uma infraestrutura de nuvem centralizada. Os data centers são necessários para o processamento em tempo real de grandes volumes de dados, essenciais para fins de treinamento.
Depois que os modelos de IA de edge são implementados, eles "aprendem" com o tempo, melhorando gradualmente suas habilidades. Eles fazem isso até conseguir identificar dados que não conseguem processar localmente e poder migrá-los para a nuvem. Por meio desse método de feedback constante, o modelo de IA de edge inicial implementado é eventualmente substituído por um novo, treinado na nuvem ao longo do tempo.
Ao contrário da IA de edge, a IA de nuvem depende do enorme poder computacional e armazenamento da infraestrutura em nuvem para sua funcionalidade. Normalmente, esses serviços são fornecidos por grandes provedores de serviço de nuvem (CSPs) globais, como Amazon (AWS), Google e Microsoft.
Essa abordagem torna a IA de nuvem uma escolha melhor do que a IA de edge para tarefas de uso intenso de computação, como análise de big data, computação de alto desempenho (HPC) e treinamento de modelos de base para aplicações de IA avançadas, como computer vision e NLP.
Ao integrar sistemas de IA em plataformas de nuvem pública e privada, a IA de nuvem ajuda as organizações a implementar aplicações avançadas de IA em nível empresarial. Essas aplicações servem a várias finalidades, como otimizar processos de negócios, gerar insights e implementar chatbots para atendimento ao cliente.
Há diferenças importantes entre a IA de edge e a IA de nuvem que tornam cada uma mais adequada para diferentes casos de uso.
A IA de nuvem pode aproveitar o poder dos recursos de computação virtual, como unidades de processamento central (CPUs), unidades de processamento gráfico (GPUs) e data centers pela internet. Essa capacidade significa que a IA de nuvem fornece maiores recursos computacionais do que a IA de edge. A IA de edge depende exclusivamente do poder computacional dos recursos que cabem em dispositivos de edge ou de IoT.
A IA de edge reduz significativamente a latência, o tempo e os recursos necessários para a transferência de dados, processando os dados localmente, em vez de em um data center. A IA de nuvem depende de servidores remotos e data centers para processamento, aumentando drasticamente a latência da infraestrutura que utiliza.
Assim como a latência, o uso de largura de banda (a medição do tráfego de rede) também é afetada significativamente pela escolha entre IA de edge e IA de nuvem. A IA de edge é considerada uma largura de banda baixa porque processa os dados localmente. A IA de nuvem tem alta largura de banda porque requer uma rede para transmissão de dados para servidores e data centers remotos.
A IA de edge é considerada mais segura do que a IA de nuvem porque mantém os dados confidenciais localmente, no dispositivo onde são coletados, armazenados e processados. A IA de nuvem, por sua vez, migra dados confidenciais pela nuvem e por redes, aumentando seu potencial de exposição a partes não autorizadas.
Com as empresas correndo para criar novas aplicações de IA e IA generativa (IA gen), o interesse em modelos de IA de nuvem e de edge está aumentando de forma exponencial.
De acordo com um relatório recente, o mercado global de IA de edge foi avaliado em US$ 20,45 bilhões em 2023, e espera-se que atinja quase US$ 270 bilhões até 2032.1 Durante praticamente o mesmo período, o mercado global de IA de nuvem deveria saltar de US$ 78 bilhões para quase US$ 590 bilhões.2
Veja a seguir um olhar mais atento sobre os benefícios de negócios de ambos os tipos de IA e como as empresas os estão utilizando para alcançar seus objetivos.
Os casos de uso de IA de edge e de nuvem no nível empresarial variam consideravelmente, dadas as capacidades específicas de cada um dos modelos. Aqui estão os casos de uso mais populares para cada um.
