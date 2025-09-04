Embora haja semelhanças entre elas, também há diferenças cruciais que valem a pena considerar ao avaliar cada uma para fins de negócios.

IA de edge refere-se ao processo de usar algoritmos de IA e modelos de IA em dispositivos de edge ou Internet das coisas (IOT), como smartphones, termostatos e monitores de saúde vestíveis. O nome IA de edge vem da edge computing, um tipo de computação distribuída que aproxima as aplicações das fontes de dados.

A IA de nuvem, por sua vez, é um tipo de IA que depende da computação em nuvem (acesso sob demanda a recursos de computação virtual pela internet) para funcionar.

Embora ambos os tipos permitam processamento de dados e análise de dados avançados, eles diferem na forma como executam modelos de IA e onde armazenam e processam dados, proporcionando diferentes aplicações e benefícios.